Juegos, exhibiciones, talleres, diversión y el máximo entretenimiento en estado puro. El Salón para la Infancia y la Juventud, Mercaplana, celebra este 2022 sus bodas de oro en el recinto ferial Luis Adaro. Y lo hará con más propuestas para los más pequeños y con la misma ilusión de siempre. Desde hoy, y hasta el próximo 4 de enero, podrá disfutarse en Gijón una de las citas más emblemáticas de la Navidad gijonesa, la cual recupera la total normalidad en su 50.º aniversario tras dos años marcados por el covid.

No se cumple medio siglo todos los días, y por ello la organización, a cargo de la Cámara de Comercio de Gijón, ha hecho un esfuerzo que se traduce en un mayor número de actividades. Durante los once días que durará esta cita tan esperada –el 24 y el 31 de diciembre Mercaplana permanecerá cerrado–, se podrá disfrutar de un sinfín de propuestas cuyo objetivo principal es que los niños no sólo se diviertan, sino que también aprendan. Piscinas de bolas, toboganes, láser combat, "paintball", hinchables, circuitos, juegos tradicionales, camas elásticas, zona de videojuegos o espacios para practicar deportes como baloncesto, fútbol o golf son algunas de las actividades a disposición de los visitantes. Además, para fomentar el aprendizaje, habrá decenas de talleres: de decoración navideña, ciencia, manualidades, arte, teatro, fotografía, robótica o emprendimiento, entre otros.

Una de las grandes atracciones de este año será una sala de pinturas dedicada a Van Gogh, una iniciativa "singular y bonita" que hará las delicias de los más jóvenes. También estarán presentes varias áreas del Consistorio para acercar su trabajo a los ciudadanos. Asimismo, habrá una exposición fotográfica en la entrada del pabellón central que recogerá diversos momentos de la historia de Mercaplana, una muestra para los más nostálgicos que también se prevé que tenga gran aceptación.

En el Pabellón Asturias habrá un photocall, zona de diversión, láser combat, hinchables, minicircuitos de bici y moto, talleres, escape room y hasta un museo de los 80. En la Fundación Cajastur se podrán practicar diversos deportes, como bádminton, juegos tradicionales, petanca o minifútbol, mientras que en el Palacio de Congresos, habrá diversos talleres creativos y de conocimiento, además de playmobil, cocina saludable y una visita muy especial: Aliatar, que espera a los más pequeños todos los días de 1830 a 19.30 para llevar todas las cartas que le entreguen a los Reyes Magos.

Asimismo, en el Pabellón Central habrá actividades para todos los gustos, desde cine 360, a zona de videojuegos y camas elásticas, talleres para crear tu propio cachopo, chapas o un huerto ecológico. Los deportes también estarán presentes en el Pabellón de las Naciones, donde se podrá practicar balonmano playa, béisbol, hacer un circuito de bicis o jugar en los hinchables.

Destacar asimismo que la sostenibilidad también será protagonista. En la zona exterior habrá karts eléctricos, una granja y barcos teledirigidos. Además, estarán presentes las campañas del Ayuntamiento de Gijón para concienciar acerca del cuidado del medio ambiente.

El Salón para la infancia y la juventud podrá visitarse en horario de 16.00 a 20.30 horas. La entrada costará 5 euros y será gratuita para los menores de 3 años. El pack de 10 entradas tendrá un coste de 37,50 euros para quienes quieran asistir en grupo.