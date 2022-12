Primera colisión entre Barbón y Canga: el candidato del PP reprocha al Presidente que "politice actos" y el socialista replica que hará "siempre propaganda de la buena Asturias"

El primer saludo en público (hubo otro más privado en el Carlos Tartiere la jornada del derbi), este miércoles, entre el Presidente del Principado y candidato socialista el próximo mayo, Adrián Barbón, y el exdirector general de Agroalimentación de la UE y candidato del PP en los mismos comicios, Diego Canga, terminó con la primera confrontación dialéctica pública entre ambos, que aún continuó la mañana de hoy jueves. El detonante fue la intervención de Barbón en un acto de la Asociación Compromiso Asturias XXI, una entidad de la que fue presidente y fundador el propio Diego Canga.

El Presidente realizó un discurso optimista -muy en la línea de sus habituales- en el que defendió las bondades del próximo presupuesto autonómico y pidió el respaldo del conjunto de la sociedad asturiana “para tener confianza en las posibilidades de Asturias” y poner fin a tópicos sobre “decadencia, malas comunicaciones o escasez de capacidad emprendedora”. Respecto al pertinaz descenso demográfico de Asturias, aseguró que era “inevitable” bajar del millón de habitantes y que el proceso se inició en 1985 (año en el que Asturias…) Hubo un claro mensaje a Diego Canga, presente en la sala. “Me precio de hablar con claridad y de escapar tanto del adanismo como del arbitrismo”, dijo Barbón. “Ya saben que los arbitristas se dedicaban con la mejor de las voluntades y el mayor de los egos a proponer soluciones definitivas, remedios infalibles y simples para problemas complejos. En la política, la mezcla de adanismo, con su desprecio a todos los logros anteriores, y arbitrismo, con su confianza en las pócimas curalotodo, es una combinación de alto riesgo. Explosiva como la nitroglicerina”, indicó.

Tras el acto, Canga cuestionó la intervención de Barbón: “Hoy los protagonistas tenían que ser Compromiso Asturias XXI y la Fundación Vinjoy (premiada en el acto"). No era el momento de los discursos políticos y yo voy a morderme la lengua”.

Pero dejó de hacerlo esta misma mañana. Antes de una reunión con los dirigentes de la Cámara de Comercio de Oviedo, Canga aseguró que la intervención de Barbón había “irritado mucho a los miembros de Compromiso Asturias XXI”. “Me viene bien que el presidente meta la pata de esta manera, pero me da pena porque sé el empeño que hace Compromiso Asturias XXI en conservar su inteligencia”. El acto, dijo Canga, era el momento “para ser elegante, estar callado y no hacer unas declaraciones políticas”.

Y comenzó la andanada. Canga aseguró que no le sorprendía la intervención de Barbón porque “es un político profesional que no ha trabajado en su vida fuera de la política”. Abogó por “despolitizar”, “escuchar a la sociedad civil” en vez de “hacer soflamas políticas” y trató de rebatir dos afirmaciones de Barbón.

La primera, la inevitabilidad de la sangría demográfica. “Barbón hizo referencia al año 1985, en el que según él empezó la sangría demográfica. Pero España tenía entonces 38,5 millones de habitantes y hoy somos 47 millones y medio. Es decir, la población de España ha crecido en 9 millones, crece en conjunto, aunque decrece en algunas zonas y en Asturias donde más”, indicó Canga. Afirmó además que “había gobiernos del PSOE en Asturias mucho mejores que el actual”, citó a Vicente Álvarez Areces y Javier Fernández, y aseguró que “la sangría demográfica es la peor que nunca”.

El segundo asunto fue tratar de rebatir el argumento de Barbón de que el PIB industrial de Asturias superaba el 20 por ciento. Canga lo negó: “No es correcto; Asturias está perdiendo PIB industrial y estamos en un 17 y pico por ciento”. El Presidente había efectuado su afirmación basándose en el último dato oficial del INE, correspondiente a 2021. Canga se refería al dato procedente del "Barómetro industrial", que elabora cada año el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y el Consejo General de Economistas de España. La última edición, difundida este mes, sitúa a Asturias como la décima comunidad por el peso de la industria en el PIB propio (17,20%), aunque se mantiene por delante del promedio español (14,69%).

“Barbón debería hacer menos tuits y estudiar un poquito más”, concluyó el candidato del PP.

"Siempre voy a hablar bien de Asturias"

La respuesta de Barbón a los reproches de Canga no se hizo esperar: “Yo es que me dedico a la política, y si se critica un discurso en el que hablo bien de Asturias y se considera que eso es propaganda, yo no tengo nada que decir. Yo siempre voy a hablar bien de Asturias”, señaló Barbón en el acto de inicio de las obras de ampliación del IES Rey Pelayo en Cangas de Onís. “El presidente del Principado nunca va a dejar de explicar los proyectos de futuro de nuestra tierra, las oportunidades que tenemos, ese orgullo de pertenencia de autoestima... nunca voy a dejar de hacerlo” añadió. Y respecto a las palabras de Canga indicó que “lo que nunca voy a ser es comentarista del comentarista” porque él mismo “no estaba presente cuando dijo esas declaraciones más allá del saludo que nos hicimos y a mí no me dijo nada”.

El Presidente del Principado ha anunciado esta mañana que ofrecerá una conferencia de prensa esta tarde para hacer un balance del año de Gobierno; se trata de una comparecencia ya prevista hace días, aunque no se fijó la hora hasta esta mañana.