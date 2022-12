"En lo que hablo con Nacho Cuesta no hay nada de que se vaya a ir al Partido Popular"

Carlos Pérez-Nievas, secretario de Organización nacional de Ciudadanos, mantuvo ayer en Oviedo una reunión con afiliados del partido. Nievas defiende el proceso de refundación del partido en los términos expresados por Arrimadas y no quiere dar pábulo a los rumores sobre un futuro salto al PP del coordinador del partido y vicealcalde de Oviedo, Nacho Cuesta.

–Ciudadanos se enfrenta a una refundación, pero hasta ese proceso ha sido polémico. ¿Es posible rearmar el proyecto?

–Sin duda; ese proceso se ha hecho con una altísima participación, con más de 2.000 personas en los grupos de trabajo. El partido debe repensarse, no somos capaces de atraer votos. El proceso atraviesa momentos azarosos, pero los normales. Pero está resultando muy ilusionante y esclarecedor. Confío en que lo acabemos igual de bien.

–¿Que haya candidatura de unidad o confrontación es relevante? Inés Arrimadas y Edmundo Bal compiten…

–Es fundamental esa unidad, lo digo abiertamente. Este proceso no puede ser una lucha de liderazgos personales. Los liderazgos deberían quedar en segundo plano. Entiendo el derecho de cada afiliado a plantear una candidatura, pero no creo que sea el momento. Inés Arrimadas ha dejado claro que defiende esa lista de unidad y mantenerse como portavoz política, pero dejando la parte orgánica en manos de otros.

–Sin Rivera, Ciudadanos perdió plumas; ¿quedaría alguna si tampoco está Arrimadas?

–El partido perdía plumas también con Rivera. A noviembre de 2019 llegamos con poca vida, habiendo perdido más del 50% en intención de voto. Y es ese el partido que recoge Arrimadas. Es un error pensar que veníamos de un éxito; veníamos del inicio del fracaso. Arrimadas hereda un partido en decadencia; no teníamos otro asidero. Si ella estaríamos mucho peor.

–¿El PP les hace opas?

–Permanentes, porque le hacemos daño como partido. Cree, por superioridad moral, que nuestros votos debería sumarlos. Pero somos un partido claramente distinto, aunque podamos coincidir en algunas cosas.

–¿Ciudadanos se plantea coaligarse con el PP?

–Cs aspira a ser representativo, no debería sumarse a partidos que buscan absorberlo. Podemos liderar agrupaciones con partidos menores, pero integrarse en coalición con el PP es inviable. Ya vimos en Andalucía que las coaliciones te hacen perder voto. Una coalición nos llevaría a la absoluta desaparición; no es algo que se contemple".

–¿Queda partido en Asturias?

-Aquí y en toda España. Eso sí, quedará menos del que tenemos, pero quizás teníamos mas del que debíamos. Mucha gente vio en Cs una oportunidad para incorporarse a un cargo público sin una travesía de partido para valorar lo que significa. Muchos obtuvieron un puesto sin trabajo previo, como si un político pudiese apuntarse al partido por la mañana y tener un cargo por la tarde. Queremos quedarnos con quienes creen en el partido. El que piensa en sí mismo y ve riesgo de que se le acabe una forma de vida, mejor que abandone el barco.

–¿Le ha dicho Nacho Cuesta, coordinador en Asturias y vicealcalde de Oviedo, que vaya a incorporarse al PP?

–Absolutamente no. Nacho Cuesta es un activo del partido. Está trabajando y en Oviedo ha hecho una labor muy positiva, reconocida por la sociedad ovetense. Se ha ganado la libertad de elegir su futuro. De su comportamiento político no tengo nada que objetar.

–¿Será Cuesta candidato de Cs a la Alcaldía en Oviedo?

–Lo tiene que decidir él. La política somete a mucha presión, en especial si tienes una actividad profesional brillante; al final te limita la vida. Yo he sido abogado y hay momentos en los que las decisiones son difíciles. Entiendo que pueda haber dudas, pero él decidirá.

–¿Es sostenible tener un coordinador del partido sobre el que pesa desde hace mucho tiempo la sospecha de que se cambiará de partido?

–Pero esas sospechas se vierten desde fuera. No tengo ningún dato para darle credibilidad. En el caso del alcalde de Badajoz, se escuchaba también eso y al final ha sucedido, pero en este caso no tengo que plantear esta posibilidad. En lo que hablo con él no hay nada de eso.

