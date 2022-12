Oleada de firmas docentes para pedir el aplazamiento de la LOMLOE

Último día de clases antes de las vacaciones de Navidad y el malestar por la implantación de la LOMLOE no cesa entre el profesorado asturiano. Casi 500 docentes han firmado un nuevo escrito, que fue registrado este miércoles en la Consejería de Educación, en contra de la "acelerada" aplicación de la reforma educativa y en defensa de la libertad de cátedra. No es la primera vez que profesores de toda la región se unen en un manifiesto. Ya lo hicieron el pasado mes de noviembre con otra iniciativa que partió del IES El Piles de Gijón y que fue secundada por 400 profesionales de la enseñanza. El enfado por la LOMLOE ha llevado incluso a los profesores a manifestarse a las puertas de sus centros dentro de una campaña promovida por los sindicatos docentes. Pese a la flexibilización de plazos dada por el Principado para entregar las programaciones didácticas, la indignación continúa en las aulas.

"No se trata de decir no a la ley, porque tenemos que ser respetuosos con ella. No es un manifiesto anti LOMLOE, sino que estamos en contra del procedimiento de implantación. El ritmo de aplicación debería ser más sosegado, como se hizo con otras leyes anteriores", expresa Santiago Recio, profesor de Latín en el IES Alfonso II de Oviedo y uno de los promotores del último escrito, que ya ha sido entregado a la consejera Lydia Espina con la firma de 464 docentes asturianos.

En el manifiesto, los maestros critican "la forma apresurada, improvisada e impuesta" con la que se está implantando la reforma. Una ley, denuncian, "que fue aprobada sin consenso ni acuerdos y ni siquiera previendo la necesaria formación del profesorado". Frente a las anteriores, la LOMLOE "provoca enormes y sustanciales cambios, no solo curriculares sino didácticos y metodológicos, además de conllevar nuevos criterios de evaluación y calificación". "Cada uno tiene su opinión sobre la LOMLOE, pero en lo que estamos todos de acuerdo es en la forma acelerada con la que se está implantando. Están dando unos plazos muy breves, inasumibles", manifiesta otro de los firmantes, José Cabo, que es profesor de Inglés en el IES Víctor García de la Concha de Villaviciosa.

Los docentes que secundan el escrito recuerdan que con otras leyes, como la LOGSE, se dio más tiempo a los centros e, incluso, "se procedió experimental y gradualmente a su implantación". Esto, remarcan, "permitió que el profesorado pudiera ir formándose metodológicamente para asumir la nueva ley y trabajar en el nuevo marco legal con garantías de estar haciéndolo correctamente". Sin embargo, con la LOMLOE la situación es muy diferente. "Todos los docentes estamos de acuerdo en que las prisas vienen marcadas por el calendario de las elecciones", lamenta José Cabo. Por eso, reclaman a Educación que "aplace" la implantación de la noma "durante el presente curso", aunque son conscientes de que esta petición difícilmente será atendida. "Al menos hay que intentarlo", dicen.

Libertad de cátedra

La recogida de firmas partió de un grupo de Whatsapp, formado por jefes de departamentos de diferentes institutos, al que poco a poco se fueron sumando profesores descontentos con la aplicación de la reforma educativa. Otro de los temas que suscita enfado dentro del colectivo es el aumento de la carga burocrática y el ataque a la libertad de cátedra en la ley. "Antes había eso de cada maestrillo tenía su librillo. Ahora todos los profesores tenemos que dar de la misma forma una clase porque nos imponen una metodología muy concreta", denuncian. Los profesores también demandan una formación más cercana al aula y con un lenguaje directo y no tan técnico.