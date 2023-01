Los Reyes Magos llegaron a Asturias por tierra, mar y aire. Sus majestades de Oriente se dejaron ver en el Aeropuerto de Asturias, en el aeródromo de La Morgal (Llanera) y en los puertos de Gijón y Avilés antes de comenzaron un intenso viaje por las principales localidades de la región. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles en impresionantes cabalgatas, las primeras que se disfrutaban sin restricciones desde la pandemia, lanzando en un mensaje de ilusión, amor y paz que fue escuchado por miles de familias. Tal es su poder y magia, que hasta su llegada coincidió con la declaración de un alto el fuego temporal en la guerra de Ucrania, uno de los principales deseos de los magos. "Son buenísimos, verles es lo mejor", aseguraban hoy miles de niños, que ya cuentan las horas para abrir los regalos dejados por sus majestades y su innumerable séquito.

Unas 300 personas reciben en el Aeropuerto a los Magos de Oriente, que avisan: "Los camellos se asustan si ven a los niños"

Con diez minutos de adelanto sobre el horario previsto, a las 16.45 horas, aterrizaron en el Aeropuerto de Asturias los Reyes Magos en un vuelo de Iberia (IBE0486) proveniente de Oriente previas escalas en Múnich y Madrid. "Estamos encantados de regresar a Asturias y ver a esta gente tan maravillosa, en esta tierra tan bonita, con un día tan precioso. Muchas gracias por recibirnos tan bien y, nada, que se porten bien todos los niños para que les podamos dejar muchos regalos. Y que se acuesten pronto, ¿eh? Es importante: los camellos se asustan mucho si ven a los niños", pronunció Melchor nada más pisar pista ante los periodistas.

Fue el de este 5 de enero de 2023 el reencuentro de Melchor, Gaspar y Baltasar con las familias asturianas en el aeródromo de Santiago del Monte –el año pasado, aún con restricciones por la pandemia, solo participaron en su recepción las autoridades– y también el de la despedida del director de las instalaciones, Carlos San Martín, que a partir del lunes dirigirá el de Murcia. Este jueves fue su último día laborable en el Principado, un broche con visita real.

A las tres y media de la tarde comenzaron a pasar los controles de seguridad en la zona de facturación las familias que apostaron por el Aeropuerto para reencontrarse con Melchor, Gaspar y Baltasar. La espera se hizo menos larga gracias a los camiones de bomberos que rodaron por la pista haciendo sonar las sirenas.

Boquiabierto esperaba el pequeño Adriá Encinas a hombros de su padre Oscar y junto a su madre Carme, catalanes afincados en Asturias desde hace dos años. "Nos gustan los aviones y viajar y nos pareció original traerlo a ver a los Reyes Magos aquí. Está alucinando porque además le encantan los bomberos", explicó su madre.

Unas 300 personas (muchas menos que en la anterior recepción popular, la de2020, cuando hubo unas 1.300) aplaudieron el aterrizaje y celebraron la llegada real. Los primeros en saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar fueron la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero; el concejal de Festejos, Roberto Santiago, y el propio San Martín.

La pequeña Daniela García Gutiérrez, de Somao, consiguió entregar la carta en mano a Gaspar, y también Vanesa Parapar, castrillonense afincada en París, dio a Baltasar las misivas de Gabriel González Galán y Gabriela González Menéndez.

Junto al "madreñorgiro" tuvieron lugar los discursos. Triguero aprovechó para agradecer al director del Aeropuerto su colaboración durante estos años y para desearle buena suerte en su nueva etapa. "No acabaaaan", protestó el pequeño Lucas Cantero, vecino de Piedras Blancas, ansioso por escuchar el mensaje más esperado, el de sus Reyes Magos.

Mucha expectación a paso lento en Oviedo

Los 1.600 figurantes de la cabalgata de Oviedo de este año suponen un auténtico récord. Pero la espectacularidad de la comitiva tiene también su precio: el bajo ritmo de la comitiva. Más de una hora después del arranque no había pasado ni la mitad de los 41 pasos. De ellos, el que más furor ha causado ha sido el séquito de Yemen, de 70 integrantes, una de las grandes novedades de esta edición. Pese a ello, en el centro de la capital asturiana no cabía ni un alfiler y el ambiente era festivo. "Me está encantando la cabalgata, pero quiero que llegue ya Baltasar", apuntaba la pequeña Ariadna Díaz, de 7 años, mientras aguardaba con una bolsa de confeti en la mano en las inmediaciones de Uría.

Lluvia de confeti en la multitudinaria cabalgata de Gijón

Con puntualidad extrema y con un gran éxito de público, la cabalgata de los Reyes Magos arrancó desde el colegio Begoña, en el barrio de Viesques, hacia los Jardines de la Reina. Desde media hora antes, los pequeños acompañados de sus padres se agolpaban en las vallan que delimitan el trazado en una jornada en la que miles de gijoneses se echaron a la calle para disfrutar de una cabalgata sin apellidos, tras la del año pasado marcada por las mascarillas de una pandemia aún latente y del orbayu que cayó hace justo un año. "Estamos más nerviosos que el año pasado, porque ahora ya somos mayores", apuntaron los pequeños Vega y Hugo Armesto, dos niños que decidieron ir a ver la comitiva real desde Viesques. "Se agradece estar sin mascarillas", dijeron sus padres bajo la lluvia de confeti.

Barco y carrozas para recorrer Avilés

Los Reyes Magos arribaron a Avilés a eso de las seis de la tarde. Llegaron a bordo de "La Rechalda", que recaló en los muelles deportivos de la ría. Los monarcas desembarcaron y en el paseo de Manuel Ponga atendieron a todos los niños que gritaban "¡Melchor, Gaspar, Baltasar!" De allí, en coche, partieron para el colegio El Quirinal, de donde partía la comitiva real.

A lomos de su caballo y escoltado por catorce jinetes, el Príncipe Aliatar, emisario de los Reyes Magos, abrió el cortejo. Tras ellos, tocando sus tambores, iban los pajes reales de Melchor, anunciando su inminente llegada, y la banda de gaitas "Villa de Avilés". La banda de música "Dambara" de Lugo precedía a la aparición del rey Melchor, sobre una espectacular carroza azul.

Seguidamente desfilaba el cortejo de Gaspar, acompañado de una compañía de bailarinas y danzantes de Bollywood que evocaban las melodías del Lejano Oriente en una explosión de color. A continuación, al ritmo de la percusión de músicos africanos, hizo su aparición Baltasar.

Tras el paso de Sus Majestades, un espectáculo de danza anunciaba la llegada de los tan ansiados regalos, escoltados un año más por los "Vespartanos de Avilés". Cerró la comitiva el mítico camión de bomberos municipal, el Pegaso "Mofletes".

En ultraligero y con la unidad canina de los Bomberos en Llanera

Los niños de Llanera no ocultaban su asombro al ver la llegada de los Magos a La Morgal, a bordo de tres ultraligeros que realizaron varias pasadas antes de aterrizar entre el griterío infantil . Fueron recibidos por cientos de personas, los Bomberos con su mascota y la unidad canina y una buena dosis de ilusión infantil, dado el despliegue de medios. Los Reyes saludaron a los pequeños antes de salir en cabalgata por Lugo y Posada.