"Por el hecho de precisar cuidados una persona no debe perder el control de su vida"

Teresa Martínez nació en Huesca, pero lleva en el Principado más de treinta años. Es doctora en Ciencias de la Salud, psicóloga gerontóloga y especialista en cuidados de larga duración y atención centrada en la persona. Con tal currículum no es de extrañar que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la haya elegido como coordinadora y redactora principal de la estrategia "CuidAS", destinada a transformar la atención a mayores y dependientes en el Principado. Martínez trabaja actualmente en el Servicio de Inspección y Calidad.

–¿Por qué dar la vuelta a la atención a mayores y dependientes?

–La pandemia del covid ha puesto de manifiesto carencias en el modelo no solo en Asturias, sino en todo el mundo.

–¿Qué carencias?

–Se puso acento en la falta de recursos, pero también se han visto en la forma de prestar la atención. Hasta ahora yo creo que el cuidado está muy centrado en la enfermedad y que los servicios son muy poco flexibles. La atención es muy paternalista y las personas tienen poca o nula capacidad de elección. La pandemia ha puesto de manifiesto que es necesario cambiar la organización de los servicios. Asturias ha tomado nota. Afrontamos un proceso de cambio a un modelo que lleva décadas aplicándose en otros países. Estamos algo retrasados.

–¿Por dónde va ese modelo?

–Las líneas a seguir son dos: las personas quieren vivir en su casa, cuanto más tiempo mejor. Eso se sabe desde hace décadas. Y cuando hace falta ir a la residencia, esta debe ser una especie de hogar, pasar del modelo institucional a uno más hogareño.

–Dice que hay otros países más avanzados, ¿cuál es el ejemplo a seguir?

–Los más avanzados son los nórdicos, desde los años setenta ya. También Holanda, Alemania, Reino Unido han hecho cosas, pero los nórdicos son la referencia porque han avanzado en políticas para envejecer en casa, para lo que es muy importante ofrecer cuidados personalizados y flexibles en el domicilio, más actuaciones para que las personas no se queden aisladas en casa, donde se necesitan apoyos en la vida cotidiana.

–En Asturias, con una población tan dispersa en algunos territorios apartados, parece difícil aplicar ese modelo.

–No, precisamente en las zonas rurales es más fácil incluso, porque hay más permeabilidad para aprovechar recursos y ser más flexibles. Pero por supuesto debe haber apoyos para llegar a todo el territorio: transporte adaptado, personal suficiente... Se hacen cosas muy interesantes en los pueblos.

–Se habla de geriátricos "personalizados" y de acabar con las "macrorresidencias". Explíquelo.

–El modelo institucional, de residencias donde las personas tienen poca privacidad, habitaciones dobles y todo está predeterminado (horarios para levantarse, para comer, todos iguales...) debe superarse. Desde hace años las evaluaciones dicen que si las personas no pueden decidir sobre sus actos pierden calidad de vida. Las residencias de ahora, tal cual están configuradas, no sirven.

–¿La alternativa?

–Hay varias. Están los modelos de cohousing, donde personas mayores se reúnen y viven en apartamentos con servicios. Y luego están las pequeñas unidades de convivencia en los centros. Es el modelo acordado en España entre las comunidades y el Gobierno. Es un acierto. Hay que ir por ahí, por esas unidades de convivencia.

–¿Cómo son?

–Un espacio que intenta parecerse a una casa, para que cuando no puedes vivir en tu hogar lo nuevo se parezca lo máximo a él. El número máximo de personas está fijado en quince en España, en otros países europeos son menos incluso, doce máximo. Cada unidad debe contar con profesionales suficientes muy preparados y estables, que no cambien de planta, sino de unidad. Ahí los residentes podrán elegir a qué hora se levantan o se acuestan, sus actividades... En Europa estos espacios surgieron en los años ochenta pensando en personas con demencia, porque eran las que tenían más dificultades en las residencias tal cual las conocemos. En las unidades, con cierta autonomía, se les reducía la agitación y las alteraciones de conducta.

