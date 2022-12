Más carne que pescado a la mesa en Navidad

Todo indica que los asturianos comerán este año por Navidad más carne que pescado. Al menos, así los perciben los tenderos en los mercados de las principales ciudades de la región. En Oviedo, Gijón y Avilés los carniceros coinciden que hay bastantes ventas y encargos, ya desde hace tiempo con eso de evitar la subida de precios, mientras que los pescadores consideran en líneas generales la cosa va más bien lenta. El solomillo y el lechazo, en el primer caso, y los mariscos, besugo y virrey en el segundo son, como siempre por Navidad, los productos del campo y del mar protagonistas. En cuestión de precios, la cosa va por ciudades, tiendas y, cómo no, por épocas. En una semana todo estará algo más caro. De momento, en general, los alimentos están un 14,9% más caros que hace un año.

A 32 euros el kilo tiene esta semana previa a la Nochebuena Valentín Casero el solomillo. "Igual que siempre", constata su sobrino Diego. Ambos regentan la carnicería del mercado de El Fontán de Oviedo y están contentos: "Hay buenos encargos. Quizás también empezamos primero a recibirlo". Además del solomillo, el rollo de carne relleno, el redondo para asar y las carrilleras de cerdo ibérico son los habituales en sus encargos. Del lechazo y el cordero no se aventuran a decir nada: "Será la próxima semana cuando lo compremos, en Palencia, y ya veremos. Pero está claro que la carne de ternera es la preferida".

A pocos metros en Pescados Tito no paran de trabajar. El mostrador, llenos a primera hora, se va vaciando a medida que avanza la mañana. "Hay poco encargo de momento, va lento", explica Rodrigo Fernández. Admite que el pescado está caro y más que lo estará en unos días. "Lo único que ha bajado es el gambón", reseña. En Tito lo tienen a 29 euros los dos kilos, cuando lo habitual es que supere los 30 euros de largo. "El resto pues va bien de precio, pero todo subirá". De momento, se puede ver besugo en torno a los 28 y 30 euros (también mucho más caro, en función del tamaño y origen), pixín a 23 euros, merluza por encima de 20... Los percebes rondan los 40 euros, pero es el típico capricho navideño que se encarece, porque además es imposible adelantar la compra y congelarlo. "Como mucho aguanta en casa tres o cuatro días, no se congela", aconseja Fernández. "El año pasado superó los 100 euros, el de aquí y de calidad".

En pescadería sí que ha habido mucha compra adelantada, explican los profesionales, de aquello que se puede congelar. Antes del puente de diciembre ya se produjeron los primeros acopios y encargos.

Y de Oviedo a Avilés. El encargado de las carnicerías Rodera del mercado de Hermanos Orbón, Vicente Mariscal, percibe que el volumen de ventas es más o menos igual a las del pasado año. "Vamos capeando la crisis", señala. Confía en que la próxima semana crezca el número de compras en sus carnicerías. Por lo pronto, los productos más demandados siguen siendo el solomillo y el lechazo, aunque también otros como la carne para rollos y el pitu de caleya.

Juan Manuel Ferrero, dueño de Pescados Juanín, afirma que el proceso de ventas va lento. "No se ve ese espíritu navideño de otros años en Avilés", apunta. Reseña que las demandas de pescado "siempre son en función de la cartera" y este año, insiste, "no están las cosas para besugo y virrey a 80 euros por kilo". Ferrero explica que, por ejemplo, el gambón está más barato y que si bien "la economía no está para virrey sí puede estar para merluza. Hay clientes que compraron en ya noviembre y congelaron para la Navidad". El pescadero que no duda en aconsejar a su clientela sobre los productos más idóneos económicamente hablando.

Y puestos a recomendar algo económico en pescadería ahí está la merluza. Cree la pescadera gijonesa Carmen Domínguez que el plato estrella será este pescado. Responsable de uno de los negocios del Mercado del Sur de Gijón, la profesional lleva días apreciando una tendencia de compra estable –presume de tener clientela fija– pero con menor presupuesto, y asegura que son ya pocos los que se animan estos días a comprar angula y besugo, por nombrar algo de lo más aro.

Los percebes y las cigalas salen su escaparate a cuentagotas y, como mucho, empieza a vender ahora bandejas de langostinos que muchos congelarán hasta Nochevieja. "Nos da la sensación de que también por esto el precio del marisco este año no va a subir demasiado. Ahora mismo vale lo mismo que la semana pasada y eso es raro ya en estas fechas".

La idea de congelar pescado fresco para poder preparar ya la compra navideña está avalada por los expertos. Explica Domínguez: "Muchos prefieren el género fresco, pero no hay problema en hacer la compra en los días previos a las fiestas y congelar. Lo hace ya mucha gente y el pescado aguanta bien un mes". Para su gremio, no obstante, estos días son "muy flojos" pese a la demanda de los más previsores. " La peor semana del año. Se juntan todas las cenas de empresas y la gente está más pendiente de comer fuera que de hacer la compra", reconoce. Sí agradece, pese a todo, que el sector esté sabiendo retener a su clientela fija. "La gente que valora el buen género va a seguir viniendo aunque tenga que gastar menos", señala.

Para los amantes de la carne, el baile de precios sí se está notando. Cristina Menéndez, que regenta una carnicería en el mercado del Sur, pone como gran ejemplo el lechazo. "Por estas fechas el año pasado habíamos vendido ya diez o quince. Ahora mismo no hemos vendido todavía ninguno". El precio supera esta semana los 30 euros, unos diez más que hace un año, por el repunte de precios de energía y piensos de animales en el sector agroganadero.

Lo que se compra son piezas de ternera para asar y en rollos, sin demasiados alardes. El solomillo ha subido algo de precio, pero ya antes de Navidad y por el contexto de inflación. En general, Menéndez también aprecia que su clientela se está rascando más el bolsillo en estas fiestas, aunque explica que su aguarda a que los jubilados cobren su pensión este mes, porque cree que van a ser ellos los que financien muchas de las cenas navideñas.

Cuenta atrás para las uvas, con precio al alza