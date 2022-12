Salud ultima el proceso para reanudar el servicio judicial a drogodependientes

La Consejería de Salud ultima el proceso para reanudar el servicio a drogodependientes que presta el SIAD en los Juzgados de Oviedo y Gijón, y que se pretendía extender a los de Avilés. Fuentes de la Salud indicaron a este periódico que esta finalizando la tramitación del contrato y que una vez finalice este procedimiento se volverá a prestar el servicio como en los últimos cinco años. El servicio se cerró este miércoles al no haberse prorrogado el contrato con el SIAD, que finalizaba, después de cinco años, el 31 de octubre. El propio SIAD –que en realidad es una organización no gubernamental– se hizo cargo del pago a los trabajadores del servicio en noviembre, pero al llegar diciembre ya no pudo hacerse cargo de esos sueldos.

El 23 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno aprobó una resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se ordenaba la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y la Consejería de Sanidad, y el Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD) para el desarrollo y funcionamiento del programa de intervención en drogodependencias en los Juzgados y Tribunales de Oviedo y Gijón. Un retraso burocrático obliga a cerrar el Servicio de Atención a Drogodependencias Según este convenio, el SIAD se comprometía a las siguientes obligaciones: la información y orientación voluntaria a las personas detenidas y a sus familiares, hacia las alternativas asistenciales existentes para el tratamiento de las drogodependencias; el asesoramiento técnico especializado, no vinculante, a los jueces sobre las circunstancias socio-personales de los detenidos, así como de la indicación terapéutica más adecuada para cada caso concreto; la coordinación con los centros asistenciales públicos y privados acreditados para garantizar el seguimiento de los beneficiarios del programa; y la colaboración en el control de las abstinencias al consumo de drogas de las personas que se encontrasen en libertad provisional, libertad condicional o en situación de remisión condicional de pena. A partir de 2018, el Principado contrató los servicios del SIAD. Prestaban servicio seis trabajadores, psicólogos y técnicos de laboratorio. Este servicio gratuito cuenta con un gran prestigio entre los justiciables, de forma que muchos letrados reclaman sus informes para solicitar medidas como la suspensión de la condena a cambio de realizar un tratamiento de desintoxicación. Abogados penalistas criticaron la falta de previsión por parte del Principado para mantener la continuidad del servicio, e incluso alguno de ellos indicó que el cierre del servicio