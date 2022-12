Una auténtica pesadilla, propia del film "Atracción fatal" de Verhoeven. Una pareja de Oviedo se vio sometida durante meses a lo que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares considera que fue una flagrante situación de acoso, que llevó a las víctimas a un miedo cierto a perder la vida. "Me tuve que ir a vivir con mi madre, tenía miedo a salir de casa y temía pokr la vida de mi hijo", contó la mujer en el juicio celebrado en la mañana de este viernes en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. Resumiendo, y siempre según las acusaciones, una ovetense, con pareja y un hijo, inició una relación de amistad con derecho a "algo más" con el que entonces era su jefe, Pablo L. L., residente en Madrid. Cuando éste comenzó a inmiscuirse en exceso en la vida personal de la mujer, ésta le pidió que le dejase en paz, pero no hizo que el hombre se arredrase. Acabó quemando el coche del novio de la mujer (y causando daños a otros dos vehículos que estaban al lado en el aparcamiento de Maternidad del antiguo HUCA, en octubre del años pasado), dejando pintadas amenazadoras en su vivienda y remitiendo no menos de media docena de cartas rebosantes de intimidaciones simulando proceder de una red de extorsionadores sudamericanos. Nada extraño en alguien apasionado, como el acusado, de la serie "Narcos", de la que parece haber sacado el lenguaje con el que escribió sus amenazas.

El fiscal Enrique Valdés-Solís solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de poco más de 5.000 euros, mientras las acusaciones particulares, a cargo de los letrados José Antonio García Balán y Arturo Alonso, elevan sus peticiones a seis años de prisión e indemnizaciones de hasta 16.000 euros. La defensa, a cargo de María Fidalgo Díaz, pide la libre absolución, al considerar que los hechos fueron cometidos por otra persona.

La mujer y su presunto acosador se conocieron en 2017, cuando la mujer trabajaba vendiendo teléfonos móviles. Pablo L. L. era su formador. Nació una amistad que se consolidó años después, cuando el hombre hizo que la contratasen en otra empresa a la que había pasado a trabajar. El hombre trató de ablandarla asegurándole que sufría un cáncer. Se dio una situación de confianza que fue más allá, hasta incluso llegar a mantener relaciones sexuales. Mientras la mujer indicó que se trataba de tan solo una amistad, el hombre terminó abordando a la madre de la mujer y asegurándole que estaba enamorado de su hija, que había estado vigilándola desde la ventana de su hotel, y reclamándole su apoyo para que la mujer dejase a su novio, al considerar que la maltrataba, algo que ella negó en la vista de este viernes.

La mujer reaccionó pidiendo que dejase de inmiscuirse en su vida, aunque él pasó a hacerle diversos regalos, también a su hijo, por lo que ella volvió a reclamarla que la dejase en paz. "Métete en tus problemas", le dijo la mujer, pero el hombre no haría caso, según las acusaciones. Llegó el 24 de octubre de 2021. Sobre las nueve de la noche, en el aparcamiento del antiguo HUCA, alguien prendió fuego al coche del novio de la mujer, dejando además varias pintadas: "Ira" y "Soberbia". La pareja fue avisada y terminaron yendo a la Comisaría a presentar la correspondiente denuncia por daños. Cuando regresaron a casa se encontraron con numerosas pintadas: "Plata o plomo", "Vamos a por ti", "RIP", todas dirigidas al novio de la mujer. Luego empezarían a llegar las cartas amenazadoras escritas supuestamente por sicarios sudamericanos, con mensajes y un lenguaje similares, y que no resultarían muy extraños en una persona como el acusados, que en aquel momento se confesaba un fan de la serie "Narcos", según aseguró la mujer acosada. Las cartas continuaron incluso tras la detención del hombre en enero pasado, motivo por el que el Juzgado número 4 de Oviedo le ha abierto hasta dos procedimientos.

Toda esta situación cayó como una losa sobre la pareja, que terminó incluso separándose unos meses a consecuencia de la tensión que les generaban las amenazas. La mujer admitió espontáneamente en Comisaría, según declararon los agentes de la Policía Nacional, que una persona grabada en las inmediaciones del lugar del incendio, era su exjefe, por la ropa, sus playeros e incluso por sus andares. Y añadió que el hombre estaba obsesionado por ella, igual que se obsesionaba casi por cualquier cosa. El novio de la mujer también sufrió lo suyo. El día del incendio salió corriendo hacia Grado, donde tenía una ganadería, por miedo a que también le prendiesen fuego. De profesión camionero, dejó de dormir en el vehículo por miedo a que le prendiesen fuego en el interior del mismo. "Claro que tuve miedo por mi vida, me estaban persiguiendo", confesó este viernes el novio.

Para el fiscal no hay duda de que huno unas amenazas graves y hubo acoso, si no en su vertiente de comunicación, sí por vigilancia, confesada por él mismo a la madre de la mujer y por el contenido de las cartas, que mostraban un absoluto conocimiento de los movimientos de la mujer. El letrado del novio, José Antonio García Balán, aseguró que las amenazas serían "surrealistas y de comedia" si no hubiesen restringido la libertad de las víctimas, hasta forzar la ruptura de la relación. "Hay que pagar el pánico y el miedo que sufrieron", añadió. El letrado de la mujer, Arturo Alonso, llamó la atención sobre la excusa dada por el acusado, según el cual no había causado el incendio del coche, al hallarse "manteniendo relaciones sexuales con una mujer", cuya identidad no ha revelado ni ha sido llamada a declarar. El letrado de Mapfre, Carlos González Gutiérrez-Cecchini, pidió endosar al acusado todos los pagos realizados por los daños en los tres vehículos afectados.

Para la letrada de la defensa, María Fidalgo, no hay prueba de que su defendido realizase las pintadas, puesto que no se ha realizado una prueba caligráfica. Añadió que las grabaciones que permitieron su identificación no estaban incorporadas a las actuaciones, solo capturas. Llegó a asegurar que la propia víctima quería culpar al acusado, y que ésta habría presentado una denuncia contra una persona que se apostaba ante su portal, y que bien podría haber sido la causante de los daños y las amenazas. El acusado cerró el juicio indicando que quiere que "se aclare todo esto cuanto antes por mi vida familiar".