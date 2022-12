"Es un incumplimiento contractual, no una estafa", adujo este viernes la defensa del empresario malagueño Joaquín H. P., de Hostelería Maquinox, una empresa que servía maquinaria de hostelería y que durante la pandemia trató de diversificarse y proveer de guantes profilácticos a las empresas españolas y de paso "ayudar", según dijo el mismo acusado.

El gerente de una cadena de perfumerías asturiana le entregó 33.000 euros para que le sirviese unos palés de guantes de nitrilo, pero éstos no llegaron. El empresario acusado aseguró que había hecho un pedido por 130.000 euros a un proveedor turco, pero éste no le sirvió nada y le dejó a los pies de los caballos. "Tras pagarle, me bloqueó, y ya no pude ponerme en contacto con él. No me quedó más remedio que denunciarle en Turquía", aseguró el acusado, que se enfrenta a tres años de prisión por estos hechos.

La letrada María Jesús Garrido, que sustituyó al abogado del acusado, José Manuel Pascual Pérez, aseguró que "existió voluntad de llevar a fin el contrato", como aseguró la única testigo que este viernes prestó declaración en el juicio, quien contactó al empresario malagueño con el proveedor turco y le hizo de intérprete. La letrada indicó que, "si no se entregaron los guantes, fue porque el proveedor turco no entregó la mercancía", y que el acusado "inició acciones en Turquía para reclamar esa cantidad". "Maquinox es la estafada y perjudicada, es un incumplimiento contractual, no una estafa, contextualizado en las dificultades de la pandemia", añadió.

Todas estas excusas no sirvieron de nada, puesto que el fiscal Enrique Valdés-Solís mantuvo su petición de tres años de prisión para el acusado, indicando que la defensa debe demostrar y acreditar que el pago realizado no es una operación distinta y que fue objeto de perjuicio.