"Hay que impulsar la agroalimentación y ser optimistas, la crisis pasará poco a poco"

José Miguel Fernández Rodríguez-Carús (Oviedo, 1973) reside en México desde que tenía apenas unos meses, pero siempre que puede –"cada vez más, acabaré estando más aquí que allí"– se escapa a su Asturias querida, como ha hecho ahora para pasar las fiestas navideñas en compañía de su mujer Susana Corredor. En el Principado ha aterrizado con dos gratas sorpresas: la victoria de su Oviedo del alma frente al Sporting –de hecho vio el derbi de forma intermitente desde el avión– y el premio de Innovación Agroalimentaria de Asturias que ha recibido la empresa Fuensanta que adquirió en 2014 y a cuya entrega acudió este mismo miércoles en Oviedo. Tras el acto atendió a LA NUEVA ESPAÑA

–Menudo recibimiento: llega y recoge un premio para Fuensanta. ¿Qué le parece?

–Fue una sorpresa muy grata, pues no estaba enterado. Me hace gran ilusión que en el Principado se reconozca el esfuerzo que está haciendo el equipo, un gran equipo, todos somos uno, como recoge nuestro lema, y estamos muy ilusionados. Otras veces vengo de trabajo, pero ahora son vacaciones navideñas y me ha gustado mucho empezar así.

–Cuando se hizo con Fuensanta en 2014 se propuso abrir mercado en México. ¿Cómo le va?

–Efectivamente. Va muy bien. El agua está en todos los sectores, restauración, cadenas comerciales y demás. Vamos muy bien, francamente. El sector empresarial asturiano también nos apoya mucho en México.

–También empezó hace tiempo a importar otros productos agroalimentarios gourmet asturianos

–Al final eso se quedó en poco. Trabajo con otros productos gourmet españoles, pero asturianos al final no hemos conseguido importar gran cosa en México.

–¿Algún plan a corto plazo para Fuensanta?

–No, nada. Más bien consolidar lo que hay. Tenemos que tirar de la cerveza, mantener e impulsar el agua y seguir creciendo hasta ser fuertes con seguridad. Luego ya planearemos otros horizontes.

–El comercio, la empresa, se ven afectados por una crisis mundial económica, escasez de suministros... No son tiempos fáciles para emprender y menos en agroalimentación.

–Bueno, yo creo que hay que apostar siempre por ello y ser positivos. Si no lo somos, estamos acabados. Hay que impulsar el sector, seguir luchando, ser optimistas. Poco a poco toda esta crisis mundial se irá solucionando y las aguas volverán a la normalidad. Como pasó la pandemia, pasará estará crisis.

–Cómo ve la tierrina desde el otro lado de Atlántico.

–Bien, con mucha añoranza. Cada vez vengo más, ahora ya unas cinco o seis veces al año, o sea que espero pronto, ya si Dios quiere, estar más de este lado.

–Usted está en México, de donde son los grupos empresariales propietarios de los dos principales equipos de fútbol de Asturias, el Oviedo y el Sporting.

–Sí, cierto, lo sigo con interés. Me parece bien y espero que triunfen, que sea para bien y que ambos equipos puedan llegar a primera división. A ver, quizás está mal que lo diga, mi corazón es algo más azul. Pero cuando estoy aquí soy de los dos. No tengo dudas de que podrán subir a primera.