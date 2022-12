"Un día cualquiera" en el área sanitaria del oriente de Asturias, por ejemplo ayer, "debería haber dos pediatras en el centro de salud de Llanes, no hay ninguno; uno en Cangas de Onís, no hay ninguno; uno en Arriondas, no hay ninguno; uno en Infiesto, no hay ninguno", y donde sí se atiende, en Ribadesella, "la pediatra se ocupa de sus niños y de los de Colunga". Covadonga Tomé, pediatra en el Hospital de Arriondas además de candidata de Podemos a la presidencia del Principado, derivó este martes su precampaña hacia la zona que mejor conoce y hacia la denuncia de "la nefasta gestión de la pediatría en la atención primaria".

El déficit se traduce, añade, en que "los niños de estas localidades se tienen que desplazar al hospital cabecera de área, pero antes los padres llaman infructuosamente a su centro de salud y cuando consiguen contactar y les dicen que no hay pediatra tienen que recorrer 30, 40 u 80 kilómetros para llegar al hospital y esperar allí a ser atendidos".