Ofrecer las sobras y cobrar el envase, novedades en la hostelería desde el día 1

Informar al comensal de que se puede llevar las sobras a casa, fomentar que se consuma agua del grifo y no embotellada, cobrar los envases de los alimentos y bebidas (café, por ejemplo) que utilice el cliente, desterrar la famosa pajita del refresco y nada de cubiertos desechables...

Entre la de Residuos y Suelos Contaminados (aprobada en abril de este año) y la de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (aprobada en junio) la hostelería tendrá un inicio de año bastante agitado, ya que ambas entran en vigor –en parte– este mismo 1 de enero e incluyen cambios en la forma de trabajar y atender a la clientela, algo que tiene ya en alerta a la patronal del sector en Asturias, Otea, que días atrás informó de algunas cuestiones a sus asociados. No obstante, entre los profesionales consultados por LA NUEVA ESPAÑA tampoco hay mucha inquietud, acostumbrados a lidiar en los últimos años con la ingente burocracia y una normativa cambiante, sin olvidar todo el trasiego que provocaron los decretos para adaptarse a los tiempos de la pandemia. En líneas generales, piden tiempo para adaptarse y confían en el sentido común y la sensatez de los clientes para adaptarse.

«Leyes y más leyes, y todas afectan a la hostelería», reflexiona con cierta ironía José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, quien considera «en cierta manera normal» que se cobren los envases que ahora se dan gratis, con un coste que asume el hostelero. «El sector es el que hasta ahora carga con ese coste. Y no es bajo, porque cada vez más, sobre todo desde pandemia, la gente se lleva comida para casa. Ahora no es que queramos, es que tenemos la obligación de cobrar el envase por ley y debe figurar aparte en la factura». En Otea apuntan un matiz: el recipiente o envase que se cobrará como novedad es el que se use para llevar las sobras o el café que se pida en el restaurante; no están afectados los de la comida para llevar que se encarga y no se consume en el local, el denominado «take away» queda exento.

Almeida cree que es «cuestión de tiempo» que la gente se adapte, al igual que pasó cuando el comercio se puso a cobrar las bolsas, «lo que al principio chocaba y parecía un problema, y ahora está más que asumido». Aunque cree que habrá, quizás, algo más de dificultad para aplicar el cobro en las pequeñas cantidades, como el café que se pide para llevar: «Ahí me entran dudas en qué precio aplicar, es un engorro poner dos o tres céntimos por vaso, eso complica mucho la cosa. Y cinco céntimos más en un café el cliente lo nota». Respecto a ofrecer las sobras, el líder de Otea asegura que en general y mayoritariamente ya se hace. «Eso lo tenemos más que asumido y no hay problema», concluye.

Así lo piensa Ángel Suárez, dueño de Ca Lin, en el centro de Oviedo, quien lo hace con la carta. No obstante está decidido a dejar el menú del día fuera de la opción de llevarse para casa lo que sobre. «Eso es inasumible. Ahí ajustamos mucho el precio y servimos de forma abundante. No creo que se deba ofrecer lo que sobra, porque saldríamos perdiendo. En caso de que haya que hacerlo, pues cambiaremos la fórmula y en vez de ir a fuente en el centro de la mesa, por ejemplo, con los platos de cuchara, para que la gente se sirva lo que quiera, pues sacaremos el plato servido de cocina», reflexiona el hostelero. También ve bien cobrar el envase, lo mismo que se hace ya con las bolsas: «Todo tiene un coste y ahora más».

A entre 20 y 30 céntimos calcula Miguel Ángel de Dios que cobrará los recipientes a la gente que se lleve la comida sobrante a casa. «No son todos igual, pero a eso vienen saliendo», explica el propietario de El Bodegón de Teatinos, un local que sirve mucha comida por encargo, cuyos envases van ya incluidos en el precio. «No creo que nadie vaya a quejarse, es poca cantidad. Cuesta más el servicio que el recipiente. Será todo cuestión de tiempo y adaptarse. Sentido común», concluye.