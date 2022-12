Mónica Castro Rivas, vicesecretaria de organización de Vox y que fue coordinadora en Siero, ha presentado su dimisión de todos sus cargos: "Mis motivos van unidos a mis principios; un partido que desde la dirección nacional desautoriza continuamente a su comité ejecutivo provincial entiendo que no nos necesita; un partido que no escucha a sus bases no es algo de lo que yo quiera seguir formando parte", asegura en su escrito de renuncia.

Tras cuatro años de participación en Vox, Castro Rivas conserva un "bonito recuerdo" y resalta "ese puñado de valientes que han dado la batalla a mi lado con orgullo". Pero considera que "poco queda de aquellos comienzos" y ve el partido convertido en "una empresa al servicio de unos pocos". La hasta ahora vicesecretaria de Organización lamenta que algunos "con el ego bien crecido se sienten autosuficientes para manejar las provincias como si de un juego se tratara, tomando decisiones con no se sabe qué criterio y sin tener en cuenta lo más mínimo la opinión del comité ejecutivo provincial". Castro Rivas termina su renuncia afirmando: "No puedo ser cómplice de la destrucción y la deriva a la que han llevado el partido en Asturias". La renuncia de la vicesecretaria de Organización se enmarca en las tensiones internas que derivaron en la salida del portavoz y presidente, Ignacio Blanco, según algunas fuentes.