La línea de incentivos de Gijón Impulsa al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del municipio de Gijón aumentó a 175.000 euros el presupuesto de esta convocatoria, y cuenta con una interesante lista de proyectos

1. FADE. Gijón ecocircular. apoyo para la detección y el tratamiento de medidas circulares en empresas del municipio. El proyecto surge como continuación a la línea de trabajo establecida con el proyecto Gijón Ecocircular, en atención a lo dispuesto en el documento de recomendaciones plasmado en la primera fase del mismo, y lo hace con el apoyo a 5 empresas en la identificación de su implicación en los aspectos clave de la economía circular, la evaluación de su nivel de madurez en relación a los mismos y el impulso a la circularidad de sus productos, servicios o modelos de negocio a través del soporte de una empresa especializada.

2. Unión de Comerciantes. Ahorro energético y mejora de la competitividad en el comercio minorista. El coste de la energía eléctrica está siendo un inconveniente importante para lograr una mayor competitividad del comercio minorista. Este programa supone ,dar continuidad al anteriormente realizado sobre disminución de la huella de carbono centrado en el consumo energético al ser éste el factor más determinante en el comercio para la mejora de su sostenibilidad y avanzar en el estudio de acciones que permitan plantear alternativas para la disminución del consumo energético en los comercios participantes, acompañándoles en el proceso de registro de su huella de carbono, compensación y participación en proyectos de absorción del C02.

3. Club Asturiano de la Innovación: Curso de experto en formulación de proyectos eurropeos. Innovasturias plantea un proyecto para formar a 15 trabajadores de empresas de Gijón y capacitarles para ser expertos en formulación y redacción de proyectos europeos y Next Generation. El objetivo es que las entidades en las que trabajan estos profesionales den el salto al mercado internacional y puedan abrir una línea de negocio nueva, para la que conseguir financiación. El proyecto está pensado para empresas con sede social y actividad en Gijón que, hasta el momento, no hayan participado en convocatorias de este tipo. En caso de que las 15 plazas no puedan ocuparse sólo con este requisito, la selección de alumnos/as se abrirá a otros trabajadores de empresas gijonesas que hayan comenzado a presentarse a convocatorias europeas aunque, de momento, no hayan conseguido consolidarse en estos mercados. Con este proyecto, se pretende dar un impulso al ecosistema empresarial y de conocimiento gijonés, ya que son muchas las oportunidades de financiación que hay ahora mismo con cargo a estos programas.

4. Colegio de Enfermería del Principado (CODEPA). Enfermeras 4.1. Cuidando de nuestro entorno. El proyecto tiene como finalidad crear un entorno que promueva y facilite mejoras de los cuidados en el ámbito sociosanitario y anime a sus enfermeras de referencia a intraemprender y desarrollar actuaciones innovadoras y ecosaludables en su entorno. El sector sociosanitario es un sector en auge, que engloba la atención de colectivos que tienen necesidades especiales, ya sean físicas, psíquicas, sensoriales o sociales, incluyendo, por tanto, la atención y el cuidado de nuestros mayores.

5. ASATA : Los fondos de impacto para impulsar un Gijón más social y sostenible. La sostenibilidad es la clave de una nueva economía que emana desde europea a través del Pacto Verde Europeo, Agenda 2030 o el objetivo Neutralidad Climática 2050; y que ha encontrado un desarrollo financiero paralelo con el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea (SFDR). Esto nos deriva unos deberes claros como estados miembros para adaptarnos bajo plazos muy concretos a nuevas formas de vivir y producir. Querer llegar a tiempo y con conciencia sin olvidar el desarrollo de nuestras economías, requiere sin duda, de una colaboración consensuada y ordenada entre todos los agentes participantes en el entorno local: empresas, administraciones y gobierno. Unos con un carácter impulsor, y otros con un papel ejecutivo y estratégico.

6. Club Asturiano de Calidad: Green Gijón. La sostenibilidad medioambiental nos afecta a todos: empresas, administraciones y ciudadanos. A través del proyecto se pretende aunar los esfuerzos realizados desde los tres agentes implicados fomentando el intercambio de experiencias entre ellos y dando visibilidad a las iniciativas que llevan a cabo.

7. Cluster TIC asturias: AglutinAEIs-Aglutinando capacidades para llegar más lejos. Las AEI como motor de competitividad en el ecosistema de Gijón. AglutinAEIs ofrece un entorno de trabajo estable para las pymes del Ecosistema de Gijón/Xixón que estén integradas en Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) para la puesta en común de ideas, necesidades, capacidades e intereses que puedan generar consorcios para el diseño y la preparación de propuestas de proyectos que puedan ser financiados a través de las convocatorias del Programa de Ayudas para AEI del MINCOTUR en 2023.

8. ADYMO: Moda y emprendimiento en Gijón. El proyecto tiene como objetivo principal promover que jóvenes diseñadores de moda creen sus propios negocios en Gijón, que los jóvenes talentos no se marchen de la ciudad y puedan crear aquí su nicho de mercado. El núcleo del proyecto es la organización en Gijón del Certamen Jóvenes Diseñadores de Asturias que supone una excelente plataforma de lanzamiento para los jóvenes diseñadores asturianos, donde pueden dar a conocer su trabajo en un marco profesional que les permite promocionarse más allá del entorno regional. Por su parte, los Premios Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores se configuran como la pasarela más prestigiosa, en su género, del ámbito nacional.

9.UNIOVI INNOVATION SKILLS. Es un programa de generación de sinergias entre targets de personas o segmentos de población gracias a la aplicación de la Innovación con un enfoque holístico o integral a retos empresariales innovadores. Introducción de nuevos sectores de empresas con capacidad para generar retos innovadores de alto valor añadido. Una de las líneas es la introducción de nuevos métodos de pensamiento lateral y creatividad para la etapa de co‐creación de soluciones.