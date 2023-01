El "vía crucis" de un padre de acogida asturiano con la Seguridad Social

"Se están cargando la Seguridad Social. Es un dolor". Luis Álvarez, portavoz de Asociación de Familias de Acogida (Afapas), está "indignado" por el "vía crucis" que ha vivido para agregar a una bebé en la cartilla del departamento que desde hace unos días dirige Paula Roch. Ha tardado en hacerlo un mes, y eso "pidiendo favores" y porque conoce los entresijos de la Administración. Si ahora ha decidido levantar la voz, más que por su experiencia personal, es por lo que pueden estar viviendo otras personas, en especial las de más edad, a la hora de realizar trámites en las oficinas de la Seguridad Social.

La "aventura" de Luis Álvarez comenzó el 28 de noviembre, cuando acogió a una bebé, que ahora tiene dos meses. Es veterano en estas lides: ya ha acogido a otros once niños, entre ellos tres saharauis. Sabía por lo tanto que el primer paso, indispensable, era agregarla con él en la Seguridad Social. La "excusa del covid" sigue sirviendo para todo, en espacial para dar largas: "Solo atienden con cita previa. Lo hice por internet, ya que por teléfono no atienden y en persona tampoco", explica. Le dieron cita para el 28 de diciembre, un mes después de la acogida: "Una premonición". Le habían dicho que la bebé estaba bien de salud y que únicamente tenía "un poco de moco", pero no era así. A la vista de su estado la llevaron al pediatra: bronquiolitis.

Tuvo que ser ingresada el 5 de noviembre en la unidad de cuidados intensivos pediátrica del HUCA, donde permaneció durante seis días. El problema era que al no figurar con su familia de acogida en la Seguridad Social todo fueron vueltas. "Oficialmente yo no era nadie. Tuve que pedir favores, enseñar informes... dar mil vueltas", rememora Luis Álvarez. La niña recibió el alta el 28 de diciembre.

Pero no acabaron ahí los líos. Cuando por fin llegó a la oficina de la Seguridad Social en Oviedo, Luis Álvarez se encontró con un panorama sorprendente: "Quien asesora e informa a los usuarios es la guardia de seguridad que esta en la puerta, que actúa como paragolpes". Observó que varias personas mayores no sabían cómo pedir la cita por internet, pero tampoco les daban ninguna solución alternativa. Como él sí tenía cita lo dejaron pasar. El siguiente paso fue colocar el DNI en una máquina para obtener un número de atención. Otra sorpresa: "La persona que ayuda a poner bien los datos, es una chica que limpia allí... De locos". Después, la espera: una hora y media, hasta que por fin salió su número en una pantalla y le asignaron mesa. Hasta que llegó ese momento se entretuvo observando lo que ocurría en la oficina: "Había veinte mesas, de las cuales cuatro estaban fuera de servicio. Teóricamente, había dieciséis personas trabajando, pero solo tres mesas estaban funcionando. "Entretanto, los funcionarios y las funcionarias iban y venían", resalta.

"La disculpa es el covid. Pero entiendo que es un agravio y una falta de respeto a los usuarios de la Seguridad Social, que somos los que pagamos los sueldos", señala Luis Álvarez, visiblemente molesto. De ahí que se haya decidido a denunciar lo ocurrido.

No ha sido su única mala experiencia desde que acogió a esta bebé, una cría "de alto riesgo" que tuvo deficiencias de oxígeno durante el parto y cuya madre ha renunciado a ella. También ha visto –y sufrido– deficiencias en el servicio de atención primaria. "He comprobado que a veces hay que estar toda la mañana llamando por teléfono para que lo cojan. Después comprobé por qué: vi a una empleada hablando con una compañera por teléfono mientras otros dos, con el timbre muy bajo, no paraban de sonar. Pero si vas directamente al HUCA, sin pasar por el consultorio, tampoco les gusta", critica.