Ignacio Blanco anuncia que no será candidato de Vox y que pone sus cargos a disposición

El presidente y portavoz de Vox, Ignacio Blanco, anunció ayer ante los militantes que no será el candidato autonómico en mayo de 2023 y que en unos días pondrá sus cargos institucionales y orgánicos a disposición del partido. Blanco, que hizo el anuncio en el transcurso de la comida de confraternización navideña, en un restaurante de Siero, atribuyó su decisión a razones "estrictamente familiares, personales y profesionales". También aseguró que ya había comunicado la decisión a Santiago Abascal, presidente nacional del partido, el pasado mes de julio. "Mi más profundo agradecimiento a nuestro Presidente Nacional por el apoyo que en todo momento me ha demostrado. Santiago Abascal es, además de un extraordinario político, una persona excepcional y así lo he sentido desde el principio. Siempre me he encontrado con su respaldo y apoyo, y por eso hoy quiero agradecer su comprensión y respeto tras comunicarle personalmente los motivos que me han llevado a tomar esta decisión", dijo Blanco ante unos 150 afiliados que asistieron a la comida.

La salida de Blanco abre importantes incógnitas en la formación de derechas. Queda por ver si se materializará el abandono del escaño, teniendo en cuenta que apenas quedan cuatro meses de actividad parlamentaria. Si dejase su asiento en el Pleno de la Junta, la sustitución correspondería al número 3 de la lista, Javier Jové. Blanco explicó que cede "el testigo" para que, "todos juntos, derroquemos al socialismo de Asturias que tanta ruina ha traído a todos los asturianos".