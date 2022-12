El sector turístico pide saber ya fechas, viajes y precios del AVE para organizarse

La hostelería y el turismo asturianos afrontan el nuevo año con buenas expectativas e ilusión, ya que llega con "muchas posibilidades y oportunidades" que permiten observar 2023 con optimismo. "En Asturias, quizás por eso del carbón, siempre se ve el futuro en negro, pero creo que estamos en situación de poder verlo ahora más verde", resume el presidente de Otea, José Luis Martínez Almeida.

El líder de la patronal asturiana compareció este viernes para hacer balance del sector en 2022 y abordar cómo se presenta 2023, que en Asturias traerá muchas novedades y positivas para los empresarios con la llegada de la alta velocidad ferroviaria y las conexiones aéreas previstas. "Se dan las condiciones ideales para mostrar el turista internacional y nacional que aquí hacemos las cosas bien, tenemos calidad en los alojamientos y una buena restauración", reseñó Almeida, quien calificó la llegada del AVE –prevista para mayo– como un "punto de inflexión".

No obstante, en Otea consideran imprescindible "concretar cuanto antes las fechas concretas de inicio de los viajes, número de trenes, horarios y precios" para que los alojamientos puedan planificarse. "Los hoteles tienen que hacer una ‘paquetización’ ya, organizarse de antemano. Tenemos recursos turísticos en Asturias, eso es innegable. Pero lo más importante que tener producto turístico y poder ofrecerlo en condiciones y a tiempo", advirtió el presidente.

Respecto a las conexiones aéreas –la temporada de vuelos de invierno incluye 20 directos y Asturias quedará conectada con 11 ciudades del extranjero a lo largo del año– en Otea creen que es una "oferta extraordinaria y equilibrada", en palabras del vicepresidente, Fernando Corral. "Son destinos atractivos turísticamente y creo que queda cubierta la gran aspiración a tener conexión con Asia. Sin lugar a dudas se ha logrado la estabilidad competitiva aérea". No obstante, apostilló Almeida, hay que enfrentarse a las nuevas conexiones como una vía "para que vengan turistas, no para irse".

Este mismo viernes los socios de Otea aprobaron el presupuesto para el año, de más de 30,3 millones de euros, lo que suponen 17,5 millones más que en 2022, un crecimiento favorecido por los fondos europeos de recuperación. Con todo, en el sector preocupa que el dinero "no llega a las empresas, los principales destinatarios" de esas ayudas, sino que los reciben "únicamente" las administraciones regionales y locales. El presidente del sector advirtió que solo han recibido unos 6 millones de ayudas a la eficiencia energética y alertó: "Sin esos fondos el crecimiento sería prácticamente nulo".

Será 2023 un año de mucha nueva normativa. Entre ella, los cambios en los datos que los clientes tienen que aportar al alojarse y la obligación, en aquellos negocios que tengan más de 20 plazas de aparcamiento, disponer obligatoriamente de cargadores eléctricos. "La normativa establece la posibilidad de que los ayuntamientos rebajen el IBI a esos establecimientos afectados un 50%. Otea se ha dirigido a los 78 municipios asturianos para pedirlo y solo Llanes ha respondido positivamente. Oviedo y Avilés lo han negado y el resto no han contestado", lamentó el presidente.

La restauración y los alojamientos recuperan «casi» el nivel de 2019

«Después de tres largos años de dudas e incertidumbres, podemos decir que en 2022 el sector hostelero y turístico en Asturias, al igual que en el resto de España, se ha ido casi recuperando, aunque no del todo», resume Javier Martínez, vicepresidente de Otea (Hostelería y Turismo de Asturias), a la hora de hacer balance para el sector del año que acaba. Un sector que antes de la pandemia tenía en la región 8.437 establecimientos –el 84.4% de restauración, con 25.700 trabajadores– y según el último informe de 2021 han bajado a 8.251. En facturación, si bien en 2021 creció un 26,2% respecto a 2020, con 1.626 millones de euros, la cifra se queda lejos de la de antes de la pandemia, en 2019; 1.977 millones. El disparo de los costes energéticos es hoy por hoy la principal causa de desvelo de los empresarios, admitió Javier Martínez, quien califica la subida del IPC de «desmesurada». Precisamente ese aumento de los costes de producción es el motivo de la pérdida de rentabilidad, con ingresos son mucho más contenidos que la ocupación, como explica el también vicepresidente de Otea, Fernando Corral, quien reclama un análisis global del año para tener una visión adecuada. «Esa alta ocupación turística en Asturias en verano y en los puentes es necesaria porque si no, no sería rentable. Cuando hablamos de récord de ocupación parece que 2022 está muy por encima de 2019, pero está más bien a la par o cerca». En el último año han pasado por el Principado 1.633.265 viajeros, frente a 1.692.567 hace dos. Como muestra de que queda mucho por andar, Corral echa mano a la comparativa entre las comunidades de la España Verde: «Las dos principales ciudades de Asturias cerrarán el año por debajo del 50% de ocupación media, mientras que otras como Santander, San Sebastián o Bilbao lo harán por encima». En plazas hoteleras Oviedo va por delante de Gijón con 5.592 y 4.473, respectivamente. «Sin superar la media de ocupación por plaza, no se es rentable», avisa el vicepresidente, que cree necesario fomentar acciones para desestacionalizar como el turismo de congresos. Y pone como ejemplo la apuesta por el «producto Navidad» que hará que los datos de este diciembre sean «sorprendentemente buenos» en cuanto a ocupación. Otro de los retos a los que se enfrenta el sector es la formación y el empleo. A este último se refiere José Luis Álvarez Almeida como el «gran problema nacional» y una «causa de preocupación» importante. El presidente de la patronal reclama un plan estratégico para marcar las líneas de la formación de trabajadores, «sino, esas ayudas sociales que hay ahora al desempleo serán más bien un gasto en el futuro». Otea planea presentar un curso de escanciadores –una profesional que escasea– al Principado para que sea incluido en las convocatorias formativas. Además, Almeida insistió en que el gobierno regional ha de tener en cuenta la escuela de hostelería de Olloniego, que gestiona la Cámara de Comercio de Oviedo. «Todo se resume en que el turismo ha de abordarse como un sector industrial y dotarlo de un plan estratégico. Hay mucho potencial», concluye.