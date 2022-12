Detenido un joven de 19 años que vaciaba cuentas bancarias, una de ellas en Oviedo

Un delincuente consiguió en Zaragoza los datos de una vecina de Málaga para vaciarle las cuentas bancarias, pero se delató al tratar de sacar 2.500 euros, cuando la cantidad máxima es de 2.490, lo que bloqueó el terminal y alertó a los empleados de la entidad. Acabó detenido por esta estafa y por al menos otras dos sufridas por vecinos de La Coruña y Oviedo, donde una vecina descubrió que, en una noche, habían hecho 20 operaciones a su nombre en el Corte Inglés. Los investigadores no descartan más fraudes.

El pasado miércoles, desde la sede central de ING en la capital aragonesa llamaron al 091 para alertar de que una persona trataba de sacar dinero desde una cuenta de la que no era titular. Eran las doce y hasta allí se trasladaron agentes de la Policía Nacional. C. O. G., de 19 años y sin antecedentes, entregó una documentación que no era suya. Dijo que era de su tía de Barcelona. Fue detenido del inmediato.