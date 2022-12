Los defensores del asturiano ven un sesgo en el estudio del INE que reduce al 2,8% la población que lo usa con fluidez

El último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso de lenguas en España y sus comunidades ha generado polémica entre los defensores de la cooficialidad del asturiano. La estadística del organismo estatal refleja los idiomas que "habla bien" al menos un 2% de la población en cada región y, en el caso del Principado de Asturias, aparecen cuatro: castellano, inglés, francés y asturiano. Además, por este orden en cuanto al número de gente que reconoce que habla bien cada uno de ellos. Sin embargo, el estudio arroja una cifra baja respecto a la llingua.

Así, el INE concluye que un 2,8% de los asturianos se maneja bien con la llingua, cifra que queda por debajo del 3,3% que habla bien francés y del 13,5% que sabe expresarse correctamente en inglés (inferior en este idioma a la media nacional del 14,7%). Evidentemente, el castellano es líder destacado: un 98,4% de los habitantes de Asturias asegura hablarlo correctamente. El asturiano queda lejos así de lenguas que tienen el estatus de cooficialidad en otras comunidades autónomas: gallego (que habla bien un 83,1% de la población de Galicia), catalán (75%), valenciano (51,6%) o euskera (32,1%). Sin embargo, es la única de las variantes regionales no cooficiales que aparece reflejada en la estadística al hablarlo bien más de un 2% de la población de la comunidad. La encuesta se hizo sobre una muestra poblacional de 296.804 personas, 7.626 de ellas en Asturias.

Sin embargo, estos números no les cuadran a los defensores y estudiosos de la llingua. Y apuntan a la forma de preguntar del INE y las opciones que da para responder en su encuesta. "En primer lugar, es muy difícil hacer un estudio así en Asturias desconociendo la realidad sociolingüística de la región. Y ello pese a que el INE siempre emplea muestras muy amplias. Ahora bien, las lenguas por las que pregunta específicamente son el castellano, gallego, vasco, catalán, inglés, francés, árabe, rumano... Por el asturiano no pregunta mencionándolo entre las opciones y la gente responde básicamente entonces en relación con el castellano y el inglés", señala Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Llingua Asturiana.

Xosé Antón. G. Riaño, presidente de la Academia de la Llingua: «Es muy difícil hacer un estudio desconociendo la realidad lingüística de la región»

Se refiere así al hecho de que quien quisiese responder en la encuesta que usa o habla bien el asturiano debía hacerlo en una casilla abierta para completar y rellenándola poniendo "asturiano". En este hecho inciden también desde Iniciativa pol Asturianu. "El cuestionario elaborado pregunta únicamente por las lenguas oficiales; en el caso de Asturias, el castellano. En ningún caso se hace mención alguna al asturiano. De esta forma, nada más se recogen las respuestas de las personas que, espontáneamente, especificaron hablar asturiano", explica el presidente del colectivo, Iván Llera. Esta circunstancia, advierten, hace que la encuesta del INE no refleje la realidad lingüística.

"Pese a ello, hay un tres por ciento que dice que habla bien el asturiano. Seguramente para los investigadores de Madrid es una sorpresa que aparezca el asturiano con más del 2%, una lengua que no era objeto de estudio y se incluye en el apartado de ‘otros’. Hay que tener una lealtad lingüística muy elevada para que aparezca ese 3%. Y esta es una interpretación correcta del estudio hecho desde Madrid pero desconociendo la realidad sociolingüística de Asturias. Si hubieran preguntado por el nivel de conocimiento del castellano, por un lado, y del asturiano, por otro, hubiese coincidido con el estudio de Llera Ramo que concluye que la capacidad de leer, entender y escribir asturiano alcanza al 25%, 250.000 personas, justo las que pasaron por el sistema formativo desde 1984", estima González Riaño, que añade: "El estudio del INE no me alarma ni creo que el asturiano esté en las últimas. El resultado ni me extraña ni me alarma. La encuesta es científica, pero la gente responde en función de lo que preguntan. Así que no refleja la realidad sociolingüística".

Iván Llera, presidente de Iniciativa pol Asturiano: «La falta de prestigio de la llingua por su no oficialidad, entre otras cuestiones, hace que muchos falantes no se reconozcan como tales»

Desde Iniciativa pol Asturianu, Iván Llera también reconoce el valor de ese 2,8% que contesta que habla bien en asturiano pese a no incluirse específicamente en las opciones de respuesta del cuestionario. Y añade otros condicionantes que, bajo su punto de vista, se deben tener en cuenta. "Asturias padece una situación de diglosia que afecta al muestreo. La falta de prestigio del idioma, consecuencia de la falta de oficialidad, entre otras cuestiones, hace que muchos falantes no se reconozcan como tal", expresa quien también expresa que "la falta de oficialidad genera una desigualdad a la hora del reconocimiento de las lenguas". En este sentido, el presidente de Iniciativa pol Asturianu apunta que "la alfabetización de la sociedad asturiana en su llingua propia es pequeña por la situación del idioma en la enseñanza. La falta de oficialidad y de especialidad docente son unas realidades que afectan a la asignatura". En cualquier caso, reclaman "al INE una explicación clara y concisa sobre el estudio y su interpretación" y estiman que la Consejería de Cultura "tiene que actuar de manera urgente para dar una visión clara de estos datos". El Principado, sin embargo, rehusó hacer ayer cualquier comentario sobre el estudio del INE.