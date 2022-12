La hostelería, molesta por quedar al margen de la escuela de gastronomía rural

La Escuela de Gastronomía Rural que proyecta el Gobierno del Principado en San Martín de Oscos ha generado cierta sorpresa y malestar en el sector empresarial en general y hostelero en particular por no ser consultado al respecto ni haber sido informado de qué se pretende hacer. De momento poco se conoce de una idea impulsada por la Viceconsejería de Turismo y que se financiaría a través los planes de sostenibilidad turística del ministerio.

A mediados de este mes se aprobaron 26,6 millones de euros en total para abordar ocho grandes proyectos del sector en Asturias, uno el de San Martín de Oscos, que incluye la rehabilitación del palacio de Mon, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Una decisión que ha sido recibida con gran alegría en el concejo y el resto de la comarca, ya que la recuperación del palacio barroco del siglo XVIII es una antigua aspiración.

Tanto la patronal asturiana del sector hostelero –Otea– como la Cámara de Comercio de Oviedo aplauden la reforma del palacio, una "buena noticia" por su valor patrimonial como por su atractivo para atraer visitantes a la comarca osqueña. Pero difieren de que llevar al edificio la citada Escuela de Gastronomía Rural sea una buena idea y, además, poco útil.

En la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) son menos críticos, pero también reclaman que se tenga en cuenta al sector ala hora de sacar adelante la iniciativa de la escuela de gastronomía. "Apoyamos el impulso a la formación gastronómica, una disciplina con un potencial en Asturias que es de sobra conocido", expone la organización que preside María Calvo. "Para realizar este tipo de iniciativas se debe contar con el sector, que es quien mejor conoce el mercado y sus necesidades".

"No compartimos ni apoyamos el plan de la Viceconsejería de Turismo", asegura rotundo Carlos Paniceres, presidente de la entidad cameral, molesto por la falta de atención del Principado a su petición de apoyo para potenciar y rentabilizar más la escuela de hostelería que hay en Olloniego (Oviedo). "Aquí tenemos ese centro desde hace muchos años y no miran para él, cuando sería ideal para cubrir las necesidades formativas de este tipo que tenemos en la región", apunta Paniceres.

El presidente de los empresarios no considera práctico llevar a los Oscos la formación de profesionales, "pues quedaría muy alejado; concentrarlo en el centro de la región facilitaría las cosas a la gente. Es de sentido común. Cuando alquien quiere formarse necesita que se le faciliten las cosas. No entiendo que no se quiera utilizar la escuela de Olloniego, ya equipada y en marcha, y se la deje de lado por algo en lo que todo está por hacer".

No obstante, Paniceres espera saber "algo más de qué quieren hacer, pues al parecer la formación será no reglada". Y recalca que la oposición de la Cámara de Comercio ovetense a que se abra una escuela de gastronomía en los Oscos no significa que no quieren que se rehabilite el palacio de Mon ni que el sector turístico comarcal vaya a más. "Ahí estaremos siempre apoyando a los empresarios de la comarca y a todo proyecto positivo, pero lo de la escuela de gastronomía no lo vemos razonable", añadió.

Tampoco lo ve bien José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, quien advierte de que "una escuela rural no encaja para nada en la idea que tenemos desde el sector para formar trabajadores". Se queja de la falta de información: "Es buena noticia que se rehabilite el palacio, aunque quizás deberían destinar fondos de patrimonio, no turísticos".

Con todo, advierte Almeida de que no es buena idea llevar a los Oscos la formación en un sector que tiene una alta demanda de empleados –se han llegado en cifrar en 12.000– y que necesita agilidad para cubrir sus plazas. "Trasladar a un extremo de la región la formación es un error, la gente necesita facilidades para formarse, buenas comunicaciones". En este sentido hace referencia el presidente de Otea a los centro de formación profesional reglada que hay que repartidos por todo el Principado, con uno en Tapia que cubre el Occidente. A este se suman otros en Pravia, Gijón, Aller y Llanes. "Y no hay que olvidar Olloniego, una apuesta de los empresarios que podría convertirse en un centro más ambicioso", apunta.

En Otea creen que sería bueno abordar de forma conjunta y general cómo está la formación para trabajar en el sector hostelero en Asturias y de alguna forma reformularla, "pero contando con la opinión de los que lo conocemos, no al margen nuestro".

Esto mismo es que lo apuntan en Fomento de la Cocina Asturiana (Foco), la asociación de restaurantes referente del sector en la región y que acaba de celebrar su 40.º aniversario. "No sabemos nada", expresan en el colectivo, que se dice como poco "sorprendido" por haber conocido los planes del Principado de abrir una escuela de gastronomía rural a través de los medios de comunicación. "Creemos que al menos deberían informarnos y por lo menos consultarnos para saber de las necesidades que hay. No podemos opinar de algo que no conocemos, nos parece muy extraña la ausencia de comunicación oficial".

En Foco advierten de que las escuelas de FP de hostelería están a media matrícula cuando las necesidades de los restaurantes son cada vez mayores para completar sus plantillas. "No hay incentivos para la gente. Creemos que hay suficiente formación en Asturias, pero no ordenada ni coherente", describen. "Lo ideal sería ir de la mano el Principado con los cocineros, los dueños de los negocios, para poder dar nuestra opinión. Somos los únicos que sabemos lo que se necesita y qué se puede hacer. Estamos interesados en saber qué es esto y así podremos opinar", concluyen en Foco.