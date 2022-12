La Navidad es una época de reunión familiar. Siempre ha sido así, y siempre lo será. Toca celebrar, y no hay mejor forma de hacerlo que alrededor de una buena mesa, con recetas de excepción, así como con los dulces típicos de estas fechas. Otra cosa no, pero comer, en estas fechas festivas, los asturianos lo hacen muy bien.

Y como ya se sabe que el tiempo es oro, especialmente cuando uno se rodea de familiares con los que ya no se convive y a los que el ritmo de vida diario impide ver con frecuencia, no debe de perderse en tiempo en la cocina, sobre todo cuando puede delegarse la tarea a profesionales de la talla de Balbona, una de las mejores empresas asturianas de catering, famosa tanto por productos de alta pastelería como por sus salados, en los que no faltan las recetas tradicionales como sopas, aperitivos, ensaladas y asados navideños, así como, obviamente, los dulces. Hay para todos los gustos.

Esta opción, la de encargar la comida en estas fechas tan especiales, cada vez goza de más demanda. Eso sí, las tendencias han cambiado, pues si bien los clientes solían solicitar a los responsables de Balbona menús completos, ahora parece que los comensales se reparten la tarea. "Las reuniones son más reducidas, de ocho o diez personas, y lo más habitual es que unos se encarguen de los entrantes, otros del postre, otros del plato principal, ...", destacan desde Balbona. Y es que este negocio familiar lleva más de tres décadas deleitando los paladares de todos los asturianos gracias a sus suculentas elaboraciones dulces y saladas, que, merced a su excelente calidad y a su marcado carácter artesano, lo han convertido en un referente en la región. Un referente que siempre se afana para que toda reunión en torno a la mesa sea un auténtico éxito. Sus propuestas, tanto en Navidad como en el resto de los meses del año, abarcan desde una cena completa para toda la familia hasta una entrada, un plato principal o postres. Acertar con el menú, especialmente si hay un buen número de comensales, es muy importante.

Esto no es un problema, ya que el cliente tiene la tranquilidad de que deja la elaboración de sus platos para Nochebuena y Navidad en buenas manos. Además, se ahorran preocupaciones, evitan pasarse horas en la cocina y tienen la garantía de que las recetas son de primera.

Balbona cuenta con tienda on-line (www.balbona.es) desde la cual puedes hacer tus encargos con un mínimo de 48 horas de antelación, evitando así tener que desplazarse o llamar por teléfono ycon la comodidad de poder hacerlos a cualquier hora. En la página web pueden encontrar el catalogo en pdf de los Menus de Navidad. Si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en contactar con el establecimiento.

Un año más, Balbona pone la Navidad en tu mesa.