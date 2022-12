Acoger a un estudiante extranjero por Navidad. Esa es la iniciativa que desde 2018 desarrolla con éxito la asociación Erasmus Student Network Oviedo (ESN Oviedo) y que este año se volverá a repetir. Ya tienen a ocho estudiantes interesados, procedentes de Hungría, Nigeria, Israel, Chile, México, Turquía y China, pero necesitan familias asturianas. La iniciativa consiste en compartir fechas tan señaladas como Nochebuena o Nochevieja con el objetivo de que los universitarios erasmus «vivan unas Navidades españolas y se integren en la sociedad local», a la vez que los asturianos que los acogen «puedan conocer otras culturas y pasar unas fiestas diferentes», como explica la presidenta de la asociación, Kimberly Álvarez.

Erasmus Student Network Oviedo se encarga de poner en contacto a los estudiantes con las familias y de realizar los emparejamiento más idóneos. «Si alguna familia, por ejemplo, no sabe hablar inglés y no puede acoger a un alumno que no hable español, lo miramos. También prestamos atención a dónde viven...», explica Kimberly Álvarez. Aunque uno de los pilares de la asociación es el intercambio cultural, su presidenta asegura que el objetivo principal es que estos alumnos, que «por diversos motivos no pueden volver a sus casas», «no se sientan solo por Navidad». Hasta ahora, todas las experiencias han sido de diez. «Quedan encantados tantos los estudiantes como las familias», apunta Álvarez. En 2018 fueron 8 erasmus y 18 familias, y en 2019, 16 erasmus y 19 familias.

La Universidad de Oviedo, que es una potencia exportando estudiantes, recibe cada curso a unos 700 alumnos de fuera. De todos ellos, hasta ahora ocho han comunicado a Erasmus Student Network Oviedo que se quedarán estas Navidades en Asturias y quieren compartir cenas o comidas con alguna familia de la región. Los solicitantes pertenecen a los grados de Lenguas Modernas, Física, Comercio y Marketing, Ingeniería Mecánica, ADE y al máster Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastre. Las familias interesadas tienen que enviar un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: info@esnoviedo.org