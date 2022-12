El 70% de los emigrantes querría invertir en Asturias, pero echa en falta "incentivos"

Cuando la pregunta es por qué se han ido de Asturias, casi la mitad de los emigrantes encuestados contestan "por motivos profesionales" de "estabilidad y oportunidades de futuro". Seis de cada diez han abandonado la región con una propuesta laboral en firme. Eso sorprende poco, o menos que el casi 48 por ciento que contesta que no mantiene vínculos con la tierra de origen o que el porcentaje cercano al ochenta que responde que sí a si les gustaría volver, a pesar de que un 86 por ciento dice estar "muy satisfecho" con las condiciones laborales en su lugar actual de residencia.

Estas conclusiones emergen del primer "Libro blanco de la emigración asturiana", recién elaborado por la plataforma de profesionales residentes en el exterior Compromiso Asturias XXI como una herramienta de aproximación a la Asturias de la diáspora que incluye una encuesta a 1.556 asturianos residentes en 58 países de los cinco continentes y que debe desembocar, eso dice el presidente de la asociación, Eduardo Sánchez Morrondo, en la creación de un "observatorio permanente de la emigración asturiana". Deberían participar agentes públicos y privados, el Gobierno y la Junta, la Universidad, las empresas o la sociedad civil, y asumir la vocación de integrarse en "un plan continuo" capaz de engrasar el retorno.

Hay que precisar que este regreso no tiene por qué ser siempre físico. Eso en masa es "materialmente imposible y puede que no deseable", matiza el presidente, que habla más bien de un "retorno intelectual", sustentado en otra zona de los resultados de una encuesta que también constata el interés de la diáspora por "contribuir al desarrollo de Asturias": a la pregunta por el cómo, casi siete de cada diez responden "invirtiendo en Asturias", pero para eso, afirma el coordinador del think tank sobre emigración en Compromiso, Marcos Pérez, hacen falta "ecosistemas que faciliten el retorno". El de las personas o el de los capitales.

La comunidad expatriada asturiana es la segunda más voluminosa del país tras la gallega

Por este orden, la ayuda que piden desde fuera para hacer más fácil la vuelta se sistematiza en el sondeo en el 85 por ciento que escoge "promover el establecimiento de empresas en Asturias", en el 70,8 que pide mejorar las comunicaciones o el 68 que habla de "incentivar el emprendimiento"... Si la pregunta es más concreta –"¿qué tipo de apoyo necesitarías para regresar?"–, la mayor parte de las respuestas se reparte entre "orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo" e "incentivos fiscales".

De canalizar estas demandas y darles curso debería ocuparse en parte ese observatorio que pide Compromiso y que el Principado, por la boca de la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, dice tener "en proceso de estudio". La publicación del "Libro blanco" coincide, afirma Coto, "con un proceso participativo en nuestras colectividades en el exterior. Este estudio será un documento más de análisis para orientar esas nuevas políticas".

La quinta provincia. Las dimensiones de la Asturias de la diáspora justifican la demanda de atención. Su volumen se ve siempre que se actualizan los censos de votantes asturianos residentes en el extranjero: solo Galicia supera el 13,76 por ciento de la población asturiana que vive fuera de España. El Principado duplica la media española del 5,78, y, pese a ser una pequeña mancha en el mapa, destaca incluso en números absolutos: es la quinta provincia con más nativos residentes en el extranjero, 138.252 en 2021. Únicamente están por delante Madrid, Barcelona, La Coruña y Pontevedra.

"Incentivos y ayudas" para un "ecosistema". De ahí la necesidad de apoyo y monitorización permanente de la diáspora que ha observado Compromiso XXI. La plataforma incide en la necesidad del observatorio y los planes de retorno, de "un plan de acción coordinada" y de la oportunidad de "definir y desarrollar incentivos y ayudas al regreso, así como articular un ecosistema que permita fomentar la inversión en Asturias de los asturianos residentes en el exterior e impulsar el emprendimiento, por ejemplo mediante la creación de una oficina del retorno y una campaña de sensibilización hacia el tejido empresarial y la sociedad sobre las ventajas de contratar a asturianos emigrados".

Galicia, Aragón y las buenas prácticas. En este terreno de los planes de retorno, ahí fuera hay algún ejemplo de buenas prácticas. Tiene cierto sentido que sea Galicia, "con mucha diferencia", la comunidad "que más presupuesto destina" a este cometido. Destaca Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias XXI, que "es difícil evaluar" el impacto la estrategia estatal de 2019, porque desde ese año "han pasado muchas cosas", pero también que tras revisar lo hecho hasta ahora a veces "se echa en falta una dotación presupuestaria más concreta para ciertas acciones que tienen muy buena voluntad y están bien pensadas". En la zona de los ejemplos a seguir, ella cita el proyecto de vuelta de jóvenes puesto en marcha hace tres años por el Gobierno de Aragón, "bien estructurado y con presupuestos específicos para cada línea". En general, resume, "podemos hacer cosas en el corto plazo, pero hay que pensar en el largo", y ahí importará mucho "la colaboración entre regiones y la posibilidad de crear una mesa de coordinación y diálogo para aprender unos de otros, conocer y compartir las buenas prácticas".