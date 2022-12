Así viven su Navidad más triste los ucranianos refugiados en Asturias: "Sólo pedimos paz"

Poco menos de un millar de ucranianos residentes en Asturias viven hoy su Nochebuena más triste. Aunque en su país no es costumbre celebrar estas fechas cristianas lo cierto es que las organizaciones que les agrupan en el Principado llamaron hace días a sus compatriotas a integrarse y a celebrar el acogimiento. Esta es la historia de tres familias que huyeron de la guerra y ahora intentan hacer una nueva vida en Asturias.

Mariia Reznykova, refugiada ucraniana en Asturias: "A 2023 solo le pido paz para volver a abrazar a mi hijo mayor"

Lucas Blanco

“Nadie creía hace un año que viviríamos esta pesadilla”. Con lágrimas en los ojos y acompañada de su pequeño de tres años, Illia, Mariia Reznykova, se prepara para en un piso del barrio ovetense Pumarín para celebrar la Navidad más triste de su vida. Separada por la guerra de su hijo de 18 años Danylo, ambos se reencuentran en la distancia para LA NUEVA ESPAÑA a través de una emotiva videollamada. “Estamos bien, pero hay muchos apagones”, explica el joven apasionado del fútbol de Kiev, que trata de subsistir trabajando en una tienda de deporte y este año se reunirá por Navidad con su novia y los padres de esta.

Mariia es refugiada en Asturias desde el 1 de julio -antes estuvo tres meses en Madrid- y encontró su particular ángel de la guardia en una tocaya médico militar con la que compartirá mesa y mantel esta Nochebuena. “No hay ganas de celebrar, pero lo hago por el pequeño”, confiesa con emoción la mujer que ahora trata de “empezar de cero” en el Principado. “La gente es muy amable, mucho más que en Madrid”, relato, sonriendo y mostrando su agradecimiento a instituciones como Cáritas o la Cruz Roja.

En Oviedo su pequeño Illia ha vuelto a la vida. “Cuando empezó la guerra bombardearon el hospital infantil en el que estaba ingresado y fue tal el shock que estuvo meses sin hablar”, cuenta. El niño recuperó la capacidad de expresarse y la alegría una vez en Asturias, donde acude a diario al colegio de la Inmaculada. “No para, es incansable”.

El impacto de la guerra ha llevado a los ucranianos a cambiar incluso las fechas de celebración. “Antes conmemorábamos San Nicolás el 19 de diciembre, como los rusos, pero ahora queremos ser europeos y lo celebramos el 24”, explica Uliana Kuts, otra ucrania refugiada en Asturias, que conoció a Mariia en una manifestación y ahora trata de ayudarla con el idioma.

A pesar de llegar con una mano delante y otra detrás, la amabilidad de la dueña del piso en el que hoy habitan Mariia e Illia les ha permitido recuperar el espíritu festivo. “Nos compró un árbol para dar ambiente a la casa”, desvela la mujer, cuyos deseos para 2023 son muy claros: “Que la paz llegue a Ucrania y pueda abrazar a mi otro hijo”, clama en su lengua materna.

Ucranianos en Avilés: «No hay nada que celebrar hasta que acabe la guerra»

F. L. Jimenez

«¿Celebrar qué? No hay nada que celebrar. El fin de la guerra, ese sí que será un día para hacer fiesta». Oleksandr Kamchatnyy sintetiza en muy pocas palabras el sentimiento navideño de la comunidad ucraniana residente en Avilés, de la que él mismo, su esposa Yadvima y sus hijos Victoria y David forman parte. Ellos ya marcharon de Ucrania hace ocho años y tienen más avanzado que sus compatriotas el proceso de integración en España. Otras personas, mujeres y niños en su mayoría, escaparon poco menos que «con lo puesto» cuando empezó la guerra y recalaron en Asturias como podían haber acabado en Jaén. A todos les une una bandera, un idioma, un orgullo y una infinita tristeza por la destrucción que asola su país. Es Navidad, un tiempo propicio para las celebraciones familiares y los buenos deseos, pero los ucranianos están demasiado rotos por dentro como para pensar en fiestas y su único anhelo es la paz.

Reunidos a iniciativa de este diario en el local habilitado en Avilés como punto de recogida de ayuda humanitaria para Ucrania, los ucranianos de la comarca narran los tristes episodios de sus éxodos: Snizhana Stoliarenko, que huyó de Járkov por carretera al poco de empezar los bombardeos; Oksana Lavryshcheva, que salió del infierno de Mariúpol aprovechando la apertura de un corredor humanitario; una mujer que se identifica como Katerina, a secas, que buscó la seguridad de Europa a bordo de trenes... Todas dejaron atrás seres queridos, casas, propiedades, empleos, modos de vida.

«No por ser estas fechas señaladas pensamos más en lo que está pasando en Ucrania porque eso es algo que está en nuestras mentes todos los días y a todas horas», asegura Oleksandr Kamchatnyy. Su esposa, Yadvima, añade que a esa zozobra por la devastación de su país natal se une la preocupación por salir adelante en España: «Todo son obstáculos: encontrar casa, aprender la lengua, conseguir trabajo, lograr vivir con muy poco dinero...»

Conocedores de las tradiciones españolas de Navidad, los ucranianos aseguran que apenas hay coincidencia con las suyas, basadas en la tradición ortodoxa en vez de en la cristiana. «En Ucrania no celebramos Nochebuena, sin embargo sí hacemos fiesta de despedida de año el día 31. Nuestros principales rituales navideños son el 6 y 7 de enero e incluso intercambiamos regalos, si bien quien los trae no son los Reyes Magos sino las madrinas y padrinos», explica Yadvima Kamchatna. En el plano gastronómico, la tradición ortodoxa establece la elaboración de un menú de doce platos para esos días señalados de enero y que falte nunca en las casas una fuente de kutia, un plato ceremonial de granos con salsa endulzada con miel. Nada de todo esto será posible en el exilio asturiano. «La tristeza y la añoranza marca nuestras vidas. Soñamos con el fin de la guerra, con que acabe esta pesadilla. No tenemos ánimo para fiestas», asevera la portavoz del grupo de exiliados.

A lo que si apelan los ucranianos afincados en Avilés es a la solidaridad de la gente, a la que instan a donar alimentos, medicinas, ropa de abrigo, pilas y baterías. «El local de la calle La Muralla donde entregar esas donaciones abre de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 horas. Ucrania necesita ayuda y el mejor regalo de Navidad es proporcionársela», arenga Yadvima Kamchatna.

La Navidad de Anastasia Pavloksky en Gijón

Gabriel Cuesta

La Navidad será muy especial para Anastasia Pavloksky y su familia en su casa del barrio gijonés de La Arena. Por primera vez, la festejarán con sus padres y gran parte de sus hermanos, llegados de Kiev cuando estalló la guerra. Y también con otros compatriotas en su misma situación en Asturias. “Organizamos la Nochebuena con la familia y nuestros amigos de Ucrania que se han trasladado a vivir aquí. Cocinaremos comida típica ucraniana y hemos preparado unos regalos”, adelanta emocionada.

Ella y su marido, Illia Zhytnyk, llegaron a España hace cuatro años para “buscar un cambio en nuestra vida” junto a sus hijos Marsk, Symon e Isabel. “Por aquel entonces pensamos que podía comenzar una guerra a gran escala”, confiesa. Sus temores se hicieron realidad y pronto reaccionaron para traer desde Kiev a los padres de Anastasia y cinco de sus nueve hermanos y hermanas nada más comenzar la invasión rusa. Fue un viaje de casi 15 días en su propio coche, “un camino largo y duro”, relata Anastasia.

Ahora han conseguido un piso para los recién llegados gracias a un grupo de voluntariado. La familia de Anastasia se sentará en la mesa por Navidad casi al completo, salvo por la ausencia de dos de sus hermanas y un hermano que continúan en Ucrania. Intentarán acercarse de forma virtual a ellos, pero no es fácil. “A veces no tenemos contacto con ellos porque no tienen electricidad, cobertura… Ni tan siquiera agua y calefacción. Imagina qué frío a nueve grados bajo cero por las noches en Kiev”, lamenta esta joven ucraniana.

En Gijón han encontrado un nuevo hogar. “La Navidad es una gran fiesta para nosotros. No podremos estar todo, pero no nos impedirá cumplir la tradición: orar por la familia y nuestro país en Nochebuena”. Anastasia explica que para los ucranianos esta festividad “simboliza la victoria, que la verdad de Dios ha venido a este mundo”. ¿Y qué deseo piden a 2023? “¡Victoria para Ucrania! Creo que todos los ucranianos tenemos el deseo de que se pare la guerra y llegue la paz. Nuestro país debe ser libre para poder reconstruirlo. Seguro que los españoles nos muestran su apoyo para ello”, responde con seguridad.