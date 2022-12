La relación entre el médico y la oficina de farmacia dará un giro copernicano en Asturias con la implantación del nuevo programa de Farmacia comunitaria que mejorará la relación entre el médico y la oficina de farmacia. El objetivo es que el paciente pueda recibir una atención mucho más ágil. Con cierta frecuencia sucede que el paciente acude a la farmacia y se encuentra con alguna disfunción en la receta electrónica. Estos problemas podrán resolverse de forma directa entre el médico y la farmacia, de modo que en muchas ocasiones se evitarán también visitas al centro de salud. El pilotaje del proyecto comenzará en las próximas semanas en los centros de salud de El Coto, Llano, Laviada y Calzada de Gijón. Progresivamente se irá implantando en toda la red de Atención Primaria

La farmacéutica Leticia Gómez de Segura Iriarte, que ha participado activamente en el proyecto, es la responsable funcional de receta electrónica de la Consejería de Salud y vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, lo que le da una visión muy amplia del sector. "El proyecto persigue establecer un nuevo canal de comunicación entre las oficinas de farmacia y los médicos prescriptores cuando se detecten incidencias en la receta electrónica que impidan al paciente disponer de su tratamiento, porque haya un problema de dosificación o porque la receta está caducada", señala. Se trata de resolver problemas tanto por recetas no renovadas como desde el punto de vista clínico, lo que redundará en una mejora de la atención a la ciudadanía. "Ahora existe una herramienta pero no es suficiente. Se va a agilizar la comunicación", asegura.

Hilo directo entre la farmacia y el médico

Cuando alguien va a recoger su medicación con receta electrónica, y por la razón que sea no está disponible, hasta ahora el farmacéutico intentaba llamar al centro de salud y no siempre lograba contactar. El paciente debía ir al centro de salud, generando citas presenciales que no son necesarias. De este modo, a través de un programa informático, el farmacéutico comunica la incidencia al médico para solucionarlo. Se habilitará un formulario web por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos, al que van a acceder los profesionales que estén dentro del pilotaje, de momento, las 105 oficinas de Gijón. Ese formulario se enviará al centro de salud. "Habrá incidencias que sean urgentes y el compromiso es resolverlas en la mañana o en el día", recalca Leticia Gómez de Segura. "Para las farmacias al haber incorporado el formulario a la intranet del Colegio, va a ser un trámite sencillo", comenta.

Una ilusionante tarea

Pablo Belderrain, coordinador del Centro de Salud de El Coto, se muestra optimista ante el inicio del proyecto. "Vamos a empezar el pilotaje. Será una fase de prueba antes de extenderlo al resto de centros de salud de Asturias. Entre todos los centros del área sanitaria V que empezaremos, atendemos a unos 100.000 habitantes. La idea es detectar los fallos dentro del propio sistema para poder subsanarlos", señala.

En estos momentos el proyecto se encuentra en fase de diseño del protocolo. "El proyecto me parece muy interesante para la gente que ya va a poder recibir una atención más ágil", indica. "Para los profesionales también es práctico. Hasta ahora se usan horas de visita para cuestiones que se pueden resolver en unos minutos. Nos va a costar adaptarnos, pero va a ser muy positivo". asegura. "Algunas de las cuestiones más complicadas que se presentan en las farmacias se refieren a pacientes crónicos que requieren una solución urgente, con necesidad por ejemplo de insulina o antiepilépticos; independientemente de la hora o del día será más fácil de gestionar con el médico", añade.

También incide en el hecho de que renovar una receta electrónica no es sólo cambiar la fecha; hay que vigilar que las cosas se hagan bien. "Ahora la receta electrónica también la usan los médicos de atención hospitalaria, este sistema también permite detectar incidencias relacionadas con interacciones y duplicidades de fármacos entre otras en la oficina de farmacia y comunicárnoslo a nosotros. Ampliamos las ventajas que implica tener esto a disposición", asegura.