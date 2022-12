Barbón prevé un largo ciclo socialista y anuncia un programa mirando a 2033

Queda inaugurada esta precampaña. El PSOE asturiano ha activado este sábado la maquinaria electoral para la maniobra de aproximación a las elecciones de mayo encargando un programa que no es electoral, "sino de gobierno", y eligiendo a las dieciséis personas que integrarán el comité electoral del partido. Antes de presidir el comité autonómico de la formación en Langreo, el presidente del Principado y secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, lanzó a los suyos hacia las urnas con la consigna de "pensar en grande", anunciando que además de un programa para la próxima legislatura elaborará un proyecto para la década siguiente, para "la Asturias de 2033", y dando por cierta su victoria en unas elecciones que son para su partido, dijo, un simple "punto y seguido. Ni pasar página ni un punto y aparte... En mayo haremos una parada para coger fuerzas, someternos al apoyo de los asturianos y seguir el trayecto juntos".

De momento, a lo ya conocido respecto a la responsabilidad de Norma Bernad al frente de la confección del programa se añadió ayer la composición de un comité electoral que coordinará la vicesecretaria general Gimena Llamedo, que tendrá dieciséis personas y, entre otros, un trío para el área de "estrategia" formado por el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, la diputada en el Congreso Adriana Lastra y el eurodiputado Jonás Fernández. La campaña autonómica estará al cargo de los diputados Dolores Carcedo, Marcelino Marcos Líndez y Luis Ramón Fernández Huerga y la municipal, de su compañera de bancada Noelia Macías. Del 16 de enero al 28 de febrero se celebrará el proceso en las agrupaciones para que los militantes "participen votando las candidaturas locales y dando nombres para configurar la lista a la autonomía", anunció Barbón. La consulta, eso sí, no tiene carácter decisorio ni condiciona automáticamente los nombres ni los puestos en la candidatura.

En su parlamento previo al comité autonómico de este sábado, el presidente del Principado dedicó un rato a defender el proyecto de presupuesto autonómico de 2023, que tiene todos los apoyos necesarios para salir adelante este mes en la Junta y que en la voz de Barbón justifica un llamamiento "a todos los partidos" para "que dejen de pensar en las elecciones y se ocupen de Asturias. Si lo hacen, sólo un voto sería posible, el sí a estos presupuestos", proclamó. Sin mencionar explícitamente al PP ni a su recién designado candidato, Barbón también habló mucho de sus competidores. "Mientras otros partidos están en lo suyo, o pensando en cómo se colocan, nosotros nos centramos en los problemas de los asturianos". Para seguir comparando, pidió una mirada a los miembros de su ejecutiva, y nuevamente sin mentar los cambios recién introducidos por el PP en sus órganos de gobierno, con la incorporación de dirigentes otrora proscritos, invitó a retroceder diez años y a comparar las caras. "Aquí, salvo dos o tres personas, el resto son nuevos. Somos un partido en continua renovación, no una suma de retales como otros, que a este paso van a tener que contratar seguridad privada para las reuniones".

Nuevamente sin cita explícita en el mensaje para los populares, cargó contra "otros que prometen cosas que son sencillamente imposibles", que "creen que esto es una especie de zoco donde hay una subasta" pero que "como saben que no van a gobernar, no tienen problemas". También volvió a comparar "los candidatos designados desde Madrid" con los que "nosotros elegimos por nuestros procedimientos democráticos" y cuando anunció que su programa mira al largo plazo, y piensa en "una Asturias que tiene que reivindicar su autoestima y creer más en sí misma", tampoco nombró al aspirante popular venido de Bruselas (Diego Canga) al asegurar que Asturias debe saber "que las respuestas a nuestros problemas están dentro de nuestra tierra, no fuera. El talento de esta tierra es capaz de reconstruir, de apostar por una industria transformadora y coherente con la nueva realidad, por un turismo sostenible con servicios de calidad y empresas de base tecnológica… Esa es la Asturias que vamos a definir en ese proyecto ‘Asturias 2033’". En esta región, remató, "no asumimos ni que nadie nos insulte ni que nos digan qué hacemos mal. Sabemos aprender de nuestros errores".

En tono a veces mitinero, preludio de campaña, Barbón volvió a presentar al PSOE como el partido de la "estabilidad, experiencia y esperanza", y como el "puerto seguro" para una amplia extensión del espectro político. Anunció que "nos vamos a dirigir a toda la izquierda para que concentre su apoyo aquí", pero también lanzó sin mencionar a Ciudadanos la batalla por el electorado de centro e invocó "a esos votantes huérfanos que van a quedar sin opción política, que se sienten moderados, que han votado centro y quieren apostar por lo seguro".

Tuvo también lo suyo para Foro, y tras volver a la defensa de la "vía fiscal asturiana" –y proclamar que "la justicia fiscal es el camino a la justicia social"– habló de su "indignación" al escuchar al portavoz forista, su tocayo y paisano Adrián Pumares, "decir que estos eran unos presupuestos nefastos para Asturias. Ya que se quieren erigir en alternativa a la FSA", remató, "no sé cómo pueden haber votado otras cuentas que tenían cifras inferiores y no entienden que estas son clave para Asturias".