La titularidad de la marca "Vermú Logos" es propiedad de la familia Rodríguez del Llano y no existe ningún tipo de acuerdo con terceros para la elaboración y distribución del vermú de Logos. Acogiéndose al derecho de rectificación previsto en la Ley Orgánica 2/1984, y en referencia a la información publicada el pasado día 31 de diciembre de 2022 en este diario en una columna bajo el título "El vermú de Logos se sirve en Santolaya", los propietarios de la marca precisan que: "El vermú de Logos se corresponde con la marca ‘Vermú Logos’; la marca ‘Vermú Logos’ siempre ha sido y sigue siendo de la titularidad de la familia Rodríguez del Llano, propietaria en su día de ‘Restaurante Logos’, en la actualidad, por tanto, de los aquí firmantes; el procedimiento de elaboración del ‘Vermú Logos’ es conocido exclusivamente por los miembros de la familia Rodríguez del Llano y los medios para ello son también de su exclusiva propiedad; no existe ningún tipo de acuerdo con terceros para la elaboración y distribución del vermú de Logos".

Por su parte, Patricia Pardo Suárez, propietaria de Casa Suárez, bar tienda de Santolaya de Cabranes, que aparecía mencionada en el reportaje aludido, explica: "Yo no vendo el vermú de Logos ni la marca Logos, vendo un vermú de solera que me enseñaron a hacer cuando abrí el bar. Que no es el vermú de Logos".