La suerte llega en el último momento a Llanes: 200.000 euros (que aún podrían ser más) con uno de los cuartos premios

"Estábamos ya muy cabreados porque no había tocado nada cuando, de repente, sale el último premio importante y… tacatá". Paloma Ania titular de la Administración de loterías "La suerte al cubo", de Llanes, estaba este jueves "feliz" por haber dado por segundo año consecutivo un premio importante en el sorteo de Navidad. Fue gracias al número 25.296, agraciado con uno de los cuartos premios del sorteo del "Gordo".

Hay aspectos ya conocidos, pero también algunas dudas sobre el premio. Paloma Ania sabe, por ejemplo, que se vendieron todos los décimos por ventanilla. Que no resultó agraciada ninguna comisión de fiestas, ni colectivos que venden papeletas, y que no se devolvió ningún décimo, "porque este año no hicimos ninguna devolución. Lo vendimos todo", ha resaltado. Una de las dudas es cuántos décimos se vendieron, porque aunque oficialmente Loterías del Estado ha señalado que fue una serie, y por lo tanto diez décimos, el año pasado ocurrió exactamente lo mismo con un cuarto premio, el correspondiente al número 42.833, y al final resultó que se habían vendido más décimos, más del doble de los que se habían anunciado.

Ninguno de los afortunados poseedores de décimos del 25.296 se ha acercado este jueves hasta la administración llanisca. "Los clientes suelen decir que si les toca vendrán, pero cuando les toca casi nunca se acerca ninguno", ha comentado en tono jocoso Joaquín González, empleado del local. Casi nunca, porque el año pasado, sin ir más lejos, apareció por la administración al finalizar el sorteo de Navidad Soraya Figueredo, segoviana residente en Madrid, que había adquirido un décimo del cuarto premio. Claro que solo le correspondían 800 euros, porque compartía el décimo con 23 amigos.

Los responsables de la administración llanisca saben también a ciencia cierta que no se vendió online del cuarto premio de este año. Y eso que las ventas por internet han crecido como la espuma en los últimos años y ya están a la par de las que se realizan por ventanilla. "Aunque hay mucha gente que prefiere el décimo en papel, tocarlo, cada vez se vende más online", ha destacado Ania. Si sigue dominando por poco la ventanilla es por la enorme cantidad de décimos que se venden en verano, buena parte de ellos a turistas.

Ania desconoce cuándo se vendieron los décimos del 25.296, así que no sabría decir si se lo llevaron turistas o residentes. Sea como fuere, la "satisfacción" de la titular del negocio era enorme: "Después de todo el trabajo que hemos hecho desde julio esto es lo más". Ania ha subrayado un hecho curioso: el año pasado, antes de repartir el cuarto premio del "Gordo de Navidad" la administración llanisca vendió un primero y un segundo premios de la lotería nacional, uno del jueves y otro del sábado. "Pues este año ha pasado exactamente lo mismo", ha comentado.

La empresaria cangüeso afincada en Llanes vendió el primer premio de la lotería del sábado, la especial del "Solo sí es sí", el pasado 26 de noviembre. Repartió entonces 600.000 euros gracias a los diez décimos vendidos del número 66.912. Y unos meses antes, el 28 de julio, vendió un segundo premio de la lotería del jueves, correspondiente al número 53.084.

Paloma Ania, que cogió la administración de loterías número 2 de Llanes en 2017, resalta que el local ya repartió otro "Gordo de Navidad", hace 15 años, así como otros premios importantes, como el tercero del mismo sorteo en 2013.