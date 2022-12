Paniceres pide al Principado más apoyo al emprendimiento y un "alivio fiscal"

Aprovechando lo selecto de la concurrencia, y que escuchaba entre otros el vicepresidente del Principado, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo ha empleado su tiempo en la entrega de la Medalla de Oro de la institución al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, este martes en el salón de actos del Colegio de Médicos, para aplicarse en una nada complaciente tarea de balance y prospección de posibilidades de futuro para Asturias. Carlos Paniceres empezó por el corredor atlántico ferroviario, siguió trasladando “apoyo y colaboración” a Juan Cofiño en el “colosal reto” de su batalla contra la burocracia y con la otra mano tiró de las orejas al Gobierno por su falta de colaboración en los programas de emprendimiento de la Cámara o por la ausencia en los planes inmediatos del Ejecutivo del “necesario alivio fiscal que exigen las circunstancias actuales y que se lleva a cabo en otras comunidades autónomas”.

A modo de conclusión de su parlamento, el máximo responsable de la Cámara de Comercio enfatizó la necesidad de hacer frente “a la Asturias menguante, a la de la resistencia al cambio, a la que se opone por indolencia endémica y miedo a perder capillas de poder” o “a la que tiene complejo de diputación provincial”. A cambio, enfatizó, “debe de surgir la Asturias creciente, la de generación de riqueza y empleo, la de la tierra de oportunidades, la de la captación y retención del talento, la reformista y llena de transformaciones, la de una nueva cultura valiente sin miedos, disruptiva, de consensos y acuerdos. Todo ello es posible”, concluyó, “con trabajo y acuerdo, con altura de miras y bajo el faro el interés general frente a las ráfagas deslumbrantes del localismo”.

El relato del presente y el futuro de la región a los ojos de Paniceres había partido de un canto contra el aislamiento que supondría para Asturias su exclusión del corredor ferroviario del Noroeste ibérico. “El foco no es competir entre territorios, reclamando que a unos les den más quitándoselo a otros”, aclaró. “De lo que se trata es de convencer y reclamar un trato equitativo para dotar a una parte importante de España de las mismas armas que poseen ya otros”. De regreso a Asturias, recordó el tiempo que lleva la institución reclamando “medidas económicas para generar actividad y salvar empresas y empleos”, clamando porque “no podemos permitirnos más retrasos en la tramitación de todo tipo de expedientes” y lamentando “una burocracia que aprisiona por su entramado lento y disperso”. “Expedientes en generación de energía verde, parques eólicos o instalación de placas solares son algunos ejemplos de una burocracia lenta y densa” que lleva a perder acceso a fondos por falta de resolución administrativa y “hace a la región poco atractiva y competitiva”. Recordó la necesidad de un alineamiento de lo público y lo privado, advirtió de que “las inversiones tienen una ventana en el tiempo y no están ahí permanentemente” y apuntó en el debe de lo público “los fondos de transición justa”, que “continúan en ese limbo eterno de escucha mientras vemos impasibles cómo se desmontan las térmicas sin proyectos alternativos” junto a cierta falta de colaboración del Principado con la Cámara en sus proyectos de asesoramiento e impulso a la creación de empresas. “Curiosamente, y a pesar de un compromiso previo”, se sorprendió, “el Gobierno de Asturias no cofinancia estos programas. No parece razonable que se consigan recursos europeos para el emprendimiento y el Gobierno no apoye con la obligada cofinanciación de éstos”. Con datos en la mano, Paniceres situó a Asturias a “la cola del emprendimiento” y desactivó “esa visión bucólica de que somos el paraíso del emprendimiento. Eso es hacernos trampas al solitario. Dejemos de soñar y arrimemos el hombro en programas consolidados y especializados como son el emprendimiento femenino o el de las zonas rurales”.

También hay “buenas noticias”, como el futuro de La Pereda como central de biomasa, el impulso a la apertura de la regasificadora de El Musel, la creación de la Agencia de Ciencia o la “mejora paulatina de las conexiones aéreas” y la apertura de la Variante de Pajares, que “nos da oportunidades”, aunque el peaje del Huerna “siga siendo una piedra en este camino”. Aquí se detuvo un rato y anunció la confección de un estudio sobre los efectos de la llegada del AVE a Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Lena y la Universidad de Oviedo, y pasó a una sonora pitada por la política tributaria. En línea con las demandas que el Ejecutivo ha recibido desde todo el centro derecha, pidió un “alivio” justificado en la urgencia de “aplicar inteligencia fiscal en unos momentos donde las circunstancias extraordinarias exigen que se tomen medidas extraordinarias. Reclamamos que los asturianos y las empresas de la región tengan las mismas reglas de juego que otros lugares donde además el crecimiento económico es mayor que el nuestro”.

No quiso terminar sin referirse a una vieja aspiración de la Cámara, la oficina de captación de inversiones en Madrid que ya ha recogido el Principado. A su lado, propuso “la creación de una oficina económica comercial de colaboración público-privada” que no será “ninguna embajada con grades salones y despachos, sino un lugar donde de manera eficaz y sin alardes podamos atraer inversiones para Asturias”.

“A las puertas de una nueva legislatura”, Paniceres aprovechó además para reclamar “reformas de calado”, desde “revolucionar la administración pública” haciéndola “sostenible, eficiente, digitalizada, facilitadora o desburocratizada” hasta la “innovación territorial” que supondría la configuración, “más por la vía de hecho que por la de derecho, una gran ciudad-región metropolitana”, o la confección de “un mapa sanitario de Asturias moderno y que mejore al actual”.