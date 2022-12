En el momento de escribir estas líneas desconocemos si en Asturias, hoy, han caído una “lluvia de millones”, pero como dice el humorista… ¿y si sí?

¿Y que hacemos lo asturianos cuando nos toca la lotería? Pues además de “tapar furacos” siempre ronda la idea de cambiar de coche y hacerlo, quizá por una vez en la vida, a capricho. Así que hemos preguntado a Manuel Artime, gerente de Artime Autominesa por esos coches que a su parecer pueden llegar a volar de su exposición si, como deseamos, cae algún premio del sorteo de Navidad.

¿Qué coches son los más demandados por las personas agraciadas en sorteos como el de hoy?

Pues todo depende de lo jugoso del premio. El sueño de tener un Mercedes, por más que pasen las décadas, sigue siendo una iluisión, tanto de jóvenes que se decantan por las versiones más deportivas o SUV, como de mayores, que siguen valorando la elegancia de las berlinas y el prestigio de la marca de la icónica estrella de tres puntas. La gran ventaja es que hoy día no es necesario ser cantante de éxito ni futbolista de La Roja para conducir un Mercedes Benz, incluso con nuestras opciones de financiación hasta en 120 meses, ni siquiera que toque la lotería.

¿Puede ponernos algunos ejemplos?

Pues aquí tenéis un elegantísimo SUV Mercedes GLC 220d AMG de 177 caballos automático y 4x4 con levas. Es del 2018 y tiene sólo 68.800 km. Viene equipado con navegador, techo panorámico practicable, asientos deportivos cuero-Alcántara, asistente de frenada de emergencia, sensor de ángulo muerto, portón trasero eléctrico, sensores de luces y lluvia, espejos eléctricos plegables eléctricamente, sensores de parking delanteros y traseros, cámara 360 grados, arranque por botón, control limitador de velocidad, modos de conducción Mercedes Dynamic y faros Full Led.

Precio: 39.900€ - Más Información

Y si lo que busca es un modelo deportivo sin duda este Mercedes GLA200d 2.2 diésel de 136cv. Es del 2018 y tienen 79,500 km. Viene con navegador, techo panorámico practicable, faros Full Led, asientos tela-cuero, sensor de ángulo muerto, climatizador automático bizona, cámara de visión trasera, asistente de frenada de emergencia, sensores de luces y lluvia, portón trasero eléctrico, arranque por botón, modos de conducción Mercedes Dynamic, espejos eléctricos plegables eléctricamente, freno de mano eléctrico, arranque por botón, control y limitador de velocidad…

Precio: 25.900€ - Más información

¿Y cual sería otra de las carcas preferidas para cambiar de coche si nos toca el Gordo?

Pues no cabe duda que si los niños de San Ildefonso reparten suerte en Asturias habrá afortunados ansiosos de tener un BMW. Y para ellos también tenemos unidades muy interesantes.

Como este BMW X5 40e 313cv Xdrive híbrido enchufable, automático 4x4, del 2017 con 69.000km. Tiene faros full Led con función de larga automática, techo panorámico practicable, navegador BMW Professional, asientos de cuero eléctricos con memoria y calefactados, ayuda de descenso en pendientes, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros con cámara de visión trasera, control y limitador de velocidad, espejos eléctricos plegables eléctricamente, freno de mano eléctrico con autohold, modos de conducción (comfort, Sport, ecopro), alerta de cambio involuntario de carril, asistente de frenada de emergencia, portón trasero eléctrico… El precio se dispara un poco pero con 400.000 euros por décimo del primer premio bien se puede.

Precio: 45.800€ - Más información

Elegante a la par que deportivo, y también una buena compra, es este BMW X2 20d XDrive 190 cv 4x4 automático con levas y Pack M que tiene sólo 68.000km y es del año 2018, El paquete M es exterior e interior, tienen faros full led, techo panorámico practicable, asientos deportivos M de alcantara, navegador, sensores de parking delanteros y traseros con cámara de visión trasera, sensores de luces y lluvia, clima bizona, control y limitador de velocidad, espejos eléctricos plegables eléctricamente, espejos retrovisores fotosensibles, bluetooth, cristales privacidad…

Precio: 35.900€ - Más información

En la misma línea de precios otro cochazo, un BMW X4 2.0D 190 CV Xdrive 4x4 automático con levas, del 2018 y con 95.000 km. Al igual que los anteriores vienen confaros full Led con función de larga automática, navegador, techo solar practicable, asientos de cuero eléctricos con memoria y calefactados, portón trasero eléctrico, sensores de luces y lluvia, cámara de visión trasera, sensores de parking delanteros y traseros, modos de conducción, espejos eléctricos plegables eléctricamente, freno de mano eléctrico con autohold, ayuda de descenso en pendiente…

