El Huerna y Guadarrama subirán sus peajes el 1 de enero: los asturianos siguen siendo los más penalizados en sus viajes a Madrid

La aprobación ayer por el Gobierno central de una subida del 4% en el peaje del Huerna coloca a los asturianos como los españoles más penalizados en el trayecto en coche a la capital de España, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La subida acordada por el Consejo de Ministros supone, no obstante, un leve alivio, dado que el incremento de las tarifas debería situarse en el 8,4 por ciento, según la revisión del IPC y el efecto de las revisiones extraordinarias en algunas autopistas.

El incremento de los peajes afecta a la autopista del Huerna, pero también al peaje en Guadarrama (AP-6), que también deben soportar los asturianos en sus trayectos a la capital de España. La medida afecta a las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.

El viaje a Madrid desde Asturias, el más demandado en la región, seguirá siendo el más caro por kilómetro de España debido a que en él se sitúan los dos tramos más gravosos de toda la red estatal de pago, el del Huerna (AP-66, León-Campomanes) y el de Guadarrama (AP-6, Villalba-Adanero). Un ejemplo: el coste por kilómetro del trayecto entre Oviedo y Madrid es un 64 por ciento más elevado que entre Mérida y la capital de España.

Con esta esa subida, el coste del viaje a Madrid desde Oviedo en un vehículo familiar de gasóleo se situará en 2023 ligeramente por debajo de los 80 euros. Y el coste por kilómetro alcanzará 0,1761 euros. No hay ninguna otra capital de comunidad autónoma peninsular en la que el coste por kilómetro se acerque. De hecho, la segunda del ranking será Valladolid, con 0,1535 euros por kilómetro. Pero es que hay ciudades, como Valencia, Murcia, Sevilla o Mérida, en las que el coste por kilómetro no alcanzará los 0.11 euros. Y Barcelona lo superará por muy poco. En términos relativos: el coste por kilómetro desde Oviedo es un por 64 ciento mayor que desde Mérida, que cierra el ranking. El principal lastre, los peajes.

El diputado de Podemos Daniel Ripa ha denunciado que "Asturias vuelve a ser la comunidad donde más nos cuesta desplazarnos en coche a Madrid, tras la nueva subida del peaje del Huerna y del Guadarrama",

"Año tras año las bonificaciones no están encontrando una solución para los viajeros ocasionales y el peaje del Huerna sigue siendo un agravio a los asturianos y asturianas, especialmente a quienes viajan en vehículo particular y que hasta el tercer viaje completo no se benefician de los descuentos", sostiene Ripa, quien contrasta la situación con las autopistas radiales de Madrid, ahora propiedad del Estado y que han vivido una congelación de sus tarifas. "Parece que aquí solo hay discriminación positiva de los territorios más periféricos a los territorios con más crecimiento económico. Es necesario avanzar en la vía judicial contra el peaje ilegal del Huerna y apoyar la demanda que sigue analizando la Comisión Europea".

Aunque Ripa considera "positivo que los viajes de los camiones ya tengan un 40% de descuento desde el primer trayecto", cree que "es necesario ir más allá, siguiendo el ejemplo de la AP-9 gallegas. Proponemos que los viajes entre León y Asturias por la autopista del Huerna sean gratuitos en las primeras 24 horas (es decir, los que se produzcan de ida y vuelta en el mismo día), como se ha incluido en la autopista AP-9 de Galicia, dentro de una partida específica en los presupuestos generales del Estado". "Una medida como ésta aumentaría la movilidad entre Asturias y León, reforzando los vínculos económicos, turísticos y sociales y reactivaría ambos territorios", sostiene el parlamentario de Podemos.