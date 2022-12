Si hay algo típico en Navidad, son las compras, también los fraudes. Hay que tener mucho cuidado para que no te afecten. ¿Sabes qué estas semanas son una de las que más compras aglutinan? Seguro que sí. Por eso, como consumidor tienes que estar más atento que nunca para evitar que te estafen. Las prisas nunca son buenas y aunque hayas entrado en la frenética carrera de conseguir todos los regalos de estas fiestas, ten cuidado. En Internet hay algunas ofertas Navideñas que son un fraude. Queremos qué sepas que puedes hacer y también cómo evitarlas.

¿Qué puedes hacer ante las ofertas Navideñas que son un fraude?

Lo primero que puedes hacer ante las ofertas Navideñas que son un fraude es no caer, pero eso lo veremos más adelante. Lo que sí puedes tener claro es que los compradores online también tienen derechos y que no están desprotegidos.

Por eso, es importante que sepas que estás protegido por la Ley de Consumidores y Usuarios. Para esta normativa es independiente que compres en una tienda física que online, tus derechos son los mismos. De hecho, reza esta normativa que está pensada para proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como para amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.

Al comprar en un ecommerce, siempre tienes estos derechos básicos:

·Una garantía de tres años.

·Al menos 14 días para devolver o cambiar un artículo desde que lo recibes.

·Si recibes una compra dañada, defectuosa o que no se corresponde con el bien adquirido, también tienes derecho a la devolución o sustitución.

Cómo hacer una compra segura online y evitar que te engañen

Si tus compras online las realizas en comercios conocidos, es poco probable que te engañen. Eso sí, puedes tener también problemas, pero de otra índole. Para evitar las estafas, sigue estos consejos:

·En casa. Es mejor que la compra la realices en casa con tu propia WiFi que en establecimientos públicos. Además, activa los antivirus.

·Certificado de seguridad. Comprueba que la dirección de la tienda empieza por “https”, que aparezca un candado o te indique que la conexión es segura.

·Información legal. Tiene que incluir apartados como “Aviso legal”, “Términos de uso” o “Política de privacidad”. De esta forma, podrás saber a quién pertenece la tienda o qué derechos tienes.

·Precios demasiado atractivos. Es una de las señales de alarma que debes valorar. Si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente no lo sea.

·Opiniones de otros clientes. Siempre es un buen indicador. Incluso puedes buscar el nombre de la tienda, si no la conoces para comprobar en foros de opiniones si se han dado casos de estafa.

·Forma de pago. Desconfía si te piden que realices una transferencia, también te pueden engañar con el uso de tu tarjeta de crédito. Quizás los pagos con Paypal o contrarrembolso sean los más seguros.

·Atención al cliente. Si la página te resulta sospechosa, es mejor que no hagas la compra, pero también puedes verificar si atienden de forma telefónica, aunque tampoco es una garantía de que no te vayan a engañar.

·Guarda todos los datos de la compra. Aunque te fíes, no borres los correos de confirmación de la compra.

¿Cómo puedes reclamar una compra realizada a través de Internet?

Cuando compras en una tienda física a veces las reclamaciones se complican, al hacerlo online, se pueden convertir en un auténtico quebradero de cabeza. Además, ten en cuenta que las políticas en cuanto a devoluciones y envíos han cambiado en los últimos tiempos.

Te recomendamos que busques la hoja de reclamación en la web o la forma que tienen de tramitar estos temas. Deberás tener a mano todos los datos de tu pedido, sobre todo el número, e indicar el motivo de la reclamación. Lo normal es que te respondan a los pocos días. Si no sucede así, presta atención al siguiente apartado.

¿Qué puedes hacer si te han estafado y nadie te responde?

Insistimos en que en la mayoría de las ocasiones, la empresa responderá a tus reclamaciones de la manera adecuada. Salvo si se trata de una estafa. En ese caso, tendrás que pasar a la acción. Tienes que presentar una reclamación en la Oficina de Atención al Consumidor más cercana a tu localidad. Es algo que también puedes hacer cuando obtienes una respuesta a tu reclamación que no te deja 100 % satisfecho.

Te recomendamos que tengas dos cosas: toda la documentación relativa a la compra y mucha paciencia. Los trámites no suelen ser fáciles, son lentos y no siempre favorables. Es algo que saben las empresas que se dedican a estafar y por eso confían en que en la mayoría de los casos el cliente desista. Sin embargo, tener que renunciar a tu dinero seguro que te enfada y es una gran injusticia. ¿La solución? Contar con un servicio de defensa legal al que puedas acudir siempre que lo necesites.

¿Por qué te beneficia contar con un servicio de asistencia legal?

Tener la razón no es suficiente para ganar en un conflicto con un banco porque no te devuelven el dinero de una compra fraudulenta. Tampoco para convencer a una empresa que no ha cumplido al 100 % con las condiciones de la operación. Si los trámites los realiza un abogado experto y tienes razón, el éxito lo tienes garantizado. Sabrá cómo presentar tu caso y qué documentación tiene que aportar. Lo más importante es que te evitará el calvario de reclamaciones que se hacen interminables y que al final terminan con tu paciencia.

¿Necesitas en realidad un servicio así? Te invitamos a que hagas este Test de riesgo legal. Es gratuito, se rellena en tres minutos y las preguntas son sencillas. En unos pocos segundos sabrás hasta qué punto necesitas un abogado en tu vida. El resultado seguro que te sorprende.

En los próximos días encontrarás un buen número de ofertas Navideñas que son un fraude. Evita caer en ellas, pero si lo haces, cuenta con un servicio de asesoramiento legal. Tendrás la seguridad de salir siempre ganando. ¡Rellena ya el Test de riesgo legal!