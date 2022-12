Alertan de que el modelo de geriátricos que planea el Gobierno abocará al cierre a numerosos centros

El nuevo modelo de atención residencial abocará al "cierre" a muchas residencias privadas, provocará el "colapso" del sistema de cuidados de larga duración del Principado y provocará la marcha de usuarios a otras comunidades autónomas. Son algunas de las afirmaciones que la Asociación de Residencias Geriátricas de Asturias (ARGAS) ha incluido en las alegaciones que ha presentado este viernes a la propuesta de resolución por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para financiar actuaciones de inversión para el impulso de la transición al nuevo modelo de cuidados de larga duración (proyecto DRIADE).

El colectivo, que integran 42 centros privados de alojamiento para personas mayores con 1.500 usuarios 750 empleos directos, recoge la inquietud del sector y subraya que el nuevo modelo de atención residencial que impulsa el Gobierno central, lejos de resolver los problemas del sector, "los agrava" y supondrá la desaparición de las plazas concertadas.

Señala que una de las exigencias, la de que los centros cuenten con un porcentaje mínimo del 65% de habitaciones individuales, supondrá "una reducción sustancial de la oferta en un escenario de envejecimiento poblacional en la región", y conducirá "irremediablemente al colapso del sistema de cuidados de larga duración del Principado, tanto a nivel público como privado, pues no podrá atender una demanda creciente".

ARGAS considera que la existencia de criterios de acreditación distintos en territorios limítrofes, no tan gravosos como los que van a regir en Asturias, generará "una competencia desleal que supondrá no sólo una merma de las plazas que se oferten, sino de una ‘migración’ de usuarios a centros de aquellas comunidades que ofrezcan mejores condiciones". Resalta que todas las regiones limítrofes con Asturias, excepto Cantabria, se han opuesto a la implantación del nuevo modelo de atención residencial.

Por todo ello, pide a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que no adopte las medidas contempladas en ese nuevo modelo, así como la suspensión de la actual convocatoria de ayudas, ya que su objetivo es "la adaptación a una normativa que hasta la fecha no se ha aprobado y no hay visos de que lo sea en el horizonte más cercano".

Todo ello crea, según ARGAS, "un escenario de inseguridad jurídica que obliga a los centros a hacer reformas sin que quede claro que vayan a cumplir los requerimientos de una futura normativa".

"Este vacío normativo provoca que los centros de nueva creación de próxima apertura no hayan recibido por parte de la administración competente respuesta sobre los requisitos que deben cumplir para poder acreditarse.

Esta situación les sume en un estado de inseguridad jurídica que se traduce en cuantiosas perdidas económicas, al verse obligados a paralizar las obras en marcha ante la indefinición vigente, o a cambiar los proyectos una vez iniciados con los correspondientes sobrecostes, sin tener la constancia, ni la certeza si cumplirán o no con los criterios del nuevo modelo de atención residencial", expresa el colectivo.

Denuncia asimismo el "carácter discriminatorio de las ayudas". Y lo ejemplifica: "Tres residencias públicas van a percibir para desarrollar el nuevo modelo de atención residencial, alrededor de 5 millones, mientras que para el conjunto de residencias privadas el importe a repartir será de 3,5 millones, lo que supondría, para una residencia de cuarenta plazas, en caso de realizarse una distribución equitativa, aproximadamente 17.500 euros, en contraste con los 1,7 millones que recibirán los tres centros públicos.

Más quejas: "El requisito de contar con un 65% de habitaciones individuales no obedece a la realidad de la demanda", reducirá el número de plazas y supondrá "un importante encarecimiento de los precios".

En algunos centros el coste de la plaza pasará de los 1.600 euros al mes actuales a entre 2.000 y 2.800, importes que "se sitúan fuera del alcance de la mayoría de los actuales usuarios que se verían obligados, a pesar de los complementos en materia de dependencia, a renunciar a sus plazas", alerta ARGAS.

El nuevo modelo de residencias de ancianos cuenta con el respaldo de las asociaciones de mayores y personas con discapacidad y de la Plataforma del Tercer Sector.