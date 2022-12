Asturias cierra el año 2022 con la cuarta tasa de covid-19 más baja de España entre las 17 comunidades autónomas del país. Según los datos actualizados hoy por el Ministerio de Sanidad, en la región se han registrado en los últimos catorce días 116 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes entre la población de 60 años en adelante (único segmento de edades que se controla en el momento actual). La media nacional es de 141 por 100.000. Andalucía, Aragón y Baleares registran cifras mejores que las del Principado.

En el momento actual, en los hospitales asturianos están ingresadas con covid 79 personas, de ellas 75 en planta y 4 en cuidados intensivos (UCI).

La situación pandémica en la región es sustantivamente mejor que la de hace un año. El año 2021 se cerró con una tasa de covid de 645 por 100.000 (casi el séxtuple de la actual) y con 275 contagiados en los hospitales: 226 en planta y 49 en UCI.

El epígrafe más negativo es el de mortalidad. El Ministerio de Sanidad contabiliza en Asturias 3.386 fallecidos por coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Al año 2022 le corresponden 1.178. Esta cifra es muy superior a los 827 muertos de 2021 y está más próxima a las 1.381 víctimas asturianas del covid computadas en 2020. En estos últimos días, entre el 23 y el 28 de diciembre, se ha registrado en la región el fallecimiento por covid-19 de 7 personas con edades comprendidas entre 66 y 87 años.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, asume cierta inquietud porque los datos de la evolución del covid en China “son preocupantes y encima no tenemos toda la información; es régimen al que le cuesta ser transparente”. Barbón ha señalado hoy que, con toda la experiencia adquirida en la batalla contra el virus, que la respuesta “debe ser coordinada” y ajena a “actitudes populistas”. “Si algo hemos aprendido es que la guerra como si fuéramos un reino de taifas no funciona”, ha inidicado.

En unas palabras pronunciadas antes de la reunión de la Ponencia de Alertas de esta mañana, Barbón completó su propio estado de alerta con una invitación “a que todo el que pueda se ponga las vacunas”. Reconociendo que el ritmo de administración de la segunda dosis de refuerzo determina que “hay menos participación”, y que “no sé si es relajación, pero seguramente influye que parezca que la situación está más controlada”, el jefe del Ejecutivo regional tira del ejemplo propio y afirma que “por lo que pudiera pasar, ahora que tenemos las vacunas lo mejor es estar precavidos. Yo he pasado recientemente el covid y no me la puedo poner todavía, pero en cuanto pueda lo haré. Y mis padres se la acaban de poner hace unos meses. A toda la gente que quiero y en la que puedo influir se lo estoy recomendando… Espero no estar reviviendo aquella situación de finales de 2019. No creo que sea así, porque por suerte la vacuna es un instrumento clave”, añadió, “y porque ya tenemos todas las medidas” de protección. La mascarilla en determinadas circunstancias, por ejemplo, “es una forma de respetar a las demás personas”, subrayó.

Entre tanto, la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, ha apostado por "fortalecer la vigilancia para poder detectar variantes nuevas en el caso de que aparezcan en nuestro territorio" y recomendó "recibir las dosis de recuerdo según las recomendaciones de nuestro país".