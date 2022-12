"El PSOE está seco, se acaba el cortijo en Asturias", proclama Diego Canga

Era el debut mitinero de un recién llegado a la política y el candidato ocupó su tiempo en la presentación de credenciales. En su puesta de largo como aspirante del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga hizo alarde de facultades, de currículum, de promesas, de los beneficios que adelanta para todos su «gran carrera» en Europa. El aspirante, recibido por la ovación de un auditorio puesto en pie y al grito de «presidente, presidente», subió al escenario llevando en la solapa la Cruz de Isabel la Católica, sobre la que él mismo se encargó de recordar que «me la concedió el Gobierno de Rajoy» por intervenir para resolver una «enorme disputa» empresarial durante la ampliación del Canal de Panamá.

En ese tono estuvo un rato defendiendo y desglosando su hoja de servicios, bajando también a la arena de la confrontación política para tratar de combatir la acusación más repetida que ha recibido desde que se confirmó su candidatura. «Me acusan de ser un burócrata quienes no han acudido ni una sola vez, ni una, a Europa para conseguir más fondos para poner fin a la despoblación de Asturias», proclamó, «los mismos que no han movido un dedo para buscar alternativas al cierre de las térmicas en Asturias, para movilizar ayudas para solucionar los problemas de la industria asturiana o para evitar el cierre de empresas emblemáticas asturianas». Mandó Canga por delante todo lo que él afirma haber hecho por Asturias desde su puesto como alto funcionario en la UE y recordó que «mi compromiso empezó con el sector siderúrgico», que después «conseguí una prórroga de diez años de ayudas al carbón para que la transición fuera socialmente aceptable», que «intervine en la reunión clave que cambió radicalmente la decisión» del comisario socialista Joaquín Almunia, que «quería acabar con el sector naval» y en las que condujeron a la reapertura de la fábrica de amortiguadores de Tenneco en Gijón. «Cuando la negociaba, varios colegas me dijeron ‘déjales tirados: escribe una carta y quítate de en medio’. Fui hasta Nueva York, con diez bajo cero, pero lo conseguí».

Su resumen es que «creo que, objetivamente, he demostrado muchas veces que produzco resultados. Y esa experiencia que tengo, tras más de treinta años trabajando en la UE, la quiero poner al servicio de Asturias». Sólo descartó un elogio, el de ser «un valiente». «Me define mejor que no me gusta dejar tirada a mi gente, y esa es una de las razones por las que he aceptado este retorno. No quiero dejar tirada a Asturias después de 40 años de socialismo».

En su circunstancia, lo fácil sería «seguir siendo director en la Comisión Europea», dijo, «pero decidí dar este paso porque, al igual que todos los que estáis aquí, me duele Asturias». Ahí concretó sus padecimientos con un desglose de dolores. «Me duele que los jóvenes tengan pocas oportunidades, que este Gobierno nos haya hecho un actor secundario en España, que rindan Asturias a los intereses de Sánchez…» Se propuso como medicina proclamando que «tener un presidente que conozca la UE como yo nos daría una enorme ventaja» y prometió «una Asturias llena de oportunidades, que cree empleo, con un sector privado que engorde y un sector público que adelgace un poco, una Asturias con voz propia».

Dobló su apuesta asegurando que «puedo ser el embajador que Asturias necesita en el exterior» y compuso un preludio de la campaña electoral con varias invectivas dirigidas directamente a su adversario. Porque también le duele «la pasividad del Gobierno asturiano», señaló. «Dicen que tienen mucha experiencia, y es verdad. En prometer y no cumplir, en una ejecución presupuestaria bajísima y en una atención a los usuarios que da pena. Hay sin embargo una experiencia que el actual presidente no tiene: trabajar fuera de la política».

Dicho eso, se acordó del antecesor de Adrián Barbón que en el mismo escenario del auditorio «Príncipe Felipe» le entregó la Medalla de Asturias en 2018 y lanzó a Fernández contra Barbón, porque «lamentablemente, este PSOE no es el de Javier Fernández, porque Adrián Barbón no tiene el nivel de sus predecesores. Es el alumno aventajado del sanchismo».

Siguió, volviendo a sus dolores, por la protección del lobo, por la condición del Principado como «la única región de España donde hay más gente inactiva que trabajando» y por el paro y las listas de espera… «El PSOE está seco. Se acaba el cortijo en Asturias», dijo antes de volver al principio y proclamar de sí mismo que «he hecho una gran carrera, a pesar del PSOE. No les gusto porque he defendido con uñas y dientes nuestra Constitución junto a Tajani, y eso no agrada al Gobierno actual». «Aquí estoy, ahora van a tener taza y media de Diego Canga».

El candidato lo dijo todo en un tono pausado. Sólo subió el volumen hasta acercarlo al del mitin al final, cuando exacerbó la exaltación patriótica pidiendo a la concurrencia que se pusiese en pie y gritase con él tres vivas: Asturias, España y el Rey.