Precio: 34.900€ - Más información

Mercedes, BMW… pero seguro que no hay dos sin tres…

Efectivamente la tercera marca dentro del sector Premium y a la vez accesible es AUDI y si se quiere uno, tenemos bastantes donde escoger. Por citar alguno:

Este majestuoso Audi A6 Avant 3.0. TDI 218cv, automático con levas con 98.000 km, año 2016. Ideal para una familia con hijos o para gente con aficiones que precisen un buen maletero. Viene con faros bixenon plus con luz diurna led, navegador, asientos de cuero calefactable, climatizador automático bizona, freno de mano eléctrico con autohold, control de velocidad, portón trasero eléctrico, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros con información en pantalla, espejos eléctricos, cristales privacidad, arranque por botón, bluetooth, …

Precio: 25.800€ - Más información

Otro ejemplo puede ser este Audi Q5 Ultra 2.0TDI 150 cv, 79.000 km con faros bixenon plus de luz diurna led, navegador, sensores de luces y lluvia, control y limitador de velocidad, portón trasero eléctrico, espejos eléctricos plegables eléctricamente, freno de mano eléctrico con autohold, sensores de parking delanteros y traseros con información en pantalla, climatizador, espejo interior fotosensible… Y con el precio que tiene no hace falta que toque el Gordo.

Precio: 23.900€ - Más información

Y una gran oportunidad, con solo 53.000 km este Audi Q3 TFSI 150 cv automático con levas, del 2017, con faros bixenon, asientos de cuero eléctricos, apertura y arranque sin llave, Llantas Aluminio, climatizador automático bizona, sensores de luces y lluvia, sensores de parking, freno de mano eléctrico, control de velocidad, bluetooth,…

Precio: 24.900€ - Más información

¿Qué recomendaciones pueden dar desde ARTIME AUTOMINESA en el caso de que nos toque la lotería y queramos cambiar de coche?

Pues las de sentido común. Lo primero que el coche no sea la primera prioridad ni una compra impulsiva. Aunque juegue en nuestra contra como vendedores, en ARTIME AUTOMINESA somos ante todo personas honestas, así que entendemos que lo más urgente debería ser liquidar deudas si se tienen y luego ya, con tranquilidad, comprar el coche teniendo en cuenta no solo el precio de adquisición sino del futuro mantenimiento. El dinero igual que entra sale y puede uno encontrarse en una situación futura que no le permita afrontar los costes que implica tener un vehículo de altísima gama. Si quiere un Ferrari o un Lamborghini, vamos a poder ofrecérselo, incluso tenemos Maserati en exposición, pero hay que tener en cuenta su mantenimiento, el gasto de combustible, seguros... De ahí que os estemos recomendando vehículos de lujo pero accesibles y vehículos de ocasión que tienen un precio muy competitivo. En esta línea también podemos valorar otras marcas de prestigio sin ser de super lujo, por ejemplo:

Volkswagen TROC TSI 115cv, 49.500 km, año 2018. Techo panorámico practicable, asientos de cuero calefactados, faros full LEDS, cámara de visión trasera, sensores de parking delanteros y traseros con información en pantalla, control de crucero adaptativo, portón trasero eléctrico, sensores de luces y lluvia, climatizador automático bizona, Car play y android auto, bluetooth, usb,…

Precio: 23.800€ - Más información

Volvo XC40 155cv, 59.000 km, año 2018, financiable hasta 120 meses. Faros full Led, navegador, asistente de cambio involuntario de carril, lector de señales, asistente de frenada de emergencia Volvo City Safety, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros, cámara de visión trasera, control de crucero, climatizador automático bizona, bluetooth, usb,…

Precio: 27.800€ - Más información

Range Rover Evoque 2.0D 150cv 4X4 automático con levas, 82.000 km, año 2016, financiable hasta 120 meses. Asientos de cuero eléctrico, navegador, alerta de cambio involuntario de carril, sensores de parking con cámara de visión trasera, sensores de luces y lluvia, climatizador automático bizona, freno de mano eléctrico, arranque por botón, espejos eléctricos plegables eléctricamente, bluetooth, usb,…

Precio: 25.800€ - Más información

¿Algo más que añadir?

Desear muchísima suerte a todos los asturianos y asturianas en este sorteo extraordinario y sobre todo unas buenas fiestas de Navidad y para vosotros que el año 2023 venga cargado de buenas noticias.

