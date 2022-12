La lacra de la agresión sexual en Asturias no cesa. En noviembre de 2020, el Gobierno del Principado puso en marcha el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, un servicio de atención inmediata y especializada a mujeres víctimas de agresiones sexuales en el ámbito del Principado de Asturias, durante las 24 horas de los 365 días del año. En apenas dos años –datos hasta el pasado 30 de septiembre-, el centro ha asistido a 425, de las cuales 283 eran víctimas de algún tipo de violencia 241 de ellas por violencia sexual, y 142 eran familiares o personas allegadas.

De estos 241 expedientes abiertos a mujeres que cumplían criterios de intervención en el propio centro de crisis, 182 correspondían a mayores de edad, con edades comprendidas entre los 18 y los 69 años –la media de edad era de 35 años- y 52 de ellas era menores de edad, con una media de 15 años. Unos datos alarmantes pues, el 22% de los casos atendidos corresponde a abusos sexuales en la infancia. Además, un 63% de las agredidas, es decir, 152 mujeres y niñas, habían sufrido violencia sexual menos de un año antes de acudir al equipamiento, mientras que el 37%, restante, 89 agredidas, lo habían sido en un período anterior y decidieron también recibir apoyo psicológico, asesoramiento jurídico e incluso, en algunos casos, presentar una denuncia.

No hay un perfil determinado ni de víctima ni de agresor

Además de por su inmediatez, el centro se caracteriza por ofrecer intimidad y confidencialidad, seguimiento a corto y medio plazo, interdisciplinariedad y coordinación con otros servicios. Cuenta con un equipo de siete psicólogas y siete abogadas, además de la coordinadora, incorporó recientemente un equipo exclusivo para atender a las víctimas menores de edad, formado por la psicóloga Noelia Fernández y la abogada Cristina Huelga. Ambas funcionan como una unidad para que el acompañamiento a la menor en el itinerario judicial no sea revictimizante, asesorándola y favoreciendo su recuperación. “El objetivo es ofrecer acompañamiento a la mujer en el itinerario que ella decida en cada momento para evitar su revictimización, asesorándola en todo momento”, destacan las profesionales, quienes atienden a mujeres menores de edad a partir de 12 años. El protocolo de actuación con estas, apuntan, es similar al de las adultas. Lo que varían son las necesidades de las víctimas, cómo realizar la entrevista, qué información debe darse, qué técnicas de apoyo son más efectivas según la edad, etc. Unas víctimas que, quieren recalcar, no siguen un patrón determinado. “No hay un perfil o de entorno que predomine, y este quizá es uno de los prejuicios que favorece el silencio de las víctimas si se considera que solamente puede suceder en determinados estratos sociales o culturales. Lo que sí nos aportan los datos relativos a prevalencia e incidencia, provenientes de distintas fuentes y países es que aumenta el riesgo en la adolescencia y preadolescencia”, desvelan.

Ocurre lo mismo con el agresor a estas menores de edad. Puede ser tanto una persona de su entorno más cercano como un conocido o un completo desconocido, y tanto unos como otros son culpables de hacer que la vida de estas pequeñas no sea la misma, porque desgraciadamente ya nunca lo será. El trabajo de Noelia Fernández y Cristina Huelga puede conseguir que su futuro tenga algo de luz. “Las consecuencias son devastadoras para la salud de las víctimas menores de edad, pudiendo mantenerse sus efectos en la vida adulta, por eso es tan importante la atención rápida y especializada debido a la delicada naturaleza de los problemas emocionales relacionados con la revelación. Puede afectar a las relaciones íntimas futuras de la menor, causar aislamiento, depresión, autolesiones, tendencias suicidas, trastorno de estrés postraumático…”, señalan. “Una menor de edad agredida puede convertirse de adulta en una mujer que minimice o normalice en las relaciones interpersonales futuras las señales maltrato y abuso sexual”, añaden.

Las redes sociales y las nuevas formas de relacionarse no han sido de gran ayuda pues, tal y como destacan, han surgido nuevas tipologías de agresión sexual derivadas del uso de internet como medio de comunicación, “que ocurren principalmente durante la preadolescencia y adolescencia y cuyas consecuencias también son muy lesivas”.

En la educación está la clave

El Informe sobre delitos contra la libertad y la indemnidad sexual del 2021 realizado por el Ministerio del Interior, indica que la distribución en el grupo de edad de 14 a 17 años es de 87% de mujeres y un 13 % de varones víctimas de violencia sexual. En la prevención puede estar la clave para terminar con este tipo de agresiones, aunque también apuntan a la educación como el punto clave. “Cuando hablamos de evitar, estamos hablando de prevenir, modificar las causas que provocan esta violencia sexual en las chicas jóvenes, entre ellas: la reproducción del machismo, la configuración de una masculinidad hegemónica y la falta de educación sexual integral”, indican. “No ayuda poner el foco hacia las menores de edad en la prevención, puesto que las señala como responsables de una seguridad sexual que la sociedad no es capaz de aportarles. Además, infundir miedo alertando de los peligros es una forma de violencia y control hacia las mujeres. El foco se debe centrar en quienes son responsables y culpables de este tipo de violencia sexual, el sistema patriarcal en general, y los varones que agreden en particular”, concluyen.

Promover la igualdad de oportunidades

El Instituto Asturiano de la Mujer que dirige Nuria Varela, dispone de servicios especializados en igualdad de oportunidades que dan cobertura a toda la región. Los Centros Asesores de la Mujer prestan información y asesoramiento jurídico gratuito a todas las mujeres residentes en el Principado de Asturias. Asimismo, prestan asesoramiento jurídico de forma específica a las víctimas de violencia de género, actuando como responsables del caso y realizando un seguimiento de las medidas puestas en marcha por la Administración para el apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas. Se coordinan con el resto de organismos que intervienen en la atención: Turno de Oficio de Violencia de Género, Servicio Público de Empleo, Servicio Público de Salud, Servicios Sociales y Red Regional de Casas de Acogida.

El Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres suscrito en Asturias por instituciones, partidos y colectivos, cuenta con la adhesión del Gobierno regional, que aplica 150 medidas para mejorar la prevención y la atención a las víctimas. El Principado fue la primera comunidad en alcanzar un acuerdo que incluye a grupos políticos, asociaciones, instituciones y organismos implicados en la erradicación de esta lacra. Además, el Ejecutivo impulsa campañas dirigidas a la juventud en redes sociales y el uso de aplicaciones de móvil para detectar las primeras señales de maltrato.