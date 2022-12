Martín Pita, director de AENOR para la Región Atlántica, , destaca el proceso integral de acompañamiento y asesoramiento que ofrece la firma que evalúa y certifica la calidad de las empresas en España desde hace más de 30 años. AENOR nació para que las empresas españolas pudieran tener una especie de tarjeta de visita que les permitiera salir a competir. Esa etiqueta hoy es sinónimo de confianza. Los procedimientos de certificación: auditorías, inspecciones contribuyen de forma decisiva a aumentar el nivel de competitividad del tejido empresarial de España. En esta entrevista, Martín Pita, desgrana las soluciones más novedosas de la compañía que siempre se mantiene a la vanguardia en las nuevas estrategias que hoy resultan fundamentales. Una de ellas es la gestión integral de la empresa en clave de sostenibilidad.

AENOR ha puesto en marcha en España una certificación de buen gobierno corporativo. ¿Cuáles son sus líneas esenciales?

Efectivamente hemos lanzado una solución pionera en el mercado alineada con un compromiso que las empresas españolas están demostrando en este ámbito. Por eso esta certificación de buen gobierno entronca con la línea de soluciones de compliance de AENOR: tributario, antisoborno…Más concretamente viene a reforzar ese posicionamiento con una solución que permita a las empresas comunicar a clientes, sociedad en general, empleados, proxys, inversores y el propio regulador, cuál es su grado de cumplimiento del buen gobierno. La certificación, que se basa en la normativa española y en el código de buen gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), maneja métricas estandarizadas que miden el grado de cumplimiento en buen gobierno a partir de 9 variables, 41 indicadores cada uno de ellos con el detalle de los criterios de valoración; identificando las acciones de mejora de la gobernanza de una empresa y el impacto que tiene la implementación de cada una de ellas.

¿Qué frutos está dando esta estrategia?

La acogida en este ámbito ligado a una marca con la reputación entorno a los valores de rigor y seriedad de AENOR viene siendo muy alta desde que lanzamos al mercado las primeras soluciones de compliance allá por 2014. Por un lado, por el alto grado de compromiso de las empresas y también porque éstas deben responder ante la cada vez más prolífica y exigente legislación nacional e internacional en muy diferentes ámbitos (regulatorios, blanqueo de capitales, corrupción, criminal, etc.). Por ese motivo, los sistemas de compliance surgen como mecanismos de autorregulación cada vez más necesarios para evitar riesgos de incumplimientos normativos, operativos y reputacionales.

El buen gobierno empresarial, en la base del éxito

¿Cómo define usted el buen gobierno en una empresa?

En mi opinión, el buen gobierno de una organización es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Por lo tanto, sin ellos, la organización no puede cumplir sus objetivos en materia ambiental y social por ejemplo. Por ello, tiene un papel crucial porque les permite disponer de los mecanismos adecuados para la gestión estratégica y la correcta toma de decisiones a todos los niveles.

Las empresas incorporan cada vez a su lenguaje las sigas “ESG”, ¿Cómo incorpora AENOR esa visión a su negocio?

ESG es el enfoque integral con el que estamos abordando nuestras soluciones porque estamos convencidos de que una verdadera sostenibilidad debe tener en cuenta factores que van mucho más allá del medioambiental, como son factores sociales y de buen gobierno. Tenemos muchos ejemplos, pero, sobre todo y en cada una de esas líneas me gustaría destacar la certificación de edificio sostenible, la de compromiso con las personas mayores y la de IBGC comentada anteriormente. Son el reflejo de soluciones que buscan ayudar a las empresas a trasladar un mensaje creíble y potente sobre las acciones que llevan a cabo para responder a las demandas que la sociedad y, por tanto, sus clientes les hacen.

AENOR Project Trust

¿Qué es AENOR Project Trust?

