El Principado estudiará la creación de un observatorio permanente de la emigración asturiana

Cuando la pregunta es por qué se han ido de Asturias, casi la mitad de los emigrantes encuestados contestan “por motivos profesionales” de “estabilidad y oportunidades de futuro”. Seis de cada diez han abandonado la región con una propuesta laboral en firme. Eso sorprende poco, o menos que el casi 48 por ciento que contesta que no mantiene vínculos con la tierra de origen o que el porcentaje cercano al ochenta que responde que sí a la parte de la encuesta donde se pregunta si les gustaría volver, a pesar de que un 86 por ciento dice estar “muy satisfecho” con las condiciones laborales en su lugar actual de residencia. Esto aparece así en el primer “Libro blanco de la emigración asturiana”, recién elaborado por la plataforma de profesionales asturianos residentes en el exterior Compromiso Asturias XXI, una herramienta para conocer a la Asturias de la diáspora que incluye una encuesta a 1.556 asturianos residentes en 58 países de los cinco continentes y que debe desembocar, eso ha dicho este jueves al presentar el estudio el presidente de la asociación, Eduardo Sánchez Morrondo, en la creación de un “observatorio permanente de la emigración asturiana”, con agentes públicos y privados de la región y la vocación de integrarse en “un plan integral y continuo” de retorno…

Hay que precisar que el retorno no tiene por qué ser físico. Eso en masa es “materialmente imposible y puede que no deseable”, matiza el presidente, que habla más bien de un retorno intelectual sustentado en otra zona de los resultados de una encuesta que también constata el interés de los asturianos de la diáspora por este tipo de vuelta que les permita “contribuir al desarrollo de Asturias”: casi siete de cada diez responden a la pregunta por el cómo “invirtiendo en Asturias”, pero para eso, afirma el coordinador del think tank sobre emigración de Compromiso, Marcos Pérez, hacen falta “ecosistemas que faciliten el retorno”. De eso debería ocuparse en parte ese observatorio que pide la institución y que el Principado, por la boca de la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, tiene “en proceso de estudio”. La publicación del “Libro blanco” de Compromiso Asturias XXI coincide, afirma Coto, “con la elaboración de un proceso participativo en nuestras colectividades en el exterior y este estudio será un documento más de análisis para orientar esas nuevas políticas, pero también en combinación con nuestra emigración en el exterior, la que está sentada en las Casas de Asturias”.