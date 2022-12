La Asturias de Diego Canga, el "servidor público con mente de sector privado"

Diego Canga celebrará su cumpleaños en su Oviedo natal, en la misma calle donde nació y donde tiene la residencia a la que ha regresado de manera estable para afrontar su batalla en las urnas. Mañana, día de Navidad, cumplirá 58 años, una efeméride que recordará para siempre: paréntesis en su vida de alto funcionario en Bruselas y puerta abierta a seis meses frenéticos para intentar el asalto a la presidencia del Principado como candidato del PP. Es momento de reunificación familiar con sus tres hijas, pero en su mente se impone un asunto: dibujar las Asturias que quiere plantear.

En esa labor –"y tranquilo", incide una y otra vez, pese al gran reto que se le presenta– está inmerso el candidato, que está identificando "puntos negros" de la región sobre los que trabajar. ¿Y si pudiese simbolizar la Asturias que desea en un proyecto concreto? "En la región no hay ninguna sede europea o internacional de nada. Y las hay en Vigo, de seguridad marítima; en Bilbao, de seguridad y salud en el trabajo; o en Alicante, una oficina de propiedad intelectual. No hablo de Madrid o Barcelona. Son ciudades a nuestro alcance. Mi sueño sería, ya que tengo gran experiencia en temas europeos, intentar traer alguna sede internacional a Asturias. Es difícil y no se consigue en cinco minutos, pero se puede soñar con ello. En definitiva, traer un flujo de movimiento mucho más importante a la región", explica el ovetense.

De Bruselas, de donde ya se ha traído a su perra "Checha" –"una más de la familia"–, ha llegado cargado de ideas y con una obsesión: Asturias debe aprovechar mucho más los fondos europeos. Y pone un ejemplo. "Gestiono un fondo de 200 millones anuales para estimular exportaciones agroalimentarias, sector en el que tenemos muy buenos productos. Por tamaño, nos corresponderían a España 20 millones al año; y a Asturias, 400.000 euros. ¿Cuánto hemos recibido? Cero mientras yo he sido, desde 2014, el director que se ocupa de ese fondo. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por dejar pasar 400.000 euros anuales para un sector en el que somos buenísimos? Lo estoy calculando en este y otros temas. Hemos perdido fondos, pero, sobre todo, oportunidades, porque por cada euro invertido de Europa generamos un retorno de tres. El hecho de no ser proactivos nos ha hecho perder oportunidades, sobre todo para gente joven. Y esto explica en parte que estemos ahora en la cola de España pese a haber estado antaño entre las comunidades punteras", expone.

Pero si hay un problema que alarma al candidato del PP, es la sangría demográfica. La cuestión que, asegura, le hizo dar el salto desde Bruselas a la batalla política autonómica. "Es nefasto, tiene consecuencias horrorosas, en términos sociales y de equilibrio territorial, o de influencia política. Teníamos nueve diputados y vamos camino de tener seis. Así que no compro el relato socialista de que es inevitable. Se puede revertir, y lo primero es cambiar el gobierno", afirma. Echa la vista atrás y ve la Asturias que recorría acompañando a su padre Pepe, veterinario, para vacunar animales; y ve la Asturias industrial que era cabeza de desarrollo del país. Las diferencias con la actualidad le abruman: "Antes veía niños, veía equipos de primera división, veía que teníamos bancos asturianos, Hidroeléctrica... Vuelvo de año en año y veo que esto va de peor en peor". De los viajes con su padre le ha quedado el amor por el campo y la zona rural. "Elegí trabajar en Agricultura y Medio Rural en Europa porque mamé desde crío el mundo de los animales", asegura. Y agrega: "Quiero ayudar al campo y una idea concreta es la ‘prueba rural’: antes de que haya cualquier legislación, asegurarnos de que es apta para el medio rural. Por ejemplo, establecer trámites telemáticos y que no haya cobertura de internet... Evitaremos que sucedan cosas así. ¿De qué sirve que los urbanitas legislen si no pisan el medio rural?".

Traer inversiones que sirvan para recuperar músculo industrial es otro de sus objetivos. "Asturias se aleja del 20% del PIB que se recomienda que suponga la industria, algo que da estabilidad y ayuda a soportar mejor las crisis", advierte. Y cree saber la razón: "El entorno asturiano no es propicio para la creación de riqueza de empresas privadas, seguimos con el discurso de lo público y lo único que crece son los funcionarios. Hay que mimar lo que tenemos y traer empresas de fuera". Canga estima que el Gobierno de Barbón obstaculiza este reto. "Dentro de las cifras de inversión extranjera en España, la de Asturias es ridícula. Hace falta un entorno legal amigable hacia las inversiones, no crear obstáculos. Yo me he pasado media vida en un entorno de multinacionales. Como embajador de Asturias, hablaría con Mittal todos los meses, con Du Pont, Fertiberia… Estamos a su disposición para ayudarles a crecer". Y este asunto lleva aparejado el de los impuestos: "Nuestra fiscalidad es crucial, la tenemos particularmente poco competitiva incluso con nuestros vecinos, con Galicia, Cantabria o Castilla y León. Salimos perdedores en todo".

Desde su perspectiva de alto funcionario europeo, Canga entiende que la administración asturiana debe ser más eficiente. "Me considero a mí mismo un servidor público con mente de sector privado, porque mi forma de operar es como si estuviera en el sector privado. Soy resolutivo, ejecutivo. Cuanto más alto llegas en la pirámide de la función pública europea, más ejecutivo tienes que ser. Este viernes hemos conocido los datos y tenemos un cien por cien de ejecución presupuestaria en nuestra dirección. Y me deja estupefacto que aquí, en el Principado, esté al 50%", sostiene.

Defiende al sector privado, pero asegura apostar por los servicios públicos. "Están bastante mal en Asturias. ¿De qué sirven las ayudas al alquiler a gente desfavorecida, y estoy de acuerdo con ellas, si no se pagan? ¿O grandes planes para personas con discapacidad o para la dependencia si luego no llegan las ayudas? Yo le diría al votante socialista que no voy a ir en contra de esas políticas, pero soy serio y quiero gestionar mejor esos servicios públicos: la demora para la primera consulta en un especialista se sitúa en los 78 días de media y para una cirugía supera los 94 días, cifra que puede ser incluso muy superior dependiendo de la especialidad y del área sanitaria. ¿De qué sirve sacar pecho de que tienes un inversión per cápita muy elevada cuando la gestión es extremadamente deficiente?", sentencia. Canga vivirá un cumpleaños especial, enfocado en tratar de resolver todas esas cuestiones. Y quiere afinar la puntería como hacía aquel niño que se pasaba horas jugando con sus amigos al baloncesto en Oviedo.