AENOR Project Trust es un conjunto de soluciones que facilitan y colocan los proyectos de las empresas en las mejores condiciones para acceder a los fondos de financiación. Para conseguirlo ofrece a las empresas certificaciones, la formación y apoyo de especialistas para que sus proyectos estén en las mejores condiciones para obtener los fondos que soliciten. Entronca con el tema de sostenibilidad que mencionamos antes porque dentro del plantel de soluciones de AENOR Project Trust, una de las más importantes son las validaciones DNSH, es decir, que los proyectos financiados no dañan al medioambiente, eso está siendo una exigencia. Esto implica que, como parte de la evaluación de las solicitudes de ayudas para cualquier tipo de proyecto, la Administración está exigiendo a los solicitantes una validación por parte de una entidad acreditada por ENAC, como AENOR, que demuestre dicho cumplimiento para garantizar que la autodeclaración de la organización solicitante tiene una base técnica sólida, es razonable y está suficiente y apropiadamente justificada. Además, AENOR ha conseguido la validación del cumplimiento del principio DNSH siendo la primera entidad de acreditación en acreditarse para la convocatoria de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la Industria Manufacturera (Orden ITC/309/2022).

Digitalización en clave medio ambiental

¿Cómo se lleva a cabo una digitalización en clave medioambiental, en definitiva, la sostenibilidad ambiental de una compañía?

Creo que no quedan empresas y futuro que no sea digital, todo pasa por esa transformación. Y la implantación de esas nuevas comunicaciones conlleva ciertos riesgos que podemos ver todas las semanas en las noticias como hackeos, ciberataques, casos de phishing, etc. … Desde AENOR llevamos muchos años trabajando en soluciones que den seguridad a las organizaciones y confianza a los usuarios de que las cosas se están haciendo bien. Ofrecemos a las empresas el catálogo de soluciones de certificación y formación más amplio del mercado, especialmente indicadas para atender las necesidades de las empresas en las actividades y procesos de las áreas TIC. Los cuatro campos principales de trabajo son la gestión de la seguridad de la información, gestión de servicios TI, ingeniería del software y compliance TI. Actualmente, más de 800 organizaciones de todo tipo se benefician de las ventajas de los diferentes certificados AENOR en el ámbito de las TIC.

La igualdad de género al final debe traducirse en una igualdad retributiva. ¿Qué papel juega AENOR?

Pues en ese ámbito que hablábamos de lo social, disponemos de modelos específicos que también son fundamentales para avanzar. La igualdad entre mujeres y hombres, junto con el resto de factores que configuran la diversidad, es el resultado a conseguir en todas las organizaciones, mediante la interposición de medidas de acción positivas en todos los ámbitos de gestión del capital humano. Esto es: selección y contratación, promoción profesional, formación, condiciones de trabajo, infrarrepresentación, ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, sistema retributivo, comunicación, entre otras. Además de esas soluciones de igualdad de género y retributiva me gustaría volver a recordar una que mencionaba antes que se apalanca en la S de ESG, y de reciente lanzamiento que es la de compromiso con la inclusión de las personas mayores, que certifica el compromiso de la organización con estas a través de los servicios de calidad ofrecidos que tienen el propósito de garantizar una atención personalizada y adaptada a sus necesidades.

¿Qué sectores empresariales de Asturias tienen más potencial de crecer de la mano de AENOR?

Como hemos comentado anteriormente, las soluciones de AENOR, nuestras plataformas de confianza y nuestra actividad es muy horizontal y, por tanto, multisectorial. Creo que todo el entramado empresarial y de organizaciones de Asturias pueden encontrar en nuestras soluciones y servicios oportunidades para generar confianza a sus clientes y entidades relacionadas. Dependerá en todo caso de la estrategia individual que cada empresa quiera desarrollar. Y, en ese caso, AENOR podrá colaborar y acompañar a la empresa en ese camino. En Asturias consideramos que sectores como el industrial, el agroalimentario, el de servicios TIC, por poner estos tres ejemplos, son sectores en los que ahora y en el futuro esperamos tener mucho desarrollo de nuestros servicios y soluciones. Asimismo no debemos olvidar a la propia administración que, en muchos casos, tendrá necesidad de certificar los servicios que ofrece al ciudadano.