Barbón: "La gran amenaza para que la política sea útil es la burocracia, los burócratas"

Adrián Barbón dice que no sigue «al candidato que Madrid ha impuesto al PP en Asturias». No ha escuchado a Diego Canga, pero tiene unos cuantos mensajes para él. El presidente del Principado esquiva sólo de palabra al que será su adversario en las elecciones de mayo y proclama que «el Gobierno no va a estar en campaña electoral en los próximos meses» y que «el que quiera hacerla, que la haga. El Gobierno no está para campañas», concluye. Barbón quiso hacer este jueves un balance del año que termina y el calendario se lo puso justo a continuación del primer choque dialéctico que ha mantenido con Canga, este miércoles después de que ambos coincidieran en Avilés en el encuentro anual de la asociación de emigrantes Compromiso Asturias XXI.

El Presidente eludió el nombre de su adversario, pero sin mentarle incluyó en su análisis, por ejemplo, la convicción de que «la gran amenaza para que la política sea útil se llama burocracia, son los burócratas», justo eso que sus detractores llaman a Canga por su currículum como alto funcionario de la Comisión Europea en Bruselas. La «guerra a la burocracia» que el Principado lleva planteando como objetivo básico de legislatura desde sus albores ha pasado a ser también la «guerra contra los burócratas», y así quedó planteada ayer cuando Barbón hubo de responder a la pregunta por los grandes retos de su Gobierno en 2023, no sin antes recordar que «uno de los mayores errores en la tramitación administrativa fue una directiva comunitaria que complicó la gestión contractual». Sin nombres, era fácil reconocer a Canga entre las líneas del discurso de Barbón. Para el año que viene, añadió, «yo no estoy trabajando en el corto plazo, no estoy preocupado por hacer la campaña, por recorrer Asturias o por que los asturianos me conozcan, porque eso ya lo he hecho». Entró, también sin cita explícita de destinatario, en la batalla de cifras que tiene planteada con el candidato popular –a cuenta de las fuentes de los datos del PIB industrial que dio el Presidente el miércoles y que el aspirante le rebatió– y recalcó mucho que son «oficiales» las que él ofrece sobre que ahora hay «menos parados y más gente trabajando» que hace un año o sobre el crecimiento del mentado PIB. También era para el PP, esta vez entre otros, su previa del Pleno en el que la Junta se pronunciará este viernes sobre el proyecto de presupuesto del Principado para 2023. Todos los grupos que voten en contra «de que Asturias tenga unas cuentas de casi 6.000 millones de euros», dijo, «están renunciando a ser una alternativa de Gobierno» en la región. También renunció, en otro recado con destinatario claro, a «comprar el marco en el que algunos se sienten felices, datos en negativo que trasladan una imagen exterior de Asturias perjudicial para nuestros intereses». Reivindicó además, al ser preguntado por sus errores y repetir que se arrepiente de «no haber detectado antes el problema que supone la burocracia» sus orígenes «en una familia humilde» en la que «sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes». «Cuando uno se considera de pueblo y del pueblo, sabemos que los errores existen, que nadie es infalible, que esto no va de egos personales y no tengo la solución mágica para los problemas. Que cuando hay un error hay que pedir perdón y buscarle solución». Después de repasar exhaustivamente todo lo hecho, resaltó que el balance de 2022 «no puede ser triunfalista, pero es realista». El repaso incluyó una extensa enumeración de obras en marcha, del récord del turismo y las conexiones aéreas o de la cooperación con las comunidades vecinas, que en breve tendrá «un encuentro con Castilla y León para defender el Corredor Atlántico» y más trabajo conjunto con Galicia «en materia de reto demográfico» y con Cantabria en otra variedad de problemas comunes. En este punto se detuvo un rato a señalar el despoblamiento como «el gran desafío de nuestro tiempo». «Va a ser difícil», sin embargo, que la ley que prepara el Gobierno al respecto esté aprobada antes de que finalice la legislatura, asume el Presidente. Su vicepresidente, Juan Cofiño, ha anunciado que el texto se registrará en la Junta en enero, pero «hay un atasco legislativo» y la intención «ya no es tanto que se apruebe en esta legislatura como que quede encarrilada para la siguiente. Porque si somos capaces de generar consensos y que la ley sea fiel reflejo del dictamen de la comisión de la Junta habremos abierto camino para que Asturias tenga una ley» que aparte este problema del debate «electoralista, tacticista y cortoplacista». A la hora de elegir, de entre ese atasco legislativo en cuya gestación, según Barbón, algo ha tenido que ver la pandemia, él avanza que espera sacar adelante las leyes de empleo público o de calidad ambiental y «veremos a ver si alguna más». De momento, en lo que va de mandato y si como todo hace presagiar este viernes se aprueban los presupuestos habrán salido adelante veinte leyes. «No está mal», concluye el jefe del Ejecutivo.