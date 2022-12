Mallada, en la antesala de su relevo como portavoz parlamentaria en la Junta

El futuro como portavoz parlamentaria de la expresidenta del PP, Teresa Mallada, pende de un hilo. Los cambios en el grupo parlamentario previstos por el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Principado, Diego Canga, no parecen exentos de resistencia. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 22 de diciembre, Canga quiere reajustar las funciones en el grupo parlamentario. El término es un eufemismo para referirse, en realidad, al relevo de Mallada como portavoz parlamentaria, el último espacio de protagonismo político en el que ha quedado la allerana desde que, primero, renunciase a volver a optar a presidir el partido y, luego, dimitiese como presidenta del PP, a petición de la dirección nacional, que ahora ha dado su aval a Canga, aunque este no tenga poder orgánico. Ese aval le permitirá llevar a cabo sus planes con las manos libres. Canga no ha explicitado quién relevará a Mallada: únicamente afirmó entonces que sería un proceso «no inminente» que efectuará cuando considere oportuno. Pero en medios del PP se da por hecho que ese momento podría ser en horas, una vez que se haya producido hoy la última sesión del Pleno sobre Presupuestos.

Tal y como señaló este periódico, la diputada Beatriz Polledo defenderá las enmiendas parciales del PP. No es extraño que no sea Teresa Mallada quien lo haga, pero el hecho de que en los últimos días la opción de Polledo haya sonado como probable sustituta de Mallada intensifica el foco sobre la diputada sierense. Las posibilidades también pasan por la sustitución de Pablo Álvarez Pire en la Mesa de la Junta, puesto que podría ser para Mallada y que la alejaría del espacio físico que ocupa el grupo parlamentario popular en la bancada. Pero todas estas opciones requieren condiciones: la primera, que el relevo de la portavoz, si no dimite, requiere una mayoría del grupo parlamentario, hoy dividido en esta cuestión. Fue patente ayer en la reunión que celebraron los diez diputados del PP para fijar posición sobre la votación prevista hoy, en relación a las enmiendas parciales del resto de grupos. Al final de la reunión Mallada pidió explicaciones al secretario general del PP, Álvaro Queipo (ahora máxima autoridad en el partido tras la dimisión de Mallada), sobre los cambios en el grupo parlamentario, su posible relevo y su sustitución por Beatriz Polledo. Queipo, según las mismas fuentes, negó inicialmente tener conocimiento de que Diego Canga tuviese intención de llevar a cabo esos cambios. Pero la conversación subió de tono y Queipo llegó a afirmar que cuando tuviese conocimiento de alteraciones en el grupo parlamentario él mismo se las trasladaría a Mallada para que las efectuase. La respuesta de Mallada pasó por recordar que ella no puede ser forzada a dimitir salvo que exista una votación en el seno del grupo parlamentario que sume una mayoría: seis votos de diputados. Queipo señaló que existía otra opción dado que los estatutos del partido especifican que el Comité Ejecutivo Autonómico tiene potestad para nombrar y cesar a portavoces. Concretamente, el artículo 36 refiere en el punto tercero que este órgano puede «nombrar y cesar a los portavoces y cargos directivos». La conversación concluyó con Queipo insistiendo que la organización del grupo parlamentario correspondía al partido, luego quedaba bajo su responsabilidad. En el transcurso del debate, Mallada aseguró haber tenido el compromiso del coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, de que continuaría en el cargo hasta el final de la legislatura. Los cambios, si Mallada no accede, solo tendrán pues dos vías: una votación en el grupo parlamentario, que podría hacer explícita la fractura interna entre los diputados, u otra en el Comité Ejecutivo del partido. Las incorporaciones efectuadas en este órgano tras la designación de Canga como candidato permiten a Queipo contar con un mayor control numérico del Comité como para forzar que se cumpla el objetivo de Canga.