–Usted dijo que Sergio García dejó la secretaría de organización un minuto antes de que fuese expulsado…

–Sergio García se puso en una situación difícil. Siendo secretario de organización, nombrado por designación de la Ejecutiva, se pone a la cabeza de una plataforma que ataca a quien le ha puesto ahí. Pero Somos Ciudadanos ha desaparecido: solo quedan Susana Gaspar y él, y cuatro tuits. Y le explico: yo vine a Asturias para pedir a los promotores de la plataforma que reconsideren. Y él trasladó una versión falsa de mi presencia en Asturias y la visita que hice en Gijón a un cargo que no había firmado ese manifiesto. Entonces le traslado que ha perdido mi confianza y le digo al coordinador que debe dejar de ser secretario de organización. Él se adelanta y presenta su renuncia.

–¿Cabe integrar a quienes impulsaron la plataforma crítica con Arrimadas?

–Es un movimiento que tuvo focos en Asturias, Aragón y Alicante, de ahí que a esos territorios fuesen mis primeros movimientos. Entiendo que tras él hubiese cierta crítica, pero no acepto las formas. Los argumentos se entendieron por la afiliación; en Asturias, en especial por la de Gijón. Y veo que pierden fuerza. Y no están apartados los firmantes, no incapacita a nadie. Hay quienes han colaborado tras ese momento, y otros, como Sergio García, se niegan a aceptar esa realidad.

–¿Pretende la dirección nacional desarmar a los territorios para sobrevivir solo de cara a las generales?

–Eso son interpretaciones que se inventan, elucubraciones. Es falso. Precisamente esa refundación hará más importante lo periférico, buscando liderazgos potentes. Es patético leer esos análisis.

–¿Por qué las reuniones con afiliados en Gijón y en Oviedo?

–Mi primera visita a Asturias fue para hablar con los firmantes de Somos. Tenía pendiente hacer visitas para explicar la refundación. Han sido encuentros con la afiliación para que pregunte lo que quiera.

–No estaba usted en el cargo, pero ¿revisitaría ahora el relato de las situaciones que llevaron a la salidas de la exdiputada Laura Pérez Macho o de Armando Bartolomé? Entonces advertían de ambigüedades o problemas con los dirigentes del partido en Asturias.

–Todos los relatos deben someterse a revisión. En Asturias se produjo de inicio una situación inicial con fichajes que no resultaron finalmente; a veces es difícil integrarse en las estructuras de los partidos. Está claro que tenemos que aprender de los errores, con unos y otros, para no repetirlos.

–Dada la actual situación, ¿cuánto cree que es responsabilidad del hecho de haber apartado voces críticas? Algunas de las cosas que ahora proponen para el partido ya se las escuché a Ignacio Prendes.

–Tengo claro que apartar de raíz la crítica nunca es bueno, porque siempre hay parte de verdad. Pero también esa crítica debe estar acompañada de lealtad, te guste o no. En el punto medio está la virtud.

Hasta tres preguntas a Cuesta sobre su futuro: "Sigo aquí", se limita a decir

Hasta tres veces preguntaron ayer afiliados de Ciudadanos a Nacho Cuesta si saltaría a las filas del PP. Lo hicieron en una asamblea a la que asistieron en torno al medio centenar de personas y ante el secretario nacional de Organización del partido, Carlos Pérez-Nievas. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario: "Me lo preguntas tú, que me pedías la dimisión", dijo a uno de los que le interpelaron. "Esos rumores llevan dos años y aquí sigo", señaló ante otro intento de que diese una respuesta definitiva. Incluso una dirigente local intervino para reconocer que ella había sido sondeada por el PP, pero que con las mismas no tenía reparos en decir que se mantendría en Ciudadanos. Minutos antes de la asamblea, el propio Nacho Cuesta aseguraba que ese encuentro era el "foro adecuado" para que los militantes planteasen sus dudas o preguntas. Y afirmó no tener constancia "de que haya ningún malestar" entre la militancia de su partido por las especulaciones acerca de su futuro. Pérez-Nievas expresó el "respeto" de la dirección nacional del partido por la gestión de Cuesta al frente de la formación naranja en Asturias y por la "libertad absoluta" del también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo sobre si su futuro pasa por "repetir" o por "una solución profesional distinta", en referencia a su regreso a la abogacía.