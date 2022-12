Al sector pesquero asturiano la gusta el proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera llamado a sustituir la norma vigente, aprobada en 2001, pero temen que la presión política del PNV lleve al PSOE a modificarla al gusto de los nacionalistas vascos y en contra de sus intereses. Por este razón, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez, pidió ayer al presidente del Principado, Adrián Barbón, que haga presión en el seno de su partido "para que no se toque ni una coma del proyecto de ley". En palabras de García Méndez, el texto, actualmente en trámite parlamentario, "es sensible a la problemática de la pesca artesanal, y en consecuencia se adapta como un guante a las necesidades que tenemos en Asturias". Los pescadores también expusieron a Barbón que no les gustan las "contradicciones" del Ejecutivo en materia de eólica marina.