–A los profesionales también se les plantea un reto con este cambio.

–Experimentan beneficios, se sienten mejor, al ver que dan mejor ayuda. Se reduce su estrés de conciencia, que es la sensación de no hacer bien el trabajo. Se ha demostrado que estos modelos más humanizados, hogareños, permiten cuidar mejor a las personas y sentirse mejor. Por supuesto el papel de la familia es mayor.

–Suena bien, ¿cuándo se verá materializado, en la práctica en Asturias?

–Hay planes piloto en marcha de estas unidades de convivencia en algunas residencias del Principado, seis públicas y seis privadas, con el fin de avanzar en ello. Vamos poco a poco. Pero es difícil saber cuándo estará aplicado el modelo al completo. Requiere tiempo, no es un cambio sencillo. No solo es cambiar ambientes y estructuras de los edificios, sino la organización y la mentalidad de los profesionales. El proceso llevará décadas. El plan "CuidAS" es un documento estratégico para empezar, un marco que pone luz a lo que hay que hacer. No niego que será largo, complejo, pero también necesario y bueno para las personas, que puedan decidir hasta cuándo vivir en casa y hasta cuándo no.

–No se ve sencillo de llevar a cabo, ciertamente.

–Debe ser un compromiso de futuro, casi un pacto de estado. La atención a los mayores y dependientes es algo que nos interesa a todos los ciudadanos, porque todos queremos vivir bien. Las personas, por el hecho de precisar cuidados, no podemos perder el control de nuestras vidas y que se limiten nuestros derechos.

–Se calcula que de aquí a 2030 el número de mayores de 65 años crecerá un 9% en Asturias.

–Somos la comunidad más envejecida de España y entre las más de Europa. Pero no debemos ver esto como una carga, sino como un logro social. El cuidado tiene, además, retorno. Es fuente de trabajo y compete a toda la sociedad.

–Hay muchos mayores porque han mejorado las condiciones de vida.

–Eso es importante. Hay que apostar por una asignatura pendiente en España: la prevención. Y esto depende de la coordinación sociosanitaria.

–¿Qué recomendaría a los profesionales del ramo?

–Creo que el mayor reto con los profesionales ahora es dignificar su labor, están poco reconocidos. Un profesional de servicio sociales en la red pública cobra menos que los de salud. Esto se debe a que la atención social viene del ámbito familiar, siempre han sido las mujeres las encargadas de ello y hasta ahora ha sido una tarea invisible. Vamos a un nuevo tiempo en el que hay que reconocer su trabajo, socialmente pero también económicamente.

–¿Nos ocupamos de nuestros mayores o las familias, con los tiempos modernos, nos estamos desentendiendo de ellos?

–Yo creo que el cambio social vinculado al cuidado tiene que ver con la libertad y la incorporación de la mujer al mundo laboral, algo de justicia. Por eso el cuidado ha pasado del ámbito familiar al comunitario. Pero esto no quiere decir que las familias no sigan teniendo responsabilidades. En España, por cultura, son las que se ocupan mayoritariamente de los mayores. No creo que haya abandono y los dejemos en manos de las instituciones, lo que sí hay es demanda de apoyo para poder conciliar.

–¿Qué papel desempeñan los centros de día en la nueva estrategia?

–Muy importante, al ser un recurso intermedio. Sobre todo permiten apoyar la permanencia en casa. Ofrecen apoyo y descanso a las familias, y autonomía a la persona, al permitirle seguir su vida. Se les potencia en el nuevo modelo como vía para prevenir y atender los casos más frágiles.

–Pasa por ser una gran especialista en la atención a mayores y dependientes. ¿Por qué optó por esto?

–Por azar empecé a trabajar en ello y me atrapó. Te das cuenta de que las personas mayores son historias de vida y aprendizaje continuo. A veces creo que somos muy paternalistas con ellos, debemos respetar más su autonomía. A su lado aprendes, te enriqueces, y la sociedad debe ser consciente de su legado y su gran bagaje. Hay que dar paso a políticas más integradoras que conecten a los jóvenes con los mayores.