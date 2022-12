El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, de aprovechar el encuentro anual de Compromiso Asturias XXI para hacer propaganda política sobre lo bien que está Asturias, cuando a su juicio "el discurso no coincide con la realidad".

Canga ha realizado estas declaraciones al término del XIV Encuentro Anual de Compromiso Asturias XXI celebrado en el Centro Niemeyer.

"No era el momento para los discursos políticos y, por lo tanto, yo me voy a morder la lengua y simplemente voy a decir que no me parece elegante que en un evento lleno de personas que han dejado Asturias por falta de oportunidades se haga precisamente un acto de propaganda", ha declarado el candidato popular.

El expresidente de Compromiso Asturias XXI se ha referido de ese modo a la intervención de Adrián Barbón, que, entre otras consideraciones, ha dicho que los presupuestos regionales para 2023 permitirán desplegar "el mayor esfuerzo realizado en la historia del Principado para afrontar el reto demográfico".