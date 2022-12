"El Bachiller General ha venido para quedarse", afirman en los institutos

El Bachillerato General, una de las novedades del primer curso con la LOMLOE, "ha venido para quedarse". Así lo creen los equipos directivos de los institutos que implantaron el pasado mes de septiembre la nueva modalidad, diseñada para no cerrar puertas y orientada a alumnos indecisos que no se decantan por un área de conocimiento concreta. En Asturias se puso en marcha en 26 de los 72 centros públicos de Educación Secundaria existentes en la región, con un total de 211 estudiantes. La Consejería de Educación estableció una ratio muy baja para formar grupo, de tan solo cuatro alumnos, con el fin de impulsarlo. Ahora, en el final del primer trimestre –acaban hoy las clases–, y aunque "se necesita más recorrido", los directores están convencidos de que el Bachillerato General será "una de las principales opciones" de los jóvenes e irá ganando matrículas curso a curso.

Alfonso García, director del IES Leopoldo Alas Clarín de Oviedo, le ve "futuro", porque, explica, "cada vez se tiende más a mezclar conocimientos y se demandan perfiles mixtos". Es decir, que lo mismo sepan de ciencia que de humanidades que de ciencias sociales. En este centro, son una quincena de alumnos los que cursan el Bachillerato General, una modalidad que ofrece una gran optatividad, mezclando áreas de conocimiento, y tiene asignaturas propias como las Matemáticas Generales.

En el IES Jerónimo González de Langreo el número de estudiantes en la rama General es "pequeño", de cinco, pero su directora, Pilar García, hace un balance "positivo", porque cree que este Bachillerato "ha venido para quedarse". "Con 15 años muchos no tienen idea de lo que quieren estudiar y esta modalidad está bien para que no cierren puertas. Hay que darle más recorrido, pero yo creo que la matrícula aumentará", expresa. Eso sí, opina, "nunca se llegará al nivel de los bachilleratos tradicionales" y más aún al de Ciencias. "Ahora mismo estamos dirigiendo a mucho alumnado hacia ahí por el futuro que tiene el sector científico-tecnológico", comenta.

Begoña Seijo, al frente del IES Roces de Gijón, asegura que en su centro el Bachillerato General lo escogieron pocos alumnos, en concreto seis, porque en septiembre "teníamos todavía poca información de los itinerarios". Así que para próximos cursos espera un aumento de las matrículas. "Hay muchos alumnos que no saben por dónde tirar o que quieren estudiar un grado superior de Formación Profesional y este es buen camino para ellos. Por ahora, ninguno de los alumnos apuntados al General han solicitado cambiarse y la modalidad está funcionando con normalidad", expresa.

Lo mismo está sucediendo en el IES Calderón de la Barca de Gijón, con un grupo de diez alumnos. "Ofrece una formación general, no es tan específica como los otros, y eso es bueno teniendo en cuenta que muchos jóvenes no tienen claro lo que quieren estudiar después", dice su director, Luis Llana. En el IES Víctor García de la Concha de Villaviciosa la implantación de la nueva modalidad de Bachillerato ha sido buena, con 15 estudiantes frente a los 23 de Humanidades y los 30 de Ciencias. Su evolución en los próximos cursos, opina el director, Modesto Álvarez, dependerá de la estrategia que siga el departamento de orientación y de despejar las dudas respecto a la EBAU. De momento es una incógnita lo que pasará en 2024, cuando se examinen los primeros alumnos del Bachillerato General. "Suponemos que en la prueba se contemplará a estos estudiantes, pero no sabemos nada todavía", apostilla.

El caso del IES Luces, en Colunga, es de éxito con respecto al Bachillerato General, ya que la mitad de sus alumnos de primero cursan esta nueva modalidad. En concreto, 8 de 16. "En esta zona, los jóvenes prefieren esta rama porque, salvo unos pocos que tienen muy claro su futuro, la mayoría no saben qué estudiar. Así que yo creo que aquí acabará siendo la modalidad con más éxito. Los alumnos que la eligieron están contentos", cuenta la directora, Marisol Martínez.