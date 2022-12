Bienvenidos al "nuevo" Chao Samartín

Pisar el castro Chao Samartín de Grandas de Salime es pisar un yacimiento singular por la historia documentada que atesora, un poblado datado en la Edad del Bronce que presume de ser uno de los más estudiados de Asturias. Tiene el Principado, según la estimación oficial, casi 300 castros y estos días estrena la consolidación del grandalés. Una intervención "urgente" con un presupuesto de adjudicación de 605.782,75 euros que tras una larga y polémica tramitación deja resultados visibles.

Dos años esperaron el concejo grandalés y las personas interesadas en la cultura castreña por la reapertura del yacimiento con un itinerario marcado y circular que cuenta qué pasó en este territorio y cómo estaban organizadas las sociedades de las épocas en las que estuvo habitado.

Federico del Río es el guarda-guía oficial del Chao Samartín. Arqueólogo oriundo de Llanes, muestra esta parte de la cultura castreña asturiana. ¿Qué trajo la consolidación? "Desde mi punto de vista, el yacimiento se interpreta mejor y, por tanto, resulta más atractivo", explica dejando claro que la suya "es solo una opinión".

El recorrido de la visita guiada (solo se puede entrar bajo esta fórmula dos veces al día en jornadas laborables) empieza por el Sur, presentando un foso y muro defensa que, como todo el conjunto, evidencia el paso de Roma. Quizá la claridad de la romanización es lo que más impacta del yacimiento, según Del Río. Asentado sobre una superficie de una hectárea, según la documentación oficial, el visitante observa "ahora con claridad" las construcciones del poblado y también la alejada e imponente domus, un día habitada por el ciudadano romano que dirigió el destino del que se cree que fue centro administrativo. Una senda de grava volcánica marca el camino a seguir, poblado de estructuras metálicas que en un futuro próximo sostendrán códigos QR para ampliar, en su caso, la información del guía.

Tras la intervención arqueológica, tres bancos dan la opción de sentarse y contemplar el entorno y el mismo número de paneles explican brevemente con ayuda de un plano cómo era el poblado y la domus y qué construcciones son importantes como para recibir nombre y señalar su ubicación.

En la domus, dos estructuras triangulares con grava volcánica, emulando miradores, permiten captar la presunta mejor imagen de esta parte del yacimiento, donde como novedad destaca una estructura metálica que recrea el impluvium. "El cambio es evidente; puede gustar o menos, pero todo es más visible; la domus es la parte que menos se intervino", confiesa el arqueólogo durante el recorrido. Él defiende el material utilizado para mantener en pie las estructuras sí intervenidas por ser el que se usa en otras restauraciones: mortero de cal y piedra.

Para aquellas personas que conozcan otros castros de la cuenca del Navia, como Villacondide (Coaña), Pendia o Mohías, es notorio el cambio: de la vegetación que rodea las construcciones de los últimos a la grava (depositada sobre una protección textil) que ahora puebla el de Grandas de Salime con el fin de lograr un mejor interpretación y mantenimiento. Hay dos diferenciadas por color, todo en tonalidad gris. Una señala el interior de las construcciones y otra las calles del poblado. En el caso de la plaza, ya romana, se utilizó para distinguir el suelo la misma tonalidad que para las calles, pero las piezas de grava de distinto grosor. Y si algo llama la atención son las estructuras metálicas (gaviones) que señalan los elementos del poblado que, según se cree, fueron expoliados en la Edad Media. Otra estructura metálica también indica el centro de los hogares. "Todo tiene una explicación técnica", ahonda el arqueólogo y técnico del servicio de Patrimonio del Principado de Asturias José Antonio Fernández Córdoba. Los gaviones de los muros de construcción están rellenos de lajas de pizarra y cuarcita, utilizan como cota el original de mayor altura y se presentan en sentido descendente. "Son un recurso de restauración, algo reversible y que tiene como fin mejorar la lectura del yacimiento porque antes había vacíos; ahora se ve que el poblado tenía una plaza", añade Fernández.

En varias zonas destacan estructuras para evitar desprendimientos que, a juicio de la dirección de obra, evitan el derrumbe de construcciones como el muro oeste. "Son apuntalamientos preventivos", informa el arqueólogo del Principado, quien añade que se optó por esta solución "más conservadora", descartando el desmonte para evitar las polémicas de los falsos históricos. Todas las construcciones tienen hiladas de protección en la parte superior. El fin: amortiguar el impacto de la meteorología en los muros originales. Se diferencian de la estructura primaria por el acabado y color y una pizarra señala dónde empieza la reconstrucción. Algo más a destacar es la intervención en las construcciones que en época romana tuvieron dos plantas. Gracias a la consolidación, se pueden ver las escaleras de acceso. La intervención fue "compleja", en palabras de la directora de la obra, Silvia Ollacarizqueta, "por la falta de documentación". La arquitecta siempre contó a este diario que el proceso se encontró con muchas dificultades por el mal estado de conservación de las ruinas, efecto del peso de los tejadillos del poblado, y por la falta de informes pormenorizados del yacimiento. "Hasta esa actuación nunca se hizo nada bajo el paraguas de un gran proyecto", opina. "Lo que nos encontramos fue desde mi punto de vista algo insólito porque la impresión es que se trabajó de forma anárquica y sin control", sostiene. Los informes previos a la consolidación en sí se llevaron una buena parte del tiempo del plazo de ejecución de la restauración, que finalmente necesitó de al menos tres meses más para poder concluir. "Si se excava es importante mantener y consolidar, dejar los egos aparte y hacer las cosas con criterio para poder conservar lo excavado", critica.

La distancia y disparidad de criterios entre el arqueólogo que dirigió de forma continuada las excavaciones desde los años noventa, Ángel Villa, y el propietario de los terrenos donde se encuentra el conjunto, el gobierno socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime, quien adjudicó el proyecto de consolidación, es evidente.

Ángel Villa trata de evitar las declaraciones polémicas. Sí confiesa que no le gusta lo que se pretendió hacer ni lo hecho porque modifica, a su juicio, un escenario histórico. "No se debe olvidar que los castros de Coaña y Chao Sanmartín son expresiones genuinas de poblados de la prehistoria", apunta. "Cada yacimiento tiene su interés y nos cuenta una historia, razón por la que no son comparables nunca", puntualiza. Dicho esto, añade que el Chao es hoy importante por la historia en sí que cuenta y por los trabajos de investigación hechos hasta la fecha y presentados en encuentros nacionales e internacionales. Además, su privilegiada situación geográfica, los recursos naturales cercanos que tenía y la importancia que le daban los primeros pobladores del castro, que se encuentra en una colina, hablan de lo estratégico del poblado y de la, más tarde, capital de Civitas Ocela. "Pero sobre todo hay que poner en valor lo que se ha investigado, donde se han presentado estos estudios y todo lo que se hizo", apunta y este recuerdo enlaza con los numerosos estudios firmados por su persona y su equipo investigador tras las excavaciones llevadas a cabo desde los años noventa.

Con tres días de apertura, es difícil contar la impresión del público, si bien la polémica que rodeó al proyecto de consolidación del yacimiento "no ayuda", dice el guarda-guía del yacimiento, Federico del Río. Tampoco los accesos a Grandas de Salime, con carreteras de titularidad autonómica muy mejorables y que en la cuenta del Navia despiertan las protestas de los vecinos de Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime por el estado del firme, las numerosas y peligrosas curvas y el nulo mantenimiento.

La consolidación del Chao Samartín se presentó oficialmente el pasado lunes con una visita institucional del presidente del Principado, Adrián Barbón. El día que este diario hace el recorrido la visita guiada se hace sin más personas que periodista y fotógrafo. "No es buena época para las visitas guiadas", justifica Del Río al tiempo que señala que para el fin de semana sí se cerraron reservas. Desaparecidos los ‘tejadillos’ de pizarra que un día se utilizaron como fórmula para proteger las construcciones del poblado, el escenario cambia "y por eso sabemos que sí o sí lo que se hizo sorprenderá al visitante que conocía este castro", vaticina Del Río. En Grandas de Salime, la hostelería no tiene claras las consecuencias positivas de esta reapertura. Alfonso López dirige uno de los restaurantes de la villa grandalesa, que se encuentra a cinco kilómetros del Chao Samartín. "Todo es bienvenido y esperamos que lo que se hizo tenga resultado, pero aquí si algo interesa es el Museo Etnográfico Pepe el Ferreiro", apunta López. Idéntica opinión tiene la gerente de un café cercano y también concejala de la Agrupación Independiente de Grandaleses, Idima López. "La consolidación dejó un castro muy artificial y, además, me duele que solo se piensa en el yacimiento como un recurso turístico", dice, y añade que "será difícil superar las 11.000 visitas anuales" que computa el Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Solo la reflexión del hostelero Ceferino Benavides cambia: "Todos los turistas suelen estar informados del Chao Samartín; aquí llegan con información y con interés por visitarlo, así que esperamos que la reapertura se empiece a notar en Semana Santa porque en temporada baja es muy difícil", explica.

Queda por conocer el impacto turístico y queda por saber si habrá o no más intervenciones en un futuro próximo. La directora de obra sí lanza un mensaje porque el muro de la domus, apuntalado tras la consolidación: "Presenta muy mal estado y es necesario intervenir cuanto antes".