El Ministerio admite que en mayo el AVE circulará desde León en ancho ibérico

El Ministerio de Transportes reconoció ayer que la alta velocidad llegará a Asturias en mayo circulando en vía de ancho ibérico, porque la vía en ancho europeo estándar no estará disponible en el tramo de León a La Robla. El gabinete de la ministra Raquel Sánchez reconoció que "en una primera fase, se pondrán en servicio todas las vías de la Variante de Pajares en ancho ibérico", porque en mayo aún continuarán obras los trabajos de acondicionamiento entre León y La Robla. El Ministerio sostiene que esta medida no afecta al servicio AVE, que puede circular tanto en ancho internacional como ibérico, pero sí admite que aunque mejorarán sensiblemente los tiempos de viaje, la circulación no será a velocidad óptima hasta que no se hayan resuelto los tramos aún en obras.

Según el Ministerio, en mayo, al entrar en servicio "todas las vías de la Variante de Pajares en ancho ibérico hasta finalizar los trabajos de acondicionamiento entre León y La Robla", se reducirán los tiempos de viaje. Eso permitirá, asegura el Ministerio, "valorizar la infraestructura lo antes posible con reducciones de tiempo de viaje entre Madrid y Asturias superiores a una hora". Pero las vías en ancho mixto (es decir, que permiten que circulen trenes en ancho ibérico o estándar) no estarán a pleno rendimiento hasta que terminen las obras entre León y La Robla. Transportes admite que este hecho impide que puedan cicular por la Variante trenes del denominado "material 112" familiarmente conocidos como "trenes pato" (una serie de unidades de tren de alta velocidad de Renfe fabricada por las empresas Talgo y Bombardier), ya que "se trata de un material rodante de ancho fijo e internacional". Pero ese hecho, afirma el Ministerio, "no significa que la alta velocidad no llegye a Asturias. Los trenes que circularán serán trenes de ancho variable con ahorros de tiempo superores a una hora". Eso colocará los tiempos de viaje en el entorno de las tres horas. Esos ahorros de tiempo "mejorarán aún más con la entrada de los próximos trenes Avril, que nos permitirán circulaciones entre Madrid y Asturias de 2 horas y 43 minutos", insistió el Ministerio. Pero eso no será hasta que concluyan las obras en el tramo entre León y La Robla. Este hecho conlleva que no será necesario el uso del intercambiador de Pola de Lena (que permite el paso de los trenes del ancho estándar al ibérico), ya que previsiblemente los trenes de la línea Madrid-Asturias circularán en ancho internacional hasta León y, allí, cambiarán a ancho ibérico para luego proseguir viaje por la Variante hasta los destinos en Asturias.