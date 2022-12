Un acto de Fe(ijóo), el sueño liberador del «soldado» Canteli y Canga fuera de confort

Volverá, cantaba Dani Martín en el popurri musical con el que se amenizaba la espera, y a quién esperaba un Auditorio «Príncipe de Asturias» lleno hasta la bandera de banderas de Asturias y España, pues a dos Pesos Pesados (PP) como Alberto Núñez Feijóo y Alfredo Canteli como padrinos de un aspirante llamado Diego Canga. Uno quiere echar a Pedro Sánchez de La Moncloa, otro se compromete conservar la alcaldía ovetense y el tercero dejó su zona de confort en Bruselas para quitarle el sillón de Asturias a Barbón.

Varias generaciones a la espera de desahogar su desesperación por las políticas del PSOE y sus (p)socios. Las más jóvenes, sentadas en unas bancadas sobre el escenario, unidas por el agitar rojigualda y azul. En las 1.500 butacas de la sala, las más veteranas. En primera fila, cuatro ex presidentes del PP regional para recordar lo mucho que mima el partido a sus cabezas cesantes, fuera cual fuera la nota que sacaran en la selectividad.

Al grano (se insistió mucho en el escenario en aportar un ídem de arena al castillo de almenas populares). A las 18.43 horas, todos en pie. Los tres tenores políticos bajaron por las escaleras para ir calentando el ambiente con estrechones de manos en la estrechez del pasillo y encapsulados en pantallas de móviles, tres hombres encorbatados y trajeados en clave oscura listos para un acto de Fe(ijóo).

Cinco minutos después, Alfredo Canteli arrancaba a media voz («la tengo tocada, pero como no voy a cantar...») y cantó las excelencias de los «próximos presidentes de España y Asturias». Vaticinó. Primera andanada de aplausos fervorosos. Al público le gustó que se buscaran semejanzas entre ambos. Por ejemplo, que son PSP: políticos sobradamente preparados. Y que dejaron una zona de confort para intentar mandar a la oposición a sus rivales. En el caso nacional, «el peor presidente en democracia». Lluvia de aplausos. Para Canteli es «un sueño liberador» y se acordó de Lope de Vega para marcar agenda: hay que pasar «de las musas al teatro». Y se puso firmes para ofrecerse a Feijoo como un «soldado convencido y comprometido para estas batallas».

A las 18.54 el soldado fue sustituido por el alto funcionario Diego Canga. No tendrá queja del recibimiento popular en su ciudad: todos en pie, gritos de presidente, ondear de banderas, etcétera.

El candidato a poner a Barbón en remojo político se esforzó en sacar brillo a su curriculum forjado en los despachos europeos («Diego, eres un valiente», dijo que le dijeron al conocerse su paso al frente astur), dio lecciones de coach político («ganan los equipos, no los individuos») y destacó a los valientes de verdad, como sus padres «que hace 60 fueron al Chad a vacunar, cuando mi madre lo más lejos que había ido fue a Pola de Gordón»). Canga se esforzó para arrancarse la etiqueta de «ser un burócrata» y puso una tirita sobre el rasguño: «Me duele Asturias».

Quiere convencer para ganar y tener voz propia. ¿Oído, cocina genovesa? «Yo solo me deberé a los asturianos». Asturias, que vaya no a la pata coja por Europa, «sino a dos patas». Alzó la voz para proclamar: «¡Se acaba el cortijo en Asturias!». Y no solo eso: hay que aspirar a la Champions. Dejó para el final el subidón: mandó al público que se pusiera en pie y que repitiera: (1) ¡Viva Asturias! (2) ¡Viva España! (y 3) ¡Viva el Rey!

Tuya, mía, cabecina y gol: Núñez Feijóo echó el cierre con más tiempo y oficio para calentar palmas. «Defender a un gran país». Nada menos. «No hay democracia fuera de la ley». Un discurso que se sabe de memoria (cómo no, dones de opositor) de alguien que «estudia todos los días» y para quien «lo importante en la vida es servir». Prometió que «los ministros que trabajen mal serán cesados» y cargó contra el PSOE y su líder. No confundir «las cuentas con los cuentos». A las 19.45 horas, himno, banderas, ¡presidente!, aplausos, fervor popular, ¡presidente, presidente!, etcétera.