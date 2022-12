Ignacio Blanco, presidente de Vox, anuncia que no será el candidato regional y dimitirá de sus cargos

Ignacio Blanco, actual portavoz parlamentario de Vox y presidente de la formación que lidera Santiago Abascal, ha anunciado a la militancia de su partido que no será el candidato autonómico. El anuncio lo ha realizado en el encuentro con afiliados con motivo de las fiestas navideñas y Blanco ha aducido razones personales y profesionales para explicar la decisión, que ya había consultado con Abascal hace meses.

Ante alrededor de 150 afiliados y simpatizantes que se congregaron hoy en Siero para celebrar la Comida de Navidad del partido, Blanco trasladó su decisión para que fuese los afiliados y simpatizantes los que conozcan de primera mano su decisión. La ha tomado por "motivos estrictamente familiares, personales y profesionales", ha dicho Blanco, quien y que ya comunicó al presidente de Vox, Santiago Abascal, el pasado mes de julio. "Mi más profundo agradecimiento a nuestro Presidente Nacional por el apoyo que en todo momento me ha demostrado. Santiago Abascal es, además de un extraordinario político, una persona excepcional y así lo he sentido desde el principio. Siempre me he encontrado con su respaldo y apoyo, y por eso hoy quiero agradecer su comprensión y respeto tras comunicarle personalmente los motivos que me han llevado a tomar esta decisión", ha dicho.

Blanco recordó ante los afiliados y simpatizantes sus primeros pasos "allá en el 2015" cuando decidió dar el salto a la política con Vox "para derrocar a este gobierno socialista que tanto daño hace a Asturias". Desde entonces, ha señalado, "hemos conseguido muchos triunfos juntos y hemos logrado ir sumando cada vez más el respaldo de miles de asturianos con los que entramos en el Parlamento asturiano y desde 2019 tenemos voz en las decisiones políticas". Blanco ha afirmado que su partido ha conseguido parar la "locura del presidente Adrián Barbón de imponer a oficialidad a todos los asturianos" y "ha dado la batalla dentro y fuera de las instituciones". "Cada vez sois más los que confiáis en Vox para derrocar al sanchista Barbón y a Pedro Sánchez", ha dicho

Tras agradecer a cargos y militantes su apoyo, Blanco ha recalcado que "motivos familiares, personales y profesionales" le llevan a "abandonar la primera línea de la política y ceder el testigo a compañeros para que, todos juntos, derroquemos al socialismo de Asturias que tanta ruina ha traído a todos los asturianos". Blanco pretende "poner a disposición del partido sus cargos institucionales y organizativos en los próximos días".