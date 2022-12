Los motivos por los que Ignacio Blanco, presidente de Vox en Asturias, no se presentará a las autonómicas

El abogado gijonés Ignacio Blanco sorprendió a su partido, Vox, al anunciar en plena comida navideña que no será candidato autonómico y que quiere abandonar todos los cargos orgánicos e institucionales. No obstante, asegura en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, la noticia era conocida por el presidente nacional de su partido, Santiago Abascal, y por algunos dirigentes próximos.

La decisión la tomó al tiempo que Vox sufría la crisis por la salida de Macarena Olona, pero totalmente ajena a aquella cuestión, razón por la que decidió espaciar el anuncio. "Acordamos retrasarlo para que no se vinculase y en el partido prácticamente nadie lo conocía. Había decidido hacer el anuncio en la comida de Navidad, para decírselo a los afiliados directamente, porque no me parecía honrado que se enterasen por la prensa". Aun así, asegura, aguardó a los cafés "para no fastidiar la comida".

El anuncio de su marcha se produce a la vez que trascendía, según publicó "El Español", que Ignacio Blanco está detrás de la sociedad mercantil que ejecuta el cierre de un centro comercial en Llobregat. Los comerciantes afectados por el cierre han anunciado una demanda millonaria contra la sociedad vinculada a Blanco. El aún portavoz de Vox en la Junta General rechaza cualquier vinculación: "Mi despacho de abogados se dedica a reestructuraciones de deuda desde 2009, y soy administrador concursal en muchos casos".

Respecto al caso de Llobregat, Blanco recalca que asesora al socio mayoritario de la operación y "que eso se vincule con mi situación política genera cierta carnaza". Según la información publicada por "El Español", el cierre del centro comercial genera un enorme malestar entre los comerciantes afectados. Blanco afirma que las actuaciones de reestructuración de deuda "siempre son difíciles, porque empiezas de malo y acabas de bueno". "He salvado más puestos de trabajo que Barbón en la legislatura", asegura.

Al margen de esa cuestión, Blanco afirma que la decisión de abandonar la primera línea política le devolverá a la vida profesional al "cien por ciento, porque la tenía aparcada". Respecto al futuro del partido asegura que será el Ejecutivo nacional el que decidirá el nombre de quién presidirá Vox Asturias y que posteriormente se nombrará al candidato. "Estamos creciendo y con una intención de voto positiva; nuestros coordinadores cubren el 80% del territorio asturiano; creo que ahora soy menos necesario, porque hay mucha gente que se une al proyecto y ojalá lo hagan mejor que yo", asegura.

Blanco confía en que su marcha no altere el rumbo electoral del partido. "Si no ha comprometido al PP, que ha decidido candidato hace nada, tampoco a nosotros", dice. Y sostiene que "si el candidato es bueno" el proyecto no se verá afectado. "Seguiré como afiliado, porque mi idea es retirarme de todas mis responsabilidades; no iría con mi filosofía seguir con los cargos", asegura.

Ignacion Blanco afirma que no ha planteado a la dirección nacional nombres de posibles sucesores "recomendados", porque "no quiero que mi decisión influya en lo que vaya a hacer el partido en un futuro". "Apoyaré a quien sea que la dirección nacional escoja para sucederme